Дарина Радева с нова пета роля в Народен театър "Иван Вазов"

В Народния театър "Иван Вазов" тече усилена подготовка по нови спектакли, като от театъра съобщиха още в края на миналата година, че Слободан Унковски ще постави на сцената мащабен проект. Той подготвя постановката "Скъперникът" по творбата на Молиер, а премиерата ѝ е в края на май.
Очаква се комедийният спектакъл да бъде най-мащабната продукция за този сезон, като в него ще участват няколко поколения актьори.
Една от ролите е поверена на дъщерята на президента Румен Радев - Дарина Радева, която от 2024 г. е на щат в трупата. Това е пето представление, в което тя се изявява на театралната ни сцена. Нейната актьорска кариера започва непосредствено след завършването ѝ на НАТФИЗ, където тя е демонстрирала обещаващи умения още от студентските си години.
В момента Дарина участва в спектаклите „Елементарните частици“, „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, „Идеалният мъж“ и „Пиано в тревата“.
1 марийке а ти кога ще излежеш
писарушка на пълнежи
13:19 29.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 цербер
Коментиран от #20
13:41 29.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Епщайнн
13:44 29.03.2026
6 Незнаещ
Коментиран от #7
13:45 29.03.2026
7 хахах
До коментар #6 от "Незнаещ":аз подозирам че дори не е негова...
13:53 29.03.2026
8 Селскa
13:58 29.03.2026
9 То теаръра е станал като ВНВВУ
14:02 29.03.2026
10 Тома
14:11 29.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 кой мy дpeмe
14:15 29.03.2026
13 таквизи ми работи
Коментиран от #25
14:16 29.03.2026
14 в кратце
14:19 29.03.2026
15 Това си е
14:39 29.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пишете нещо
14:42 29.03.2026
18 АНТИКОМУНИ$Т
ДА "краси" НАРОДНИЯ ТЕАТЪР, ЧЕ И ВЪВ ФИЛМА ЗА ГУНДИ(ОТ н€я ПО-КЪД РАВъ НЯМА, НЯМА)!
АМАН ОТ Ч€РВ€НИ рожби-ТУРБО ВРЪЗ КА РИ!
ТАЗИ ШУРОБАДЖАНАЩИНА $Ъ$ИПВА ВСИЧКО ...!
Коментиран от #19
14:43 29.03.2026
19 БАДЖО!
До коментар #18 от "АНТИКОМУНИ$Т":ТИ КАКВО ПРОТИВ "БАДЖАНАЦИТЕ" ИМАШ....?
ВЕДНЪЖ СЕ СРЕЩНАХ С Д€ $И, И БЪРЗО МАЗНИЧКО И В Л Е З Е!
ДНЕС СЪС Д€ $И, УТРЕ ПАК , И СТАНАХ ПЪРВИЙ "БАДЖАНАК"!
Ж€НИЧКАТА НА ФАТ МА КА, ОБИЧА РЕДОВНО ДА МЕ Ф . К А!
РАЗКАРВАТ Я ОТ Н$О, НО "мъ жът" И € Л . Й Н О!
ру м€н $и ПАДА ПО мит ко-$€кр€тарка-$вил€нград$ката Хл€ бар ка!
двамката ОЩ€ ВЪВ ВВ$€то $и Б Ъ Р К . Л И В Д . П € Т О,
НАЛИ $А уТЛИЧНИЦИ НА нато-БКПто! :))
14:44 29.03.2026
20 Защо не пишете за
До коментар #3 от "цербер":Всички актьори, а само за дъщерята на тъпанара радев, като че ли е велика актриса. Писна ми да ме занимавате с радев и фамилия
14:49 29.03.2026
21 раз
14:53 29.03.2026
22 ПРИЛИЧА НА ДЪРЖАНКА ВЪВ
14:56 29.03.2026
23 Тошето
14:59 29.03.2026
24 ДА се закрие
15:06 29.03.2026
25 Абе
До коментар #13 от "таквизи ми работи":Не е така....може да е къдрав" на други окосмени места 🤣.....но пък "кравешкия поглед" си е направо неговия... 😭🤣
15:27 29.03.2026
26 Поредната кифла наредена на рафта и чака
15:43 29.03.2026
27 гадател
16:58 29.03.2026
28 Съвет
17:54 29.03.2026
29 Евгени от Алфапласт
18:22 29.03.2026