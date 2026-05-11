Повече от 80 000 души на концерта на Metallica в Атина (ВИДЕО)

Риби (20.02 - 20.03) Денят е в синхрон с вашата природа и ви дава усещане за лекота. Обстоятелствата могат да се подредят без усилие. Доверете се на вътрешния си ритъм. Това ще ви донесе спокойствие.

Водолей (21.01 - 19.02) Идеите ви може да се движат по-фино и интуитивно. Това е подходящ момент да ги почувствате, а не да ги реализирате. Не бързайте. Ще дойде време за действие.

Козирог (23.12 - 20.01) Контролът днес не е толкова важен, колкото доверието в процеса. Развитието протича зад кулисите, без да го виждате ясно. Не е нужно да го управлявате – позволете му да се разгърне.

Стрелец (23.11 - 22.12) Желанието за движение може да отстъпи място на нуждата от осмисляне. Това не е застой, а подготовка. Позволете си да се вслушате в себе си. Оттам ще дойде следващата посока.

Скорпион (24.10 - 22.11) Дълбок вътрешен процес се развива без нужда от външна намеса. Обстоятелствата се пренареждат тихо и постепенно. Не ги пришпорвайте, дайте им време. В това има сила.

Везни (24.09 - 23.10) Балансът днес е по-скоро усещане, отколкото действие. Възможно е да се почувствате по-чувствителни към настроенията около вас. Не ги приемайте като свои. Останете в собствения си център.

Дева (24.08 - 23.09) Днес подредеността идва отвътре, а не чрез външен контрол. Яснотата се разгръща постепенно. Не бързайте да я фиксирате – дайте ? пространство.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят ви приканва да се отдръпнете от външното и да обърнете внимание на вътрешното. Не всичко трябва да бъде показано или доказано. В това има сила, която се гради тихо. Позволете си тази пауза.

Рак (22.06 - 23.07) Усещането за свързаност с вътрешния ви свят е по-силно днес. Може да откриете отговор там, където не сте търсили. Не се разсейвайте с излишен шум. Тишината ще ви даде яснота.

Близнаци (22.05 - 21.06) Мислите ви може да се движат по-тихо и по-дълбоко от обичайното. Това е възможност да видите нещо по нов начин. Не бързайте да го изразявате. Оставете го да узрее.

Телец (21.04 - 21.05) Ритъмът на деня ви кани към спокойствие и вътрешна стабилност. Обстоятелствата се подреждат сами, когато не ги пришпорвате. Доверете се на процеса, дори и да изглежда бавен. В това има дълбочина.