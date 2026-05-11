Повече от 80 000 души на концерта на Metallica в Атина (ВИДЕО)

Повече от 80 000 души присъстваха на съботния концерт на Metallica на Олимпийския стадион в северната част на Атина, а оборудване за наблюдение на земетресения отчете леки трусове по време на събитието, пише taralej.bg.
Освен собствените си песни, групата изпълни и импровизации по музиката на Микис Теодоракис към отличения с „Оскар“ филм "Зорба Гъркът", както и по песента „You don’t fit anywhere“ на гръцката алтернативна рок група Trypes.
Геодинамичният институт в Атина осигури наблюдение в реално време на минималните трусове, известни като „концертни земетресения“, причинени от синхронните движения на публиката по време на събитието.
