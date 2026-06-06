Мадона изнесе изненадващ миниконцерт на „Таймс скуеър“ в Ню Йорк (ВИДЕО+СНИМКИ)

Попиконата Мадона превърна нюйоркския „Таймс скуеър“ в импровизиран дансинг с изненадващ миниконцерт, организиран броени седмици преди премиерата на дългоочаквания ѝ нов албум Confessions II. Изявата, продължила около 15 минути, събра стотици фенове в сърцето на Манхатън и постави началото на инициативите за Месеца на прайда в САЩ.
67-годишната звезда се появи на специално изградена сцена над площада, облечена в характерен за нея провокативен сценичен ансамбъл – розов корсет, високи ботуши и сини очила, като изпълни както нови композиции, така и едни от най-големите си хитове от началото на века. Сред песните в краткия сетлист бяха „Hung Up“, „Get Together“ и „I Love New York“, както и новите „I Feel So Free“, „Love Sensation“ и „Bring Your Love“.
Малко преди появата си Мадона анонсира събитието чрез приложението Grindr, с което работи по промотирането на новия си музикален проект. Партньорството между изпълнителката и популярната платформа за ЛГБТ общността се превърна в една от най-обсъжданите маркетингови кампании на годината, включвайки ексклузивно съдържание, специални винилни издания и поредица от онлайн инициативи, насочени към феновете.
На 3 юли Мадона ще издаде Confessions II – албум, определян като пряко продължение на отличения с „Грами“ Confessions on a Dance Floor от 2005 г. Проектът бележи новото ѝ сътрудничество с британския продуцент Стюарт Прайс, който стоеше зад оригиналния албум и неговите глобални хитове „Hung Up“, „Sorry“ и „Get Together“. Новият запис е силно повлиян от диско, хаус и електронната музика и според музикалните издания е сред най-очакваните албуми на 2026 година.
Завръщането към звученето от ерата Confessions е част от по-мащабна стратегия за творческо обновление на певицата след изключително успешното световно турне Celebration Tour, което затвърди статута ѝ на една от най-влиятелните фигури в историята на поп музиката. През последните месеци Мадона вече представи част от новия материал по време на фестивала Coachella и на серия ексклузивни събития в Лос Анджелис и Ню Йорк.
Предстои и още една знакова поява за изпълнителката. На 19 юли тя ще бъде сред звездите на първото в историята шоу на полувремето на финала на Световното първенство по футбол на ФИФА в САЩ. На сцената до нея ще се качат Шакира и южнокорейската кей-поп сензация BTS, като организаторите определят спектакъла като футболен еквивалент на легендарните шоу програми по време на Супербоул.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАШИ
Коментиран от #2
14:33 06.06.2026
2 киро сложното съм
До коментар #1 от "ФАШИ":не е от епщайнките от нашите гриндрки е - сащианска лгбт версия на тукашната баба лили
Коментиран от #5
14:38 06.06.2026
3 колориметър
14:56 06.06.2026
4 Айше
15:00 06.06.2026
5 Соваж бейби
До коментар #2 от "киро сложното съм":Разликата е че Мадонна цял свят я познава ,имаше хубави песни преди ще остане в историята на музиката а баба ти Лили си я спомнят само в наше село набори на родителите ми ,тя може само да си мечтае да пее на „Таймс скуеър“ няма и резрешат а и няма да и стигнат парите си плати наем за там и пътните на фалшивата и публика до САЩ възможно е и да стресира хората по улицата .Грозното е че Мадонна много вулгарно се облича и хореографията и е за стр,..з клуб не е нормално на такава сцена публично място бабезата се изтипоса по този начин.
Коментиран от #7
15:16 06.06.2026
6 Ха,ха
15:59 06.06.2026
7 .....
До коментар #5 от "Соваж бейби":Баба Лили,ако тури розови гащи 🧼🧼 и запее ще стане известна и в съседната галактика.
Коментиран от #8
16:04 06.06.2026
8 Соваж бейби
До коментар #7 от ".....":Нали ни беше купила подобни в бяло баба ти Лили и се смяхме миналата година ли беше ?Опитва се да копира Мадонна но никога не е имала световен хит а и вече е късно за нея , и не я познава никой извън България.Мадонна си е Мадонна и уличните кучета и котки я познават по цял свят.
16:15 06.06.2026