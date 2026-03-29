Дарина Радева с нова пета роля в Народен театър "Иван Вазов"

В Народния театър "Иван Вазов" тече усилена подготовка по нови спектакли, като от театъра съобщиха още в края на миналата година, че Слободан Унковски ще постави на сцената мащабен проект. Той подготвя постановката "Скъперникът" по творбата на Молиер, а премиерата ѝ е в края на май.

Очаква се комедийният спектакъл да бъде най-мащабната продукция за този сезон, като в него ще участват няколко поколения актьори.

Една от ролите е поверена на дъщерята на президента Румен Радев - Дарина Радева, която от 2024 г. е на щат в трупата. Това е пето представление, в което тя се изявява на театралната ни сцена. Нейната актьорска кариера започва непосредствено след завършването ѝ на НАТФИЗ, където тя е демонстрирала обещаващи умения още от студентските си години.

В момента Дарина участва в спектаклите „Елементарните частици“, „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, „Идеалният мъж“ и „Пиано в тревата“.