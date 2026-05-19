Новини
Любопитно »
Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди бяха хванати на двойна среща с Кайли и Тимъти (СНИМКИ)

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди бяха хванати на двойна среща с Кайли и Тимъти (СНИМКИ)

19 Май, 2026 15:58 1 011 8

  • кендъл дженър-
  • джейкъб елорди-
  • среща-
  • кайли дженър-
  • тимъти шаламе-
  • двойка

Изглежда, че връзката на модела и актьора става все по-сериозна

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди бяха хванати на двойна среща с Кайли и Тимъти (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди изглежда задълбочават отношенията си, след като бяха забелязани на двойна среща с Кайли Дженър и Тимъти Шаламе в Лос Анджелис.

По информация на Page Six четиримата са били заснети да се придвижват с автомобил след частно парти, организирано от Fanatics. На снимките Елорди е зад волана, а Кендъл Дженър е на предната седалка, докато Кайли и Тимъти Шаламе се намират на задните места заедно с фотографката Ренел Медрано. Въпреки опитите да избегнат фотографите, групата изглеждала в добро настроение, като според очевидци през цялото време се смеели и разговаряли оживено.

Появата им идва само дни след като Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди бяха заснети заедно по време на ваканция на Хаваите. Двамата бяха фотографирани на плажа с бутилка вино, а американски медии твърдят, че именно това пътуване е сближило отношенията им.

Източници, цитирани от Page Six, посочват, че моделът не е очаквала толкова бързо да развие сериозни чувства към актьора, но съвместната им почивка е променила динамиката между тях.

Слуховете за връзка между Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди започнаха миналия месец, след като двамата бяха забелязани на афтърпарти след Coachella, организирано от Джъстин Бийбър. Според публикации в американски медии двамата демонстрирали близост и не криели привличането си един към друг.

По-късно Daily Mail съобщи, че отношенията им всъщност са започнали още през февруари и че именно Кайли Дженър е изиграла важна роля за сближаването им. Според източници Кайли е прекарвала значително време около Елорди по време на сезона на филмовите награди, тъй като както той, така и Тимъти Шаламе са участвали активно в промоционални кампании около новите си проекти.

Джейкъб Елорди е сред най-коментираните млади актьори в Холивуд през последните години благодарение на ролите си в "Еуфория" и "Брулени хълмове" с Марго Роби.

Кендъл Дженър и Елорди се познават от години и се движат в едни и същи светски среди, но според близки до тях отношенията им са придобили по-романтичен характер едва през последните месеци.

И двамата имат дълга история от публични връзки. През годините Кендъл Дженър беше свързвана с Bad Bunny, Девин Букър и Хари Стайлс.

От своя страна Джейкъб Елорди е имал връзки с Оливия Джейд Джанули, Кая Гербер, Зендая и Джоуи Кинг.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    5 1 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    16:00 19.05.2026

  • 2 лоза

    1 1 Отговор
    Ми гот,к во?!

    16:02 19.05.2026

  • 3 Уааааууу

    3 0 Отговор
    тази статия е номер едно. аФтора е номер едно. Велико!!!!!!!

    16:15 19.05.2026

  • 4 Каре за белот

    3 0 Отговор
    Или на суингпарти.

    16:16 19.05.2026

  • 5 Кои са тези индивиди?

    2 0 Отговор
    Боли ме третия крак на пет, шест места

    16:22 19.05.2026

  • 6 Масон

    1 0 Отговор
    Айдееее

    16:23 19.05.2026

  • 7 газо

    2 0 Отговор
    Този селянин е с прическа кот от 60 те години.

    16:26 19.05.2026

  • 8 Интересно

    0 0 Отговор
    Ама на калъп ли бяха хванати?

    16:48 19.05.2026