Новини
Любопитно »
Лили Иванова пожела успех на Дара на "Евровизия": България се гордее с теб!

Лили Иванова пожела успех на Дара на "Евровизия": България се гордее с теб!

13 Май, 2026 12:01 1 707 26

  • евровизия-
  • дара-
  • лили иванова-
  • певица-
  • бангаранга

"Бъди щастлива и … БАНГАРАНГА!", написа Лили към пожеланието си към Дара

Лили Иванова пожела успех на Дара на "Евровизия": България се гордее с теб! - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Примата на българската поп музика Лили Иванова отправи силно послание към тазгодишната ни представителка на "Евровизия" Дара малко преди началото на първия полуфинал на песенния конкурс снощи.

В официалния си профил във Facebook Лили Иванова пожела успех на младата изпълнителка, която понесе доста негативи, но вървя с гордо вдигната глава и огромна усмивка по тюркоазения килим.

„Успех на младата и талантлива певица Дара! Скъпо българско момиче, България се гордее с теб!“, написа примата.

Към публикацията тя добави и снимка на Дара от откриващата церемония на „Евровизия“. Още с появата си на тюркоазения килим певицата привлече вниманието с нестандартна визия, вдъхновена от българските кукерски традиции. Модерният сценичен костюм предизвика множество коментари в социалните мрежи и бързо се превърна в една от най-обсъжданите визии на церемонията из цяла Европа.

Тазгодишното издание на конкурса се провежда във Виена и отбелязва 70-ата годишнина на „Евровизия“.

Първият полуфинал се проведе снощи без особени изненади в класацията, а вторият ще се проведе в четвъртък, когато именно Дара ще открие конкурсната вечер. Големият финал е насрочен за събота, 16 май.

БНТ 1 ще излъчва на живо програмата от 22:00 часа.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лилито току що урочаса Дара

    21 5 Отговор
    Край с кариерата й. Отива при Митко Панера за реесторантска музика на живо.

    12:03 13.05.2026

  • 2 ти да видиш

    25 5 Отговор
    Па от кога тоа прилеп говори от името на България????

    12:04 13.05.2026

  • 3 честен ционист

    13 14 Отговор
    Тази песен на Дара е писана от чужденци и при всички положения не представлява Ганчо, който така и така не разбира нищо на чуждоезиковия текст. Виж еидн пакистанец, или афганец, може да долови по-голям смисъл в текста. Като цяло песента си е поредно унижение за Ганчо.

    Коментиран от #5

    12:05 13.05.2026

  • 4 Дориана

    17 7 Отговор
    Никога не е късно някой , който се мисли за Прима да се изложи и провали, колкото и да натрапват на българското общество арогантност и пошлост. Дара Отпада !

    12:09 13.05.2026

  • 5 Ганчо

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ко? Ква песен да разебра?
    Аз съм още на Стунжи и Елица. Заслужаваха първото място.
    Хард рок алилуя! Евровизията ми е важна за имиджа.

    12:10 13.05.2026

  • 6 Пеги Дънди

    19 5 Отговор
    Само заради костюма и ще отпадне Дарина. Имитира Руслана отпреди 22 години, а всъщност прилича на ходещата коса на сем Адамс.

    12:14 13.05.2026

  • 7 Даката

    9 22 Отговор
    Дара е красива и талантлива, пожелавам и успех. Това което и пожелава и Лили Иванова, може само да ни радва и обединява, като нация, ама разбира се, че ще има и русофилски боклуци, които ще сипят унизителни епитети за нея и песента, която ще представя на Евровизия, че била на английски и че била "поредно унижение за Ганчо"... нещастни русофилски боклуци, защо не вземете да си починете малко, писна ни да ни обяснявате колко сме зле в България и колко сте добре в Русия... стойте си там и ни оставете на мира.

    Коментиран от #8, #10, #16, #17

    12:16 13.05.2026

  • 8 честен ционист

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Даката":

    Дака, на военна комисия ходил ли си?

    Коментиран от #12

    12:20 13.05.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    20 5 Отговор
    А...?! Кво?... НЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!
    От кво да се гордея? От нагласения конкурс? От похарчените или по-право откраднати пари? От безумната песен или пробутаната по втория начин певачка?! НЕЕЕЕЕ! Щайка идиоти подскачат по тая простотия! България като цяло има негативно отношение към целия тоя кОнкУрс!

    12:22 13.05.2026

  • 10 Браво!

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "Даката":

    С теб съм и стоя зад всяка твоя дума!

    Коментиран от #11

    12:22 13.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 истина ти казвам

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    И да е ходил явно е открита анална аномалия!🫤

    12:29 13.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А50

    13 2 Отговор
    Банга.мaнгa на гe.йвизия

    12:33 13.05.2026

  • 15 Йордан

    6 2 Отговор
    Ала бала

    12:38 13.05.2026

  • 16 Лоло

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Даката":

    Тая била "красива и талантлива". Много си изпаднало, горкото!

    12:41 13.05.2026

  • 17 Топ

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Даката":

    Скоро ходил ли си на доктор ,знаеш какъв.

    12:42 13.05.2026

  • 18 Мизантропка

    12 1 Отговор
    Не харесвам Лили Иванова защото е меркантилна. Докога ламтеж за пари? Превърнала се е в мизантроп.

    12:51 13.05.2026

  • 19 Тая герберската мумия и тя си мечтае за

    11 1 Отговор
    гангабанга

    13:15 13.05.2026

  • 20 Нека да пиша

    6 1 Отговор
    Бабче ,няма ли да си развържеш кисията . Тея пари на ония свят няма да ти са нужни .

    13:23 13.05.2026

  • 21 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Лилито нещо тотално е изкукуригала,това подобие на песен е срам за всеки изпълнител,но за Бездара е ОК.

    13:41 13.05.2026

  • 22 ъъъъъъъъъ

    11 1 Отговор
    абе гледах един откъс от песента - Дарчето така се друсаше и шугавеше, че щяха да ѝ се отскубнат черешките барабар със сутиенчето , та си викам - това сигур е ново изкуство ....

    13:46 13.05.2026

  • 23 Варна

    11 1 Отговор
    Бангаранга,Бангаранга и накрая последно място с награда Кожена ланга !

    13:52 13.05.2026

  • 24 Буда

    11 1 Отговор
    За България не знам,но аз специално не само че не се гордея нито с песента нито с изпълнителката,а ме е и срам от тях.

    13:55 13.05.2026

  • 25 Соваж бейби

    11 1 Отговор
    Много моля ,бабишкела Лилит да пише от нейно име !Аз специално не харесвам песента дори не я слушах до край ,нямам нерви.И роклята на тази Дара е много грозна като че ли е гепила костюма на Чубака от Междузвездни войни само го е пребоядисала.

    14:26 13.05.2026

  • 26 изключително унизително е държава с

    6 1 Отговор
    хилядолетна история и език да се представя с чуждоезична песен , никаква подкрепа за извращението и обидата към българския народ и език

    17:32 13.05.2026