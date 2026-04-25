25 април 1988 г. Осъждат на разстрел извършителите на атентата на гара Буново

25 Април, 2026 16:38, обновена 25 Април, 2026 16:47 1 745 41

Тримата подсъдими са членове на нелегалната организация „Турско националноосвободително движение в България“

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 25 април 1988 г. Върховният съд на НР България произнася смъртни присъди чрез разстрел за тримата преки извършители на атентата на гара Буново.

Осъдените лица са членове на нелегалната организация „Турско националноосвободително движение в България“.

Това са Елин Маджаров (с рождено име Емин Мехмедали), Алцек Чакъров (с рождено име Абдула Чакър) и Сава Георгиев (с рождено име Саафет Реджеб)

Делото продължава 20 дни, като доказателствата са събрани в над 200 тома.

Освен за взрива на гара Буново (9 март 1985 г.), те са осъдени и за атентатите на летище Варна и в Пловдив.

Присъдите са потвърдени от Държавния съвет и изпълнени чрез разстрел по-късно през същата година (септември 1988 г.).

Други участници получават ефективни присъди лишаване от свобода, сред които Севдалин Маджаров (Сабри Мехмедали), осъден на 6 години затвор за помагачество.

Атентатът на гара Буново остава най-кървавият железопътен терористичен акт в българската история със 7 загинали и 9 тежко ранени.

Атентатът на гара Буново е пряка и радикална реакция срещу т.нар. „Възродителен процес“ в България.

През 1984–1985 г. комунистическият режим провежда масова кампания за принудителна смяна на турско-арабските имена с български, забрана на турския език и ограничаване на религиозните обичаи.

Целта на извършителите е била чрез терористични актове да дестабилизират държавата и да привлекат международното внимание към репресиите срещу етническите турци в страната.

Извършителите са избрали вагона за „майки с деца“, за да предизвикат възможно най-голям психологически ефект и обществен отзвук. Бомбата е трябвало да избухне в тунела „Гълъбец“, където жертвите биха били много повече, но закъснение на влака с две минути води до взрив на самата гара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сталин

    52 8 Отговор
    Само вижте при комунизма влаковете закъсняваха само с две минути,а сега даже влаковете не стигат закъдето са тръгнали или ако не изгорят по пътя заедно с още 100 цървули вътре

    Коментиран от #33

    16:51 25.04.2026

  • 3 терористите които

    45 5 Отговор
    доведоха до смяна на имената на всички помачори

    Коментиран от #5, #8

    16:53 25.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 терористична турця

    40 2 Отговор

    До коментар #3 от "терористите които":

    и сега държи в готовност клетки от тук до скандинавия

    16:55 25.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Как

    41 2 Отговор
    Този акт не може да стане без идеята и подкрепата на турските служби. Какъв международен отзвук като тогава и АЕЦ да гръмне партията ще покрие всичко. А ТНОДБ Е основата на ДПС.

    16:58 25.04.2026

  • 8 хммм

    27 2 Отговор

    До коментар #3 от "терористите които":

    трябваше колективно наказание тогава

    17:00 25.04.2026

  • 9 Пeдерасините изтриха истината

    75 3 Отговор
    Напсиах, че тогава имахме българска държава, български служби и български съд, а сега имам 00 в разграден двор.

    17:01 25.04.2026

  • 10 6 години за помагачество

    44 0 Отговор
    а сега 6 години дават за убийство и то ако въобще свърши делото

    17:03 25.04.2026

  • 11 Да ама Не

    59 1 Отговор
    Името на организацията извършила атентата е ясно доказателство, че те са се борили за това България да я няма... Изборът на вагона "майки с деца" е пряко доказателство за това какви варвари са извършителите на атентата, търсели са максимален брой жертви сред жени и деца... При тези обстоятелства смъртната присъда изглежда като справедливо наказание, а Възродителният процес като нещо необходимо!

    17:07 25.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Търновец

    28 1 Отговор
    Преди време пътувах в едно купе с трима млади Тюркяни родени в България - отначало бяха осъдителни за България но след това разказаха че се връщат от Германия където работили за Турска строителна фирма:". Германските Турци не знаят и дума на Турски...карали ги да работят 15 часа на ден...не плащали ругаели посягали да удрят..." И най накрая ми казаха че те са родени в България и са Българи.

    17:12 25.04.2026

  • 14 УСА боклук

    12 2 Отговор
    Каква работа свърши МВР за да ги залови..... Тонове хартия трябва да се изпишат.

    17:20 25.04.2026

  • 15 Зеления

    34 0 Отговор
    Не видях декларация или нещо подобно от ППДБ по случай на тази дата?......аааа сетих се, те ходиха Мирчев и Божанов да се навеждат на Тюркмян чешма.

    17:22 25.04.2026

  • 16 УСА боклук

    6 1 Отговор
    Мисля , че единият беше от с. Жълт камък , намиращо се м/у Асеновград и Кърджали. Прекрасно село с природа и чудо

    Коментиран от #32

    17:23 25.04.2026

  • 17 Съвременник

    6 26 Отговор
    Още тогава хората заподозряха, че зад атентатите стои ДС и затова нямаха почти никакъв отзвук. Не можеше да кажеш на глас, че ги осъждаш, защото така излиза че осъждаш работата на ДС.

    Коментиран от #19

    17:27 25.04.2026

  • 18 Р Г В

    9 13 Отговор
    Разкриването на извършителите стана благодарение на това че те оставиха гюмче от мляко пълно с взривно вещество и часовник тип будилник съветско производство на плажа на КК " Дружба " край Варна. Бдителни граждани го забелязват и сигнализират РУ на милицията. От вътрешната страна на часовника е открит отпечатък на един от извършителите , същия се оказа агент на ДС

    Коментиран от #22

    17:32 25.04.2026

  • 19 и що се прайш на луд ?

    26 2 Отговор

    До коментар #17 от "Съвременник":

    и децата знаят, че турця стои зад атентата...... и атентата срещу папата пак е техен...

    17:35 25.04.2026

  • 20 Хмм

    19 0 Отговор
    във вагона за майки с деца - и какъв ще е психологическият отзвук, омраза и ненавист

    17:43 25.04.2026

  • 21 Макробиолог

    13 0 Отговор
    Колко българи можем да изброим сега в границите на българската екзархия/гласували са свободно и по съвест/?Един файтон.Така се прави асимилация и Живков е трябвало да вземе пример от съседите ни ,дългогодишна целенасочена политика, а не ударна акция за 2 месеца.

    Коментиран от #24

    17:47 25.04.2026

  • 22 Ами

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Р Г В":

    гюмът е поставен върху покривка на квадрати, каквито се използват в ресторантите на гарите,тръгват по тази следа и стигат до продавач на сладолед, който си признава всичко, националноосвободително движение - автономия освен в Кърджали и Делиормана, Добричка област заедно с морето и Бургас, оставят на България малка крайбрежна ивица край Варна, в Добрич имаше надписи - искаме автономия, на третия ден след протестите в Добрич пристигнаха съветски войски откъм Румъния

    17:48 25.04.2026

  • 23 Много по стойностен от вас

    2 1 Отговор
    Бети и Анита да го д.хат 🥳🤭🥳🤭

    17:50 25.04.2026

  • 24 Хмм

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "Макробиолог":

    целта е била турците да си заминат в Турция, били са около 900 хиляди, върнали са се или останали около 400 хиляди, толкова бяха електоратът на ДПС след промените, около 4%, но всички български правителства работеха за ДПС, с изключение на Костов, но той ходи да се обяснява на изселниците в Турция и въведе изплащане на пенсиите в долари, както и новини на турски език по телевизията

    17:52 25.04.2026

  • 25 Задължително е

    12 2 Отговор
    да се върне тази присъда,защото прекалено много станаха изро ди те,които хо заслужават!

    17:58 25.04.2026

  • 26 Хмм

    11 1 Отговор
    Уважаема редакция, благодаря че напомнихте за атентата и почетохте невинните жертви на турския тероризъм!

    18:07 25.04.2026

  • 27 Държава

    9 1 Отговор
    Тогава имаше държава, а не като сега.

    18:10 25.04.2026

  • 28 567

    8 1 Отговор
    Задължителна смърт за всички про- турски терористи-минали,днешни бъдещи-особено такива искащи смъртта на български "майки с деца"!

    18:12 25.04.2026

  • 29 Р Г В

    2 4 Отговор
    До коментар 22 Ами от РГВ.
    Съжелявам но съм бил в системата и съм запознат в детайли с откриването на отпечатъка Даже тогава др. П.С. който беше началник на РУ МВР Зл.Пясъци топна гюмчето във водата но беше спрян, после го отнесоха в м-т Франгата и го стреляха с пистолет но не се взриви а после го обезвредиха и откриха отпечатъка

    Коментиран от #34

    18:15 25.04.2026

  • 30 Серсемин

    7 0 Отговор
    От Абдула на Алцек. Направо кърти. Иначе помня атентата на гарата в Пловдив от август 1984. Бях 4ти за 5ти клас, с един приятел чакахме тролея отпред на спирката когато нещо издумка, бая силно. Преди не бях чувал нищо подобно. Разхвърчаха се милиционери, линейки, ама тройката дойде и така и не разбрахме кво става. От там се запиляхме някъде и се прибрах някъде към осем. Майка жълта, татко го няма, а те знаят, че по това време някъде сме били там щото бяхме на кино в Гео Милев. Нашия тръгнал да ме търси, наща в къщи трепери. Няма инфо, няма мобифони

    18:21 25.04.2026

  • 31 Националноосвободително движение?

    7 1 Отговор
    От кого искат да освобождават?
    Тяхното Отечество е турция, а родината им е България.
    Те си имат държава, чий го търсят тука?

    18:21 25.04.2026

  • 32 Раша кенеф

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "УСА боклук":

    От американски, турски и руски терористи друго не можеш да очакваш

    18:25 25.04.2026

  • 33 Гьобелс

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Само виж как червените и техните деца се награбиха, а в страната ни все още има хора, които се възхищават на "ония" строй. Лустрация и затвор за червените кхмери!

    18:26 25.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тома

    5 0 Отговор
    После като дойде демокрацията ченгетата им направиха на турците партия и доган да раздава порциите.

    18:27 25.04.2026

  • 36 Кирил

    0 3 Отговор
    Оказват се агенти на ДС, а ДС беше подразделение на КГБ.

    18:31 25.04.2026

  • 37 Перник

    3 0 Отговор
    Имената им ги смениха масово след атентатите.Много по рано бай Тошо трябваше да зачисти тази сган.Тогава нямаше да има ДПС след 1989г.И наглеците Доган,Пеевски и останалите по-мя-ри!!!

    Коментиран от #38

    18:31 25.04.2026

  • 38 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Перник":

    в началото са започнали с помаците и турскоговорящите циггани, минало е без сериозни проблеми, помаците все още си говорят на българските имена, които им смениха насила, помня кмета на Кърджали, пита го журналистка - защо не сте си върнали "майчиното име", той отговаря, аз съм роден с това име Ивайло, но си смени името

    18:39 25.04.2026

  • 39 Р Г В

    0 0 Отговор
    До коментар 34 от РГВ
    След 1990 г. Н-ка П. С. бе гост на Ах. Дог...на сватбата му в Шведския хотел в КК Дружба.
    Малко по късно П.С. заедно със секретаря на Община Варна Пл...Гер...посещаваха квартира на ДПС на бул"Съборни" зад бившата сладкарница " Еделвайс " - двуетажна къща. Странни връзки.

    18:46 25.04.2026

  • 40 Та те имат привилегии

    0 0 Отговор
    какви права и свободи още искат?

    18:51 25.04.2026

  • 41 Уж мразят България

    0 0 Отговор
    а стискат българския паспорт и не се натискат много да ходят в турция.

    18:54 25.04.2026