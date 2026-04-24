Биографичният филм за Майкъл Джексън разби рекорд с премиерата си

Международното разпространение на биографичния филм „Майкъл“, посветен на Майкъл Джексън, стартира силно, като още в първия си ден на екран на 82 пазара реализира приходи от 18,5 млн. долара, включително предпремиерните прожекции. Без тях резултатът за сряда възлиза на 16,6 млн. долара, показват данни от разпространителя Universal Pictures, който отговаря за международния пазар, докато продукцията е на Lionsgate.

Филмът, режисиран от Антоан Фукуа и с участието на Джафар Джексън в главната роля, се разпространява в над 23 000 киносалона и повече от 50 000 екрана в чужбина. Премиерите в ключови пазари като Китай са планирани за следващите дни, което допълнително засилва очакванията за глобалния му боксофис.

Най-силните първоначални резултати идват от Франция и Обединеното кралство, където филмът генерира съответно 2,6 млн. долара в първия ден. На френския пазар „Майкъл“ отбелязва най-успешния дебют на биографичен филм до момента, изпреварвайки заглавия като Опенхаймер и Бохемска рапсодия, като достига 41% дял от зрителите. Подобна е ситуацията и във Великобритания и Ирландия, където продукцията поставя рекорд за музикален биографичен филм, изпреварвайки не само „Бохемска рапсодия“, но и Елвис и Рокетмен.

Силен старт е отчетен и в Италия с 1,3 млн. долара и доминиращ пазарен дял от 72%, както и в Испания и Германия, където филмът оглавява класациите съответно с 1,1 млн. и 1 млн. долара за първия ден. В Австралия резултатът достига 1 млн. долара, което също представлява рекорд за жанра, изпреварвайки местния хит „Елвис“ на режисьора Баз Лурман. В Бразилия филмът събира общо 2 млн. долара с включени предпремиерни прожекции – най-силният резултат за нефранчайз и несупергеройско заглавие на този етап.

В Северна Америка предварителните прожекции в IMAX и премиум формати също показват засилен интерес, като ранните продажби на билети изпреварват тези на други очаквани продукции. Индустриални анализатори прогнозират глобален старт от около 150 млн. долара за първия уикенд, от които между 65 и 70 млн. долара се очакват от вътрешния пазар в САЩ – резултат, който би поставил нов рекорд за музикален биографичен филм, надминавайки Straight Outta Compton.

Силният дебют потвърждава устойчивия интерес към биографичните продукции, особено когато са посветени на фигури с глобално културно влияние като Майкъл Джексън, чиято музикална и сценична кариера продължава да генерира значителен интерес и десетилетия след пика ѝ.