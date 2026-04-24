Биографичният филм за Майкъл Джексън разби рекорд с премиерата си

24 Април, 2026 12:58 940 5

"Майкъл" се представя особено добре в Европа и най-вече Франция, където премиерата му изпревари големи хитове от последните години

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Международното разпространение на биографичния филм „Майкъл“, посветен на Майкъл Джексън, стартира силно, като още в първия си ден на екран на 82 пазара реализира приходи от 18,5 млн. долара, включително предпремиерните прожекции. Без тях резултатът за сряда възлиза на 16,6 млн. долара, показват данни от разпространителя Universal Pictures, който отговаря за международния пазар, докато продукцията е на Lionsgate.

Филмът, режисиран от Антоан Фукуа и с участието на Джафар Джексън в главната роля, се разпространява в над 23 000 киносалона и повече от 50 000 екрана в чужбина. Премиерите в ключови пазари като Китай са планирани за следващите дни, което допълнително засилва очакванията за глобалния му боксофис.

Най-силните първоначални резултати идват от Франция и Обединеното кралство, където филмът генерира съответно 2,6 млн. долара в първия ден. На френския пазар „Майкъл“ отбелязва най-успешния дебют на биографичен филм до момента, изпреварвайки заглавия като Опенхаймер и Бохемска рапсодия, като достига 41% дял от зрителите. Подобна е ситуацията и във Великобритания и Ирландия, където продукцията поставя рекорд за музикален биографичен филм, изпреварвайки не само „Бохемска рапсодия“, но и Елвис и Рокетмен.

Силен старт е отчетен и в Италия с 1,3 млн. долара и доминиращ пазарен дял от 72%, както и в Испания и Германия, където филмът оглавява класациите съответно с 1,1 млн. и 1 млн. долара за първия ден. В Австралия резултатът достига 1 млн. долара, което също представлява рекорд за жанра, изпреварвайки местния хит „Елвис“ на режисьора Баз Лурман. В Бразилия филмът събира общо 2 млн. долара с включени предпремиерни прожекции – най-силният резултат за нефранчайз и несупергеройско заглавие на този етап.

В Северна Америка предварителните прожекции в IMAX и премиум формати също показват засилен интерес, като ранните продажби на билети изпреварват тези на други очаквани продукции. Индустриални анализатори прогнозират глобален старт от около 150 млн. долара за първия уикенд, от които между 65 и 70 млн. долара се очакват от вътрешния пазар в САЩ – резултат, който би поставил нов рекорд за музикален биографичен филм, надминавайки Straight Outta Compton.

Силният дебют потвърждава устойчивия интерес към биографичните продукции, особено когато са посветени на фигури с глобално културно влияние като Майкъл Джексън, чиято музикална и сценична кариера продължава да генерира значителен интерес и десетилетия след пика ѝ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ла порта

    3 2 Отговор
    Филма за Ицето ще счупи Бокс Офиса в Латинска Америка, Чикаго , Флорида , Балканския полуостров и Апенините.

    Коментиран от #4

    13:09 24.04.2026

  • 2 Aлфа Bълкът

    4 3 Отговор
    Ако няма малки момченца в него, значи не е биографичен.

    13:18 24.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ицето не е ли жив още

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ла порта":

    още му е рано за филм

    13:36 24.04.2026

  • 5 Иван и Андреи

    1 0 Отговор
    Ние знаем че подобни филми "генерират" ЯКИТЕ КИНТИ $$€$$

    14:54 24.04.2026