Къде ще заживее Румен Радев след напускането на държавната резиденция?

Къде ще заживее Румен Радев след напускането на държавната резиденция?

26 Януари, 2026 13:58

Президентът отива в апартамент на тъщата

Къде ще заживее Румен Радев след напускането на държавната резиденция? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът в оставка Румен Радев ще се настани да живее в апартамент в центъра на София, собственост на неговата тъща Желяза, научи "Уикенд“ от близки до новия силен политически играч в България. Държавният глава в оставка и съпругата му Десислава вече изнасят багажа си от вила "Калина“ в държавната резиденция "Бояна“, която обитаваха през последните 9 години.

Хора от обкръжението на Румен Радев разкриха, че той окончателно ще се изнесе от държавната резиденция най-късно на 1 февруари, за да отстъпи престижния имот на наследницата си Илияна Йотова и нейния съпруг д-р Андрей Йотов.

Доскорошният президент на България обаче няма да се върне в стария си апартамент в столичния квартал "Гео Милев“, който обитаваше заедно със съпругата си Деси допреди да встъпи в длъжност като държавен глава на 19 февруари 2017 г. Жилището от 143 квадратни метра беше закупено от Румен Радев през 2010 г. срещу сумата от 168 827 лева след развода с първата му жена Гинка. В апартамента обаче живее дъщерята на доскорошния президент Дарина, а Румен Радев не притежава други имоти.

Оказа се, че броени дни преди да подаде оставка като президент, Радев е дарил жилището на щерка си Дарина и на сина си Георги. Дарението е извършено на 15 януари, когато е входирано в службата по вписвания в София. Апартаментът е описан като "подпокривно пространство – ателие за творческа дейност“, а данъчната му оценка е на стойност едва 36 000 евро.

Поради тази причина безимотния Румен Радев ще се нанесе в жилище в центъра на София в близост до емблематичната улица "Раковски“. Апартаментът е собственост на майката на Десислава Радева – Желяза. 80-годишната тъща на Румен Радев е придобила имота в центъра на София преди повече от 30 години и доскоро го отдаваше под наем.

През последните 9 години от живота си Румен Радев и съпругата му Десислава обитаваха луксозната вила "Калина“, разположена в резиденция "Бояна“. Двойката имаше удоволствието да се шири на повече от 400 квадрата площ, а дворът на държавния им дом беше с размера на две футболни игрища. През този период вила "Калина“ претърпя два ремонта, а сега Десислава Радева организира пренасянето на семейството в новия им дом.

Макар и да подаде оставка като президент, Радев ще продължи да ползва охрана от НСО поне още една година съгласно закона. Президентът има право да си наеме и представителен офис на държавни разноски, но няма да се възползва от тази привилегия.


