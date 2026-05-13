Лили Иванова пожела успех на Дара на "Евровизия": България се гордее с теб!

Примата на българската поп музика Лили Иванова отправи силно послание към тазгодишната ни представителка на "Евровизия" Дара малко преди началото на първия полуфинал на песенния конкурс снощи.

В официалния си профил във Facebook Лили Иванова пожела успех на младата изпълнителка, която понесе доста негативи, но вървя с гордо вдигната глава и огромна усмивка по тюркоазения килим.

„Успех на младата и талантлива певица Дара! Скъпо българско момиче, България се гордее с теб!“, написа примата.

Към публикацията тя добави и снимка на Дара от откриващата церемония на „Евровизия“. Още с появата си на тюркоазения килим певицата привлече вниманието с нестандартна визия, вдъхновена от българските кукерски традиции. Модерният сценичен костюм предизвика множество коментари в социалните мрежи и бързо се превърна в една от най-обсъжданите визии на церемонията из цяла Европа.

Тазгодишното издание на конкурса се провежда във Виена и отбелязва 70-ата годишнина на „Евровизия“.

Първият полуфинал се проведе снощи без особени изненади в класацията, а вторият ще се проведе в четвъртък, когато именно Дара ще открие конкурсната вечер. Големият финал е насрочен за събота, 16 май.

БНТ 1 ще излъчва на живо програмата от 22:00 часа.