Лили Иванова пожела успех на Дара на "Евровизия": България се гордее с теб!

Примата на българската поп музика Лили Иванова отправи силно послание към тазгодишната ни представителка на "Евровизия" Дара малко преди началото на първия полуфинал на песенния конкурс снощи.
В официалния си профил във Facebook Лили Иванова пожела успех на младата изпълнителка, която понесе доста негативи, но вървя с гордо вдигната глава и огромна усмивка по тюркоазения килим.
„Успех на младата и талантлива певица Дара! Скъпо българско момиче, България се гордее с теб!“, написа примата.
Към публикацията тя добави и снимка на Дара от откриващата церемония на „Евровизия“. Още с появата си на тюркоазения килим певицата привлече вниманието с нестандартна визия, вдъхновена от българските кукерски традиции. Модерният сценичен костюм предизвика множество коментари в социалните мрежи и бързо се превърна в една от най-обсъжданите визии на церемонията из цяла Европа.
Тазгодишното издание на конкурса се провежда във Виена и отбелязва 70-ата годишнина на „Евровизия“.
Първият полуфинал се проведе снощи без особени изненади в класацията, а вторият ще се проведе в четвъртък, когато именно Дара ще открие конкурсната вечер. Големият финал е насрочен за събота, 16 май.
БНТ 1 ще излъчва на живо програмата от 22:00 часа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Ганчо
До коментар #3 от "честен ционист":Ко? Ква песен да разебра?
Аз съм още на Стунжи и Елица. Заслужаваха първото място.
Хард рок алилуя! Евровизията ми е важна за имиджа.
12:10 13.05.2026
8 честен ционист
До коментар #7 от "Даката":Дака, на военна комисия ходил ли си?
Коментиран от #12
12:20 13.05.2026
9 ДрайвингПлежър
От кво да се гордея? От нагласения конкурс? От похарчените или по-право откраднати пари? От безумната песен или пробутаната по втория начин певачка?! НЕЕЕЕЕ! Щайка идиоти подскачат по тая простотия! България като цяло има негативно отношение към целия тоя кОнкУрс!
12:22 13.05.2026
До коментар #7 от "Даката":С теб съм и стоя зад всяка твоя дума!
12 истина ти казвам
До коментар #8 от "честен ционист":И да е ходил явно е открита анална аномалия!🫤
12:29 13.05.2026
До коментар #7 от "Даката":Тая била "красива и талантлива". Много си изпаднало, горкото!
До коментар #7 от "Даката":Скоро ходил ли си на доктор ,знаеш какъв.
