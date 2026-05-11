Иво Аръков: Изплащам четири кредита, не са ми дали 400 хил. евро (ВИДЕО)

11 Май, 2026 16:32 1 009 14

Актьорът продължава да твърди, че е станал мишена на политически игри

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Иво Аръков даде подробни обяснения за средствата, свързвани с негови проекти по Плана за възстановяване и устойчивост чрез фонд „Култура“ към Министерството на културата.

В интервю за Podcast7 пред водещия Галин Найденов Аръков категорично отрече твърденията, че е получил близо 800 хил. лева за лични проекти. По думите му става въпрос за манипулативно представяне на общата стойност на всички проекти, по които е кандидатствал от 2014 г. насам, а не за реално изплатени средства, пише Шоу Блиц.

Той обясни, че механизмът на ПВУ не представлява директно финансиране, а възстановяване на вече направени разходи. Според него кандидатите първо осигуряват собствено финансиране или банков кредит, реализират проекта и едва след това получават одобрените средства след контрол и отчетност.

„До момента нищо не съм спечелил. В момента имам четири кредита, които изплащам“, коментира Аръков и определи ситуацията като тежка и стресираща.

Актьорът посочи още, че забавянето на договорите и административните процедури е провалило планирано негово турне. По думите му проектът е бил одобрен месеци по-късно от очакваното, което е довело до отпадане на партньори, сцени и промоутъри, както и до сериозни финансови загуби.

Иво Аръков отправи критики и към медийното отразяване на случая, като заяви, че е представян несправедливо като човек, присвоил публични средства. Той подчерта, че програмите са достъпни за всички кандидати и че от години търси законни механизми за финансиране на творческите си проекти.

В заключение актьорът заяви, че отказва да бъде използван като „удобна мишена“ на фона на по-сериозните проблеми в администрацията и политическата нестабилност в страната


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Единственото

    19 0 Отговор
    нещо , което правиш най - добре , е да лъжеш , селчо !

    16:34 11.05.2026

  • 2 Трол

    11 0 Отговор
    Директно са превели сумата по сметките на кредитите.

    16:36 11.05.2026

  • 3 честен ционист

    10 0 Отговор
    Много ясно, че не са ти дали. Просто ги декларират, че си ги взел, а пък после се оправяте, кой ял и кой пил.

    16:36 11.05.2026

  • 4 колега петроханец

    7 0 Отговор
    Иво изигра Орфей без лирата и плащеницата.

    16:39 11.05.2026

  • 5 един от многото

    9 0 Отговор
    на дебела хранилка от дпс-гроб

    16:45 11.05.2026

  • 6 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Пак зулус в министерството на култутара, ще покркят всичкото крадене

    16:45 11.05.2026

  • 7 четири кредита

    7 0 Отговор
    и аз мога да изплащам ако съм гепи хрантутник

    16:47 11.05.2026

  • 8 Така е

    7 0 Отговор
    За това се принуди да се ожени за грозновата богата наследница от Пловдив, че да му купува г розни ризки Балмен, Гучи, Кучи.
    Другото е по работа, покрай веселяка Р. Белов, виден играч, покрай хастарджиев

    16:50 11.05.2026

  • 9 Сила

    10 0 Отговор
    Как изплащаш като нямаш никакви доходи бе младеж !!!???!!!
    От какво печелиш бе момче , какво продаваш ...?!?
    ( сещам се какво ....)

    16:55 11.05.2026

  • 10 евроатлантик

    5 0 Отговор
    Знаем как се "доказват" разходи по тия евро програми. Даваш фалшиви фактури за разходи, които не си направил и чакаш да ти ги платят. Даже и да е платил от свои пари за тия грандиозни концерти с по 2-3 човека публика, то реалните разходи сигурно са 5-10 пъти по-малко. Иначе каква му е сметката изобщо да кандидатства за нещо, от което няма да спечели? Да не говорим, че по тия програми като получиш 100 евро ти искат да върнеш обратно поне 20 от тях като "подарък"

    17:09 11.05.2026

  • 11 Запознат

    4 0 Отговор
    Подъл лъжец. За едни има пари за други има репресии и санкции. Мамино синче

    17:12 11.05.2026

  • 12 Запознат

    2 0 Отговор
    Луля стари лели по нпота като Америка за България и му ореждат пари. За едни пари за други репресия. Проверете ми айпито поинтересувайте се кой пише коментарите. Или така е най удобно май 🤭🪬

    17:15 11.05.2026

  • 13 Стари Дядо

    2 0 Отговор
    И ний чедо плащаме кредити , ама не ни пишат по вестницитИ

    17:18 11.05.2026

  • 14 Някоя си

    0 0 Отговор
    Такива ги познавам, и заобикалям от далеч!

    17:42 11.05.2026