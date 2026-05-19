Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди бяха хванати на двойна среща с Кайли и Тимъти (СНИМКИ)

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди изглежда задълбочават отношенията си, след като бяха забелязани на двойна среща с Кайли Дженър и Тимъти Шаламе в Лос Анджелис.

По информация на Page Six четиримата са били заснети да се придвижват с автомобил след частно парти, организирано от Fanatics. На снимките Елорди е зад волана, а Кендъл Дженър е на предната седалка, докато Кайли и Тимъти Шаламе се намират на задните места заедно с фотографката Ренел Медрано. Въпреки опитите да избегнат фотографите, групата изглеждала в добро настроение, като според очевидци през цялото време се смеели и разговаряли оживено.

Появата им идва само дни след като Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди бяха заснети заедно по време на ваканция на Хаваите. Двамата бяха фотографирани на плажа с бутилка вино, а американски медии твърдят, че именно това пътуване е сближило отношенията им.

Източници, цитирани от Page Six, посочват, че моделът не е очаквала толкова бързо да развие сериозни чувства към актьора, но съвместната им почивка е променила динамиката между тях.

🚨 EXCLUSIVE: Kendall Jenner and Jacob Elordi enjoyed what looked like a very private beach hang in Hawaii over the weekend, according to a photo TMZ obtained. pic.twitter.com/DQheHK1LPg — TMZ (@TMZ) May 18, 2026

Слуховете за връзка между Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди започнаха миналия месец, след като двамата бяха забелязани на афтърпарти след Coachella, организирано от Джъстин Бийбър. Според публикации в американски медии двамата демонстрирали близост и не криели привличането си един към друг.

По-късно Daily Mail съобщи, че отношенията им всъщност са започнали още през февруари и че именно Кайли Дженър е изиграла важна роля за сближаването им. Според източници Кайли е прекарвала значително време около Елорди по време на сезона на филмовите награди, тъй като както той, така и Тимъти Шаламе са участвали активно в промоционални кампании около новите си проекти.

Джейкъб Елорди е сред най-коментираните млади актьори в Холивуд през последните години благодарение на ролите си в "Еуфория" и "Брулени хълмове" с Марго Роби.

Кендъл Дженър и Елорди се познават от години и се движат в едни и същи светски среди, но според близки до тях отношенията им са придобили по-романтичен характер едва през последните месеци.

И двамата имат дълга история от публични връзки. През годините Кендъл Дженър беше свързвана с Bad Bunny, Девин Букър и Хари Стайлс.

От своя страна Джейкъб Елорди е имал връзки с Оливия Джейд Джанули, Кая Гербер, Зендая и Джоуи Кинг.