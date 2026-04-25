25 април 1988 г. Осъждат на разстрел извършителите на атентата на гара Буново

На 25 април 1988 г. Върховният съд на НР България произнася смъртни присъди чрез разстрел за тримата преки извършители на атентата на гара Буново.
Осъдените лица са членове на нелегалната организация „Турско националноосвободително движение в България“.
Това са Елин Маджаров (с рождено име Емин Мехмедали), Алцек Чакъров (с рождено име Абдула Чакър) и Сава Георгиев (с рождено име Саафет Реджеб)
Делото продължава 20 дни, като доказателствата са събрани в над 200 тома.
Освен за взрива на гара Буново (9 март 1985 г.), те са осъдени и за атентатите на летище Варна и в Пловдив.
Присъдите са потвърдени от Държавния съвет и изпълнени чрез разстрел по-късно през същата година (септември 1988 г.).
Други участници получават ефективни присъди лишаване от свобода, сред които Севдалин Маджаров (Сабри Мехмедали), осъден на 6 години затвор за помагачество.
Атентатът на гара Буново остава най-кървавият железопътен терористичен акт в българската история със 7 загинали и 9 тежко ранени.
Атентатът на гара Буново е пряка и радикална реакция срещу т.нар. „Възродителен процес“ в България.
През 1984–1985 г. комунистическият режим провежда масова кампания за принудителна смяна на турско-арабските имена с български, забрана на турския език и ограничаване на религиозните обичаи.
Целта на извършителите е била чрез терористични актове да дестабилизират държавата и да привлекат международното внимание към репресиите срещу етническите турци в страната.
Извършителите са избрали вагона за „майки с деца“, за да предизвикат възможно най-голям психологически ефект и обществен отзвук. Бомбата е трябвало да избухне в тунела „Гълъбец“, където жертвите биха били много повече, но закъснение на влака с две минути води до взрив на самата гара.
2 Сталин
Коментиран от #33
16:51 25.04.2026
3 терористите които
Коментиран от #5, #8
16:53 25.04.2026
5 терористична турця
До коментар #3 от "терористите които":и сега държи в готовност клетки от тук до скандинавия
7 Как
16:58 25.04.2026
8 хммм
До коментар #3 от "терористите които":трябваше колективно наказание тогава
17:00 25.04.2026
9 Пeдерасините изтриха истината
17:01 25.04.2026
10 6 години за помагачество
17:03 25.04.2026
11 Да ама Не
17:07 25.04.2026
13 Търновец
17:12 25.04.2026
14 УСА боклук
17:20 25.04.2026
15 Зеления
17:22 25.04.2026
16 УСА боклук
Коментиран от #32
17:23 25.04.2026
17 Съвременник
Коментиран от #19
17:27 25.04.2026
18 Р Г В
Коментиран от #22
17:32 25.04.2026
19 и що се прайш на луд ?
До коментар #17 от "Съвременник":и децата знаят, че турця стои зад атентата...... и атентата срещу папата пак е техен...
17:35 25.04.2026
20 Хмм
17:43 25.04.2026
21 Макробиолог
Коментиран от #24
17:47 25.04.2026
22 Ами
До коментар #18 от "Р Г В":гюмът е поставен върху покривка на квадрати, каквито се използват в ресторантите на гарите,тръгват по тази следа и стигат до продавач на сладолед, който си признава всичко, националноосвободително движение - автономия освен в Кърджали и Делиормана, Добричка област заедно с морето и Бургас, оставят на България малка крайбрежна ивица край Варна, в Добрич имаше надписи - искаме автономия, на третия ден след протестите в Добрич пристигнаха съветски войски откъм Румъния
23 Много по стойностен от вас
17:50 25.04.2026
24 Хмм
До коментар #21 от "Макробиолог":целта е била турците да си заминат в Турция, били са около 900 хиляди, върнали са се или останали около 400 хиляди, толкова бяха електоратът на ДПС след промените, около 4%, но всички български правителства работеха за ДПС, с изключение на Костов, но той ходи да се обяснява на изселниците в Турция и въведе изплащане на пенсиите в долари, както и новини на турски език по телевизията
25 Задължително е
17:58 25.04.2026
26 Хмм
18:07 25.04.2026
27 Държава
18:10 25.04.2026
28 567
18:12 25.04.2026
29 Р Г В
Съжелявам но съм бил в системата и съм запознат в детайли с откриването на отпечатъка Даже тогава др. П.С. който беше началник на РУ МВР Зл.Пясъци топна гюмчето във водата но беше спрян, после го отнесоха в м-т Франгата и го стреляха с пистолет но не се взриви а после го обезвредиха и откриха отпечатъка
30 Серсемин
18:21 25.04.2026
31 Националноосвободително движение?
Тяхното Отечество е турция, а родината им е България.
Те си имат държава, чий го търсят тука?
32 Раша кенеф
До коментар #16 от "УСА боклук":От американски, турски и руски терористи друго не можеш да очакваш
18:25 25.04.2026
33 Гьобелс
До коментар #2 от "Сталин":Само виж как червените и техните деца се награбиха, а в страната ни все още има хора, които се възхищават на "ония" строй. Лустрация и затвор за червените кхмери!
18:26 25.04.2026
35 Тома
18:27 25.04.2026
36 Кирил
18:31 25.04.2026
37 Перник
Коментиран от #38
18:31 25.04.2026
38 Хмм
До коментар #37 от "Перник":в началото са започнали с помаците и турскоговорящите циггани, минало е без сериозни проблеми, помаците все още си говорят на българските имена, които им смениха насила, помня кмета на Кърджали, пита го журналистка - защо не сте си върнали "майчиното име", той отговаря, аз съм роден с това име Ивайло, но си смени името
39 Р Г В
След 1990 г. Н-ка П. С. бе гост на Ах. Дог...на сватбата му в Шведския хотел в КК Дружба.
Малко по късно П.С. заедно със секретаря на Община Варна Пл...Гер...посещаваха квартира на ДПС на бул"Съборни" зад бившата сладкарница " Еделвайс " - двуетажна къща. Странни връзки.
40 Та те имат привилегии
18:51 25.04.2026
41 Уж мразят България
18:54 25.04.2026