Спасителна жилетка, носена на „Титаник”, беше продадена за близо 1 милион долара (СНИМКИ)

20 Април, 2026 18:29 1 011 10

  • титаник-
  • спасителна жилетка-
  • търг-
  • продажба-
  • оцеляла-
  • пътник

Вещта, която е на повече от век, е носена от оцеляла пътничка

Събина Андреева

Спасителна жилетка, носена от пътник на „Титаник“, докато се евакуира от потъващия кораб със спасителна лодка, бе продадена на търг за 906 000 щатски долара (670 000 британски лири), предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Жилетката е била използвана от Лаура Мейбъл Франкатели, пътничка в първа класа на потъналия океански лайнер. Тя, както и други оцелели със същата спасителна лодка, са оставили подписите си върху жилетката.

Жилетката беше сред предметите, включени на търг със сувенири от „Титаник“, организиран от аукционната къща „Хенри Олдридж и син” в Девайз, Западна Англия. Новият ѝ притежател е участник, включил се в търга по телефона. Самоличността му не е съобщена. Предварителната оценка на спасителната жилетка беше между 338 000 и 473 000 щатски долара (250 000 и 350 000 британски лири), предава БТА.

Възглавница за седалка от една от спасителните лодки на „Титаник“ бе продадена на същия търг за 527 000 щатски долара (329 000 британски лири) на собствениците на два музея, посветени на „Титаник“ в САЩ. Цената включват и таксата на аукционната къща, известна като премия на купувача.

„Тези рекордни суми показват продължаващия интерес към историята на „Титаник“ и уважението към пътниците и екипажа, чиито истории са увековечени от тези сувенири“, каза аукционерът Андрю Олдридж, цитиран от Ройтерс.

Обявен за най-луксозния океански лайнер в света и описан като „практически непотопим“, „Титаник“ се сблъсква с айсберг по време на първото си пътуване от Великобритания до Ню Йорк. Той потъва за няколко часа на 15 април 1912 г. Около 1500 от 2200 пътници и членове на екипажа загиват.

Франкатели пътувала заедно с работодателката си - модната дизайнерка Луси Дъф Гордън и нейния съпруг, Космо Дъф Гордън. И тримата оцеляват в спасителната лодка номер 1 на кораба, която е спусната с 12 души на борда, въпреки че има капацитет за 40. Фактът, че тя не е спасила оцелели от ледените води, се превърна в повод за спорове, припомня Асошиейтед прес.

Рекордната цена за сувенир от „Титаник“, достигната на търг, е почти два милиона щатски долара, платени през 2024 г. за златен джобен часовник, подарен на капитана на кораба „Карпатия”, спасил 700 оцелели, припомня Асошиейтед прес.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 авантгард

    3 0 Отговор
    Пълно с фетишисти.
    Кой знае за колко ще купят кюлотите й.

    18:34 20.04.2026

  • 2 Любител пилот

    0 0 Отговор
    Б.К.

    18:37 20.04.2026

  • 3 Зайо Байо

    5 0 Отговор
    Кой е купил жилетката ? Да не са нашенците Бойко и Делян ? Че им е нужна , щото здраво потънаха на изборите !

    18:41 20.04.2026

  • 4 а уж евоюлираме пълни глупости

    0 0 Отговор
    докато има психично болни хора с пари това ще тиражира в желтите медии

    19:49 20.04.2026

  • 5 Почивка с солинген

    1 0 Отговор
    Камерунеца ми накъдри косата 🥳🥳🤣🤭

    20:00 20.04.2026

  • 6 Джак художника

    1 0 Отговор
    Тая май мойта жилетка

    20:34 20.04.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    Някои зацапани кюлоти няма ли да обявят на търг?

    00:43 21.04.2026

  • 8 Коктейл айсберг

    0 0 Отговор
    Някой тарикат от втора класа е продавал спасителни жилетки на патките от първа класа.

    01:10 21.04.2026

  • 9 Запознат

    0 0 Отговор
    Сградата на войнството - маша на сатаната 🤭🪬

    05:30 21.04.2026

  • 10 Запознат

    0 0 Отговор
    Факти.бг маша на сатаната 🪬🤭

    05:31 21.04.2026