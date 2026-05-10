Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

10 Май, 2026 09:50

Прави 45 000 коремни преси за 58 часа

Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Варненецът Станислав Златарев ще остане без сън почти три денонощия в името на благотворителна кауза

Българин е на път да постави нов световен рекорд на Гинес. Варненецът Станислав Златарев си е поставил свръхчовешката задача да направи 45 000 коремни преси в рамките на 58 часа. Събитието се провежда в село Овчага, в близост до дома на претендента.

Минути преди да стартира хронометъра, Станислав сподели в ефира на "Събуди се" по NOVA, че не е спазвал специфичен тренировъчен режим за конкретния опит, а разчита на дългогодишната си спортна форма.

„Моят живот е моята подготовка. Нямам нищо специално, което съм правил преди това. Просто откакто се познавам, нещата, които правя, са ме подготвили за този рекорд, а и за много други рекорди”, разказва той.

За да постигне целта си, варненецът ще прекара общо 60 часа върху специално изградена за целта платформа. Условията на рекорда са изключително сурови – той категорично няма да спи през цялото време.

По регламент има право да се храни и да прави кратки паузи на всеки 55 минути, по време на които може да получава възстановителен масаж. За да издържи на огромното физическо натоварване, Станислав ще влиза във фризер с температура на водата между 0 и 1 градус.

Каузата зад опита за рекорд е изцяло благотворителна.

„Това е номер едно причина, за която сме тук и за която всички сме обединени”, категоричен е Златарев. Събраните средства ще бъдат разделени на две. Едната половина ще бъде дарена чрез платформата на Павел Андреев за деца, които се нуждаят от спешна медицинска помощ. Останалите средства ще отидат в подкрепа на благотворителната организация „Аз Вярвам и Помагам”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възмутен

    1 0 Отговор
    Не мога да разбера защо си правят визия на талибани????

    Коментиран от #2

    09:59 10.05.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възмутен":

    Нищо случайно няма. Жените си падат по тази визия.

    Коментиран от #3

    10:11 10.05.2026

  • 3 ЩО ГЛАГОЛИШ ?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Натикай си лицето в гащите и ще разбереш, кво е да целуваш мъж с брада.
    После пак напиши, кой и какво харесва...

    10:15 10.05.2026