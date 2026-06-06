Мадона изнесе изненадващ миниконцерт на „Таймс скуеър“ в Ню Йорк (ВИДЕО+СНИМКИ)

Попиконата Мадона превърна нюйоркския „Таймс скуеър“ в импровизиран дансинг с изненадващ миниконцерт, организиран броени седмици преди премиерата на дългоочаквания ѝ нов албум Confessions II. Изявата, продължила около 15 минути, събра стотици фенове в сърцето на Манхатън и постави началото на инициативите за Месеца на прайда в САЩ.

67-годишната звезда се появи на специално изградена сцена над площада, облечена в характерен за нея провокативен сценичен ансамбъл – розов корсет, високи ботуши и сини очила, като изпълни както нови композиции, така и едни от най-големите си хитове от началото на века. Сред песните в краткия сетлист бяха „Hung Up“, „Get Together“ и „I Love New York“, както и новите „I Feel So Free“, „Love Sensation“ и „Bring Your Love“.

Малко преди появата си Мадона анонсира събитието чрез приложението Grindr, с което работи по промотирането на новия си музикален проект. Партньорството между изпълнителката и популярната платформа за ЛГБТ общността се превърна в една от най-обсъжданите маркетингови кампании на годината, включвайки ексклузивно съдържание, специални винилни издания и поредица от онлайн инициативи, насочени към феновете.

На 3 юли Мадона ще издаде Confessions II – албум, определян като пряко продължение на отличения с „Грами“ Confessions on a Dance Floor от 2005 г. Проектът бележи новото ѝ сътрудничество с британския продуцент Стюарт Прайс, който стоеше зад оригиналния албум и неговите глобални хитове „Hung Up“, „Sorry“ и „Get Together“. Новият запис е силно повлиян от диско, хаус и електронната музика и според музикалните издания е сред най-очакваните албуми на 2026 година.

Завръщането към звученето от ерата Confessions е част от по-мащабна стратегия за творческо обновление на певицата след изключително успешното световно турне Celebration Tour, което затвърди статута ѝ на една от най-влиятелните фигури в историята на поп музиката. През последните месеци Мадона вече представи част от новия материал по време на фестивала Coachella и на серия ексклузивни събития в Лос Анджелис и Ню Йорк.

Предстои и още една знакова поява за изпълнителката. На 19 юли тя ще бъде сред звездите на първото в историята шоу на полувремето на финала на Световното първенство по футбол на ФИФА в САЩ. На сцената до нея ще се качат Шакира и южнокорейската кей-поп сензация BTS, като организаторите определят спектакъла като футболен еквивалент на легендарните шоу програми по време на Супербоул.