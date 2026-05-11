Новини
Любопитно »
Повече от 80 000 души на концерта на Metallica в Атина (ВИДЕО)

Повече от 80 000 души на концерта на Metallica в Атина (ВИДЕО)

11 Май, 2026 08:43 506 1

  • металика-
  • концерт-
  • турне-
  • атина

Оборудване за наблюдение на земетресения отчете леки трусове по време на събитието

Повече от 80 000 души на концерта на Metallica в Атина (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Повече от 80 000 души присъстваха на съботния концерт на Metallica на Олимпийския стадион в северната част на Атина, а оборудване за наблюдение на земетресения отчете леки трусове по време на събитието, пише taralej.bg.


Освен собствените си песни, групата изпълни и импровизации по музиката на Микис Теодоракис към отличения с „Оскар“ филм "Зорба Гъркът", както и по песента „You don’t fit anywhere“ на гръцката алтернативна рок група Trypes.

Геодинамичният институт в Атина осигури наблюдение в реално време на минималните трусове, известни като „концертни земетресения“, причинени от синхронните движения на публиката по време на събитието.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 $ла ви три фон OFF

    4 0 Отговор
    Щ€ ГОВОРЯ $ р"ум€н" -пр€ми€ра("БАДЖАНАКА") ДА ПОМОГН€ И а$ ДА НАПРАВЯ НЯКОЙ КОНЦ€РТ , Ч€ ЗАКЪ$АХ $ ПАРИЧКИТ€....!

    08:57 11.05.2026