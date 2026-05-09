Лили Иванова събра 630 бона за възрастни артисти

9 Май, 2026 18:50 645 12

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Общо 630 820 евро са събрани от билети и дарения след благотворителния концерт на фондация „Лили Иванова“ в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България (САБ). Това бе съобщено в края на събитието, състояло се на 8 май в изпълнената до краен предел зала „Арена 8888 София“, видя репортер на БТА.

Концертът бе с участието на някои от най-големите имена в българската забавна музика. Всички те пяха с оркестъра на Националния музикален театър, с диригент Димитър Косев, както и с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и LaTiDa. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.Началото на вечерта поставиха братя Аргирови с „И замирисва на море“, а към тях на сцената по-късно се присъедини Тони Димитрова, която нарече Лили Иванова „чудото“. Братя Аргирови споделиха: „Радваме се, че тази вечер сме заедно. Благодарим на фондация „Лили Иванова“ за поканата. За нас е огромна чест.“

Преди изпълнението на „Лятна жълта рокля“, Веселин Маринов каза, че се чувства „привилегирован“ и „различен“: „Защото в компанията на най-видните български изпълнители съм част от един толкова човешки, толкова морален и в същото време грандиозен, и различен спектакъл, и то поканен лично от примата на българската популярна музика Лили Иванова, на която искам да изкажа моята огромна благодарност – за късмета, който имам тази вечер, да бъда тук, по този повод“.Графа определи присъствието си в спектакъла като чест и подчерта взаимността, заедността и съпричастността, които вижда на сцената – качества, които според него са достойни за уважение.Мария Илиева заяви, че когато хората са заедно, са много по-силни, и сподели, че за нея е удоволствие да застане рамо до рамо с толкова много артисти, „отворили сърцата си“ в подкрепа на здравния фонд към САБ. Тя благодари на „идейния двигател на този концерт“ – Лили Иванова, както и на публиката, която „осмисля този акт на благородство“.

„Музиката има много лица. Музиката има много гласове, но най-важното, е че въпреки своята различност, тя обединява. И днес ние доказахме колко сме силни, когато сме заедно“, каза Софи Маринова. Тя благодари на фондация „Лили Иванова“, че ни „събра заедно за тази благородна кауза“. „За никой не е тайна колко я обичам и колко ѝ се възхищавам. Затова благодаря, че ме покани да участвам в този концерт с толкова много колеги, приятели, звезди“, добави тя.Миро благодари на публиката, че е отделила от най-ценното си – времето, за да бъдат всички заедно и да направят добро, а след това призова зрителите да аплодират човека до себе си.Маргарита Хранова също благодари на присъстващите, че споделят каузата, както и на фондация „Лили Иванова“ за поканата.Орлин Горанов благодари за любовта, която публиката е споделила по време на концерта, и изрази надежда каузата да бъде продължена и от по-младите поколения български изпълнители.

Михаела Маринова сподели, че за нея е „истинско удоволствие“ да бъде част от тази вечер, в която толкова много „души и сърца“ са се събрали в името на нещо „наистина изключително важно и красиво“. Това пълни душата и сърцето ми, затова благодаря, че сте тук сред нас, каза още тя.Любо Киров подчерта, че няколко поколения български музиканти са се обединили в помощ на свои колеги в нужда. Той благодари на публиката, защото именно тя е направила тази вечер възможна, и определи концерта като „исторически момент“. Тази вечер ще остане в историята на българската музика, смята той


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германец

    3 7 Отговор
    Айде плюйте пак бунгарета

    Коментиран от #3, #7

    18:52 09.05.2026

  • 2 Читател

    11 1 Отговор
    Голямата Лили браво.

    18:56 09.05.2026

  • 3 ИЗВИНЕТИ

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Германец":

    ВИЙ ОРИГИНАЛЕН НЕМЕЦ ЛИ СТЕ..БЛГ...
    БОЖЕЕ КВИ ГЕРМАНЦИ ИМАШЕ 1941г
    ЕДНО ВРЕМЕ В КВ.ЗАХАРНА ФАБРИКАТА

    18:57 09.05.2026

  • 4 Сталин

    2 15 Отговор
    Абе само някой с половин мозък може да ходи гледа тая мумия как си сменя памперса по средата на "концерта",дето някой я излъгал че може да пее

    Коментиран от #10

    18:57 09.05.2026

  • 5 Браво!

    3 0 Отговор
    А Лили Иванова пя ли на концерта?

    Коментиран от #8

    18:58 09.05.2026

  • 6 Анонимен

    4 1 Отговор
    Браво!!!

    18:59 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Браво!

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Браво!":

    Разбрах. Завършила е концерта. Ами браво!

    19:02 09.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стига де

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Прекалявате!

    19:07 09.05.2026

  • 11 Господ да благослови Лили Иванова

    1 1 Отговор
    За това благородно дело.
    Голяма певица и голям човек

    19:30 09.05.2026

  • 12 Венсеремос

    1 0 Отговор
    Лили Ивнова -на 92 години.Родена в Кубрат, на 24/26 април 1934 г.Нейните лъжи и глупости нямат край.СТИГА ВЕЧЕ!!! Грета Гарбо престана да се снима на 36 гдини.Жерар Филип си отиде на 37 години.Отказваше да играя роли неподходящи за възрастта му, Владимир Висоцки си отиде на 42 години-ВЕЛИК ПЕВЕЦ!!!Изброените личности бяха истински таланти.Тази баба Лили на 92 години,някой психиатър ,трябва да й забрани да говори глупости.И без това НИКОГА не е МОГЛА да пее.!!!Да престане да се излага и да си сменя редовно памперсите.До гуша ни дойде от нея!!!

    19:36 09.05.2026