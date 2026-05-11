Иво Аръков: Изплащам четири кредита, не са ми дали 400 хил. евро (ВИДЕО)

Актьорът Иво Аръков даде подробни обяснения за средствата, свързвани с негови проекти по Плана за възстановяване и устойчивост чрез фонд „Култура“ към Министерството на културата.
В интервю за Podcast7 пред водещия Галин Найденов Аръков категорично отрече твърденията, че е получил близо 800 хил. лева за лични проекти. По думите му става въпрос за манипулативно представяне на общата стойност на всички проекти, по които е кандидатствал от 2014 г. насам, а не за реално изплатени средства, пише Шоу Блиц.
Той обясни, че механизмът на ПВУ не представлява директно финансиране, а възстановяване на вече направени разходи. Според него кандидатите първо осигуряват собствено финансиране или банков кредит, реализират проекта и едва след това получават одобрените средства след контрол и отчетност.
„До момента нищо не съм спечелил. В момента имам четири кредита, които изплащам“, коментира Аръков и определи ситуацията като тежка и стресираща.
Актьорът посочи още, че забавянето на договорите и административните процедури е провалило планирано негово турне. По думите му проектът е бил одобрен месеци по-късно от очакваното, което е довело до отпадане на партньори, сцени и промоутъри, както и до сериозни финансови загуби.
Иво Аръков отправи критики и към медийното отразяване на случая, като заяви, че е представян несправедливо като човек, присвоил публични средства. Той подчерта, че програмите са достъпни за всички кандидати и че от години търси законни механизми за финансиране на творческите си проекти.
В заключение актьорът заяви, че отказва да бъде използван като „удобна мишена“ на фона на по-сериозните проблеми в администрацията и политическата нестабилност в страната
