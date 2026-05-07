Дженифър Лопес свали близо $20 милиона от цената на имението, което деляха с Бен Афлек

Дженифър Лопес отново обяви за продажба имението в Бевърли Хилс, което до неотдавна споделяше с бившия си съпруг Бен Афлек.

Според имотните регистри 56-годишната изпълнителка е пуснала повторно на пазара луксозния имот на 5 май с цена от 50 милиона долара. Решението идва след съдебни документи, внесени през април, които показват прехвърляне на собствеността от Афлек към Лопес. Документите сочат, че певицата вече поема самостоятелно всички бъдещи разходи, свързани с продажбата на имота.

Имението с площ близо 3500 квадратни метра разполага с 12 спални и 24 бани. То беше обявено за продажба за първи път през юли 2024 г. с начална цена от 68 милиона долара, малко преди Дженифър Лопес официално да подаде документи за развод след двегодишен брак с Бен Афлек.

Оттогава имотът неколкократно беше свалян и връщан на пазара. През септември 2025 г. цената му беше намалена до 52 милиона долара, а през януари тази година обявата временно беше премахната.

Продажбата в момента се управлява от брокерите Rayni Williams и Branden Williams от The Beverly Hills Estates.

В обявата имотът е описан като „ултимативен комплекс за знаменитости“. Разположен е върху терен от около два хектара и предлага гледка към планините, както и два отделни входа, осигуряващи максимална дискретност и защита от папараци.

Сред удобствата са гараж за 12 автомобила и допълнителни пространства за още около 80 коли, напълно оборудвана фитнес зона, закрит спортен комплекс, баскетболно игрище и игрище за пикълбол.

Комплексът включва още къща за гости с площ около 460 квадратни метра, жилище за персонала и отделна охранителна постройка.

Джей Ло и Бен Афлек купиха имението през май 2023 г. за близо 61 милиона долара, малко след като възобновиха връзката си и сключиха брак. Двойката първо се ожени на малка церемония в Лас Вегас през юли 2022 г., а месец по-късно организира мащабно тържество в имението на Афлек в щата Джорджия.

Разводът между двамата беше финализиран на 6 януари 2025 г. След раздялата Дженифър Лопес остана основният ползвател на имението.

