Новини
Любопитно »
Радина Кърджилова е бременна? (СНИМКИ)

Радина Кърджилова е бременна? (СНИМКИ)

11 Май, 2026 12:31 609 5

  • радина кърджилова-
  • пламен димов-
  • бременна-
  • бебе-
  • връзка-
  • двойка

Намек за "подути кореми" накара феновете на актрисата да мислят, че тя чака трето дете и първо от новата си любов Пламен Димов

Радина Кърджилова е бременна? (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Радина Кърджилова разпали любопитството на феновете си с нова серия кадри от Мадрид покрай гостуването на спектакъла „Медея”, но вместо театралните успехи, вниманието на последователите ѝ в мрежата беше приковано към… корема ѝ.

На снимките Радина позира в отлично настроение до новата си любов – актьора Пламен Димов. Именно в един от кадрите обаче мнозина забелязаха нещо необичайно – видимо заоблено коремче, което веднага отприщи коментари в социалните мрежи дали актрисата не очаква дете.

Допълнително масло в огъня наля и самата Радина с описанието под публикацията: „Защото животът е хубав с теб. „Медея” в Мадрид. И има от всичко – слънце, зелено, любов, театър, хапване и подути кореми.”

Именно изразът „подути кореми” накара мнозина да се запитат дали звездата не намеква за нещо много по-голямо от добра испанска кухня, пише "Хотарена".

Познатите на Радина Кърджилова отлично знаят, че актрисата поддържа стриктен режим и тренира активно от години. Затова и част от почитателите ѝ трудно приемат версията, че става дума просто за обилна вечеря в Мадрид. Още повече, че графикът на трупата е бил повече от натоварен – „Медея” е играна шест пъти в рамките на само четири дни.

Разбира се, към момента Радина не е потвърдила подобна новина. Но слуховете вече тръгнаха с пълна сила, а феновете не спират да коментират колко щастлива и различна изглежда актрисата до Пламен Димов, който си личи, че я обича силно и се грижи добре за нея.

Ако подозренията се окажат верни, това ще бъде трето дете за Радина Кърджилова след двамата ѝ синове от Деян Донков. За Пламен Димов пък бебето би било второ. Двамата така и не обичат да говорят шумно за връзката си, но в последните месеци все по-често показват общи моменти и изглеждат повече от влюбени.

Любопитното е, че само преди година мнозина се съмняваха дали Радина изобщо ще успее да отвори нова страница след раздялата с Деян Донков. Днес обаче актрисата изглежда спокойна, сияеща и видимо щастлива, а според най-запалените клюкари причината може да е много повече от любов и испанско слънце.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    4 0 Отговор
    Много хубави деца.
    Пу пу пу.
    Множете се и плодете.

    12:33 11.05.2026

  • 2 Бат Венце Сикаджията

    10 0 Отговор
    Голям праз. И Пенка от горно надолнище, сливенско е бременна ама за нея не се пише. Абе кой занимаати ората с тез глупсти ве?

    12:35 11.05.2026

  • 3 павела митова

    6 0 Отговор
    етуй то...вчера не беше...

    12:35 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мая

    3 0 Отговор
    Е и,и аз съм бремена но това не е новина.Да не пикае олио че е толкова важна тази новина?

    12:43 11.05.2026