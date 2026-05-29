Канадските прогресив рок легенди Rush готвят първо турне от 11 години с новата си барабанистка

Канадските прогресив рок легенди Rush се събират отново за първото си мащабно турне от 11 години насам, като на мястото на покойния Нийл Пиърт зад барабаните застава германската виртуозна барабанистка Аника Нилес.

Проектите и репетициите в момента са в разгара си, тъй като дългоочакваното юбилейно турне започва съвсем скоро - на 7 юни.

Аника Нилес е 42-годишна международно призната германска барабанистка, композиторка и преподавател. Позната е със соловата си кариера, огромната си популярност в YouTube и като концертен барабанист на легендарния Джеф Бек по време на европейското му турне през 2022 г..

Геди Лий и Алекс Лайфсън споделят, че съзнателно са избрали „неконкурентен“ подход. Вместо да наемат голямо и популярно име, което да се опитва да копира Пиърт, те са поканили Нилес заради нейния уникален стил, прецизност и кураж да поеме тази огромна отговорност.

Вдовицата на Нийл Пиърт - Кари - и неговата дъщеря Оливия официално са благословили участието на Аника и подкрепят турнето. Световният дебют на новия състав вече се състоя на 29 март 2026 г., когато Rush откриха престижните канадски музикални награди Juno Awards.

Предстоящата обиколка е озаглавена „Fifty Something Tour“ и е посветена на 50-годишнината от наследството на групата, както и в памет на живота и творчеството на Нийл Пиърт.

За първи път в историята си Rush няма да свирят като трио. Към Геди, Алекс и Аника се присъединява и опитният кийбордист Лорен Голд (свирил с The Who). Това ще разтовари Лий и Лайфсън на сцената и ще обогати живото им звучене.

Турнето започва официално на 7 юни 2026 г. в Kia Forum в Лос Анджелис – символично място, където групата изнесе последния си концерт с Пиърт през 2015 г.

Първоначално планирано като кратко северноамериканско турне, поради огромния интерес то вече е разраснало до мащабно световно турне с над 50 концерта, което ще продължи до пролетта на 2027 г. Наскоро бяха обявени и международни дати за Южна Америка, Великобритания и Европа (концертите ще завършат през април 2027 г. в Хелзинки, Финландия).

Шоутата ще бъдат в стил "Evening with Rush" – без подгряващи групи. Музикантите са подготвили списък от около 35–40 песни, обхващащи цялата им кариера, които ще се въртят в два отделни сета всяка вечер.