Лили Иванова събра 630 бона за възрастни артисти

Общо 630 820 евро са събрани от билети и дарения след благотворителния концерт на фондация „Лили Иванова“ в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България (САБ). Това бе съобщено в края на събитието, състояло се на 8 май в изпълнената до краен предел зала „Арена 8888 София“, видя репортер на БТА.

Концертът бе с участието на някои от най-големите имена в българската забавна музика. Всички те пяха с оркестъра на Националния музикален театър, с диригент Димитър Косев, както и с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и LaTiDa. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.Началото на вечерта поставиха братя Аргирови с „И замирисва на море“, а към тях на сцената по-късно се присъедини Тони Димитрова, която нарече Лили Иванова „чудото“. Братя Аргирови споделиха: „Радваме се, че тази вечер сме заедно. Благодарим на фондация „Лили Иванова“ за поканата. За нас е огромна чест.“

Преди изпълнението на „Лятна жълта рокля“, Веселин Маринов каза, че се чувства „привилегирован“ и „различен“: „Защото в компанията на най-видните български изпълнители съм част от един толкова човешки, толкова морален и в същото време грандиозен, и различен спектакъл, и то поканен лично от примата на българската популярна музика Лили Иванова, на която искам да изкажа моята огромна благодарност – за късмета, който имам тази вечер, да бъда тук, по този повод“.Графа определи присъствието си в спектакъла като чест и подчерта взаимността, заедността и съпричастността, които вижда на сцената – качества, които според него са достойни за уважение.Мария Илиева заяви, че когато хората са заедно, са много по-силни, и сподели, че за нея е удоволствие да застане рамо до рамо с толкова много артисти, „отворили сърцата си“ в подкрепа на здравния фонд към САБ. Тя благодари на „идейния двигател на този концерт“ – Лили Иванова, както и на публиката, която „осмисля този акт на благородство“.

„Музиката има много лица. Музиката има много гласове, но най-важното, е че въпреки своята различност, тя обединява. И днес ние доказахме колко сме силни, когато сме заедно“, каза Софи Маринова. Тя благодари на фондация „Лили Иванова“, че ни „събра заедно за тази благородна кауза“. „За никой не е тайна колко я обичам и колко ѝ се възхищавам. Затова благодаря, че ме покани да участвам в този концерт с толкова много колеги, приятели, звезди“, добави тя.Миро благодари на публиката, че е отделила от най-ценното си – времето, за да бъдат всички заедно и да направят добро, а след това призова зрителите да аплодират човека до себе си.Маргарита Хранова също благодари на присъстващите, че споделят каузата, както и на фондация „Лили Иванова“ за поканата.Орлин Горанов благодари за любовта, която публиката е споделила по време на концерта, и изрази надежда каузата да бъде продължена и от по-младите поколения български изпълнители.

Михаела Маринова сподели, че за нея е „истинско удоволствие“ да бъде част от тази вечер, в която толкова много „души и сърца“ са се събрали в името на нещо „наистина изключително важно и красиво“. Това пълни душата и сърцето ми, затова благодаря, че сте тук сред нас, каза още тя.Любо Киров подчерта, че няколко поколения български музиканти са се обединили в помощ на свои колеги в нужда. Той благодари на публиката, защото именно тя е направила тази вечер възможна, и определи концерта като „исторически момент“. Тази вечер ще остане в историята на българската музика, смята той