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НАСА предупреди астронавтите на МКС: Гответе се за евакуация!

НАСА предупреди астронавтите на МКС: Гответе се за евакуация!

6 Юни, 2026 13:54 1 691 22

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Влошава се проблемът с теч на въздух на станцията

НАСА предупреди астронавтите на МКС: Гответе се за евакуация! - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Петима астронавти на борда на Международната космическа станция (МКС) получиха заповед от НАСА да се приберат в космическия си кораб и да се подготвят за евентуална евакуация в петък, след като руският екипаж се опита да отстрани влошаващия се проблем с теч на въздух в частта си от орбиталната лаборатория, предаде Ройтерс, като цитира американската космическа агенция.

Четиримата астронавти от мисията Crew-12 на НАСА на борда на МКС – двама американци, френски астронавт и руски космонавт – заедно с още един американец получиха нареждане от контролния център на НАСА в петък да влязат в космическия си кораб „Дракон", произведен от „Спейс Екс" и скачен към МКС, съобщи говорителката на НАСА Бетани Стивънс, пише БТА.

Те получиха указания да облекат скафандрите си, в случай че изтичането на въздух стане по-голямо и се наложи аварийна евакуация, каза още Стивънс. НАСА отмени заповедта около два часа по-късно и съобщи на астронавтите, че могат да се върнат в МКС, докато НАСА и руските ѝ партньори проучват скоростта на изтичане на въздух.

НАСА и руската космическа агенция „Роскосмос“ - двата основни оператора на МКС, месеци наред обсъждаха причината и възможните решения за малките изтичания на въздух от руския сервизен модул „Звезда“, ключова структура на МКС – орбитална лаборатория с размерите на футболно игрище, където астронавтите живеят и работят в космоса, припомня Ройтерс.

Изтичането на въздух през последните месеци беше сравнително незначително, но в петък се увеличи от половин килограм въздух на ден до един килограм, обяви високопоставен служител на НАСА, пожелал да остане анонимен и цитиран от Ройтерс.

В момента на МКС се намират седем астронавти от две мисии, включително екипажът на Crew-12 – астронавтите на НАСА Джесика Меър и Джак Хатауей, астронавтката на Европейската космическа агенция Софи Адено, и космонавтът на „Роскосмос" Андрей Федяев, които пристигнаха през февруари т.г.. Другият екипаж, състоящ се от един американски астронавт – Кристофър Уилямс, и двама космонавти – Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев, пристигна през ноември м.г.

Куд-Сверчков и Микаев, които не изпълниха процедурите за евакуация, използват трион, за да достигнат до мястото, където смятат, че е пукнатината, от която изтича въздух, каза представителят на НАСА. Американците обаче не са съгласни с този метод, отбелязват от НАСА и затова контролният център в Хюстън активира процедурите за безопасност.

Нарежданията за евакуация са рядкост на МКС, въпреки че през последните години този процес е задействан заради космически отпадъци, които са представлявали риск от сблъсък със станцията, както и от незначителни промени в скоростта на изтичане на въздуха. През 27-годишната си история астронавтите никога не са били принудително евакуирани от МКС, отбелязва Ройтерс.

Руската държавна космическа корпорация „Роскосмос“ съобщи, че нейни експерти са открили два теча на борда на МКС, но според тях няма непосредствена заплаха за екипажа, предаде Ройтерс. Първият теч е бил бързо запушен, а в момента се подготвят да решат проблема и с втория, допълват от „Роскосмос“. Според тях няма заплаха за безопасността нито на екипажа, нито на системите на съоръжението, отбелязва Ройтерс.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    6 0 Отговор
    И почвам да бегам бате

    Коментиран от #8

    13:55 06.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Американката Серена от кубински произход се паникьоса и надупчи станцията с бормашина за да я свалят на земята.

    13:57 06.06.2026

  • 3 на всичко

    9 1 Отговор
    хубаво и вършещо работа все някога идва и край на работния цикъл,така че е време за нова мкс и нека старата бъде погребана с почести в тихия океан

    Коментиран от #5

    13:57 06.06.2026

  • 4 Читател

    21 2 Отговор
    Руснаците работят да отстранят проблема другите се крият, нагледно образно

    Коментиран от #6

    13:57 06.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "на всичко":

    Една американка полудя и надупчи станцията с бормашина преди месеци и оттогава изтича въздух.

    13:59 06.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Читател":

    Американците надупчиха станцията с бормашина за да ги свалят на земята.

    Коментиран от #13

    14:00 06.06.2026

  • 7 Хмм

    6 0 Отговор
    НАСА правят много хубави снимки

    14:01 06.06.2026

  • 8 И почваш да Издишаш бате

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    И ше падаш на земята

    14:01 06.06.2026

  • 9 .....

    1 0 Отговор
    Мъск нема ли да прати такава на Марс?

    14:05 06.06.2026

  • 10 Гориил

    14 4 Отговор
    Тази станция е в орбита от 28 години, като е изчерпала всички резерви както в руския, така и в американския сегмент. Както в руския, така и в американския сегмент са наблюдавани течове на въздух, включително здравословни проблеми. Центърът „Хруничев“, един от най-опитните и уважавани строители на орбитални станции, отдавна е изчерпал всички гаранции за експлоатацията и ремонта на руския сегмент. Животът на станцията трябва да бъде прекратен, а масивните ѝ компоненти трябва да изгорят в плътните слоеве на атмосферата и да потънат в океаните. Припомняме, че Русия изгражда нова орбитална станция, която скоро ще се появи в ниска околоземна орбита.

    14:08 06.06.2026

  • 11 колориметър

    3 4 Отговор
    Хамерикейшънците не могат ли да изпратят на мъкъсъто голям резервоар със сгъстен въздух,който да помогне в дишането на астронавтите? А не само да обявяват евакуация. Илон Мъск да помогне със своя ракета.

    Коментиран от #15

    14:20 06.06.2026

  • 12 Коста

    7 4 Отговор
    Освен трион, трябват чук и пирони. Има ли?

    Коментиран от #17

    14:24 06.06.2026

  • 13 Коста

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Защото не им дават да правят секс. Жените откачат.

    Коментиран от #21

    14:25 06.06.2026

  • 14 Ха ха

    6 5 Отговор
    Виновни са американците! И нарочно са надупчили руската част, та да не ги усетят. Като миналия път. Няма начин руският отсек да се е скапал сам. Който е карал руска кола и е гледал руски телевизор ще ме разбере.

    14:30 06.06.2026

  • 15 Гориил

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "колориметър":

    За съжаление, на Марс хората ще се сблъскат с адски условия на живот в малки капсули, наситени с влага от превръщането на урината и потта в питейна вода, пълна липса на лична хигиена и лош въздух, изискващ постоянно почистване. Това ще се случи с хората след девет месеца мъчително пътуване от Земята до Марс под смъртоносни космически лъчи, изтощителна борба със загубата на тегло и тежко психологическо напрежение, свързано с липсата на шанс за евакуация в случай на течове на въздух или повреда на оборудването.

    14:32 06.06.2026

  • 16 Ай! Ай!

    1 0 Отговор
    Някой е съгрешл ужасно и извънземните са им пратили хабер...

    14:39 06.06.2026

  • 17 нашия

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    и заветните клетвени слова -мамкатааа мамкатааа .....

    14:41 06.06.2026

  • 18 Абе

    1 1 Отговор
    тиксо и монтажна лента няма ли на тая почивна станция?

    14:54 06.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дзак

    0 0 Отговор
    Не би трябвало спиране на теч да бъде проблем. Въпросът е дали има промени засягащи здравната на конструкцията.

    15:36 06.06.2026

  • 21 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Коста":

    За вас все ще се намери някой!

    15:39 06.06.2026

  • 22 Руски провал отново

    0 0 Отговор
    Цетат - след като руският екипаж се опита да отстрани влошаващия се проблем с теч на въздух


    Хахахаха

    Като дават на руснаци да опитват, това е резултатът.

    Погром на цялата станция

    16:02 06.06.2026