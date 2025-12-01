Новини
Любопитно »
Севдалина Спасова съзря нещо подозрително и моли за помощ след натравянето с риба

Севдалина Спасова съзря нещо подозрително и моли за помощ след натравянето с риба

1 Декември, 2025 12:59 898 9

  • севдалина спасова-
  • подозрения-
  • подозрително-
  • хранително натравяне-
  • риба-
  • помощ

Певицата смята, че нещо нередно се случва покрай ситуацията, в която попадна по спешност в болница след хранително натравяне

Севдалина Спасова съзря нещо подозрително и моли за помощ след натравянето с риба - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През изминалата седмица певицата Севдалина Спасова уплаши феновете и приятелите си с публикация в социалните мрежи, след като се натрови с риба, купена в голяма хранителна верига. Снимката, на която изпълнителката е в медицинска количка в болница стресна хиляди, но това, което последва е дори още по-плашещо. През уикенда Севдалина вдигна тревога в социалните мрежи заради развоя на събитията.

От думите ѝ става ясно, че тя и семейството ѝ са в реална опасност, а повод за притесненията ѝ са поредица от събития, започнали след предполагаемо натравяне с риба, закупена от неназованата голяма търговска верига.

По думите на голямата ни фолклорна изпълнителка на 24 ноември тя е била приета по спешност в болница в Пловдив след тежка алергична реакция. Въпреки подадените сигнали към различни институции обаче, по думите ѝ, реална проверка не е последвала.

Севдалина Спасова твърди още, че няколко лаборатории в града са отказали да приемат пробата от рибата за изследване.

Страхът ѝ се задълбочава, след като в нощта срещу вчера получава нов алергичен шок, но не се осмелява да потърси медицинска помощ. При проверка на мобилния си телефон установява, че хронологията на обажданията ѝ от последните дни е изтрита.

В опит да стигне до свидетел, певицата предприема крайни мерки – дегизира се, за да не бъде разпозната, и търси контакт със стюардесата от автобуса, която ѝ е оказала първа помощ по време на инцидента. Тя разказва как първоначално шофьорът я е заблудил, че жената е в отпуск, но малко по-късно тя я вижда пред офиса на транспортната фирма. Певицата остава с усещането, че стюардесата е била "предупредена и уплашена".

Подозренията

"Отказът на лабораториите, липсата на реакция от институциите и заличената телефонна история ме карат да вярвам, че тук има натиск", пише изпълнителката, която открито заявява, че се страхува за сигурността на семейството си.

В поредица от въпроси към последователите си в социалните мрежи Спасова пита дали трябва да подаде сигнал до ГДБОП и какви са правилните законови стъпки оттук нататък, тъй като определя случващото се като "тревожно и недопустимо".

Ето как звучи целия пост на Севдалина Спасова:

"SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОМОЩ, ПОМОЩ, ПОМОЩ! Моля ви, имам нужда от помощ. В момента аз и моето семейство се чувстваме сериозно застрашени. На 24 ноември публикувах пост от болница в Пловдив, където бях приета след натравяне с риба, закупена от голяма хранителна верига.

Не съм споменала нито името на магазина, нито болницата. Пуснах публикацията, защото три дни подавах сигнали до различни институции и настоявах да се вземат мерки, за да бъде премахната токсичната риба от щандовете в страната. Не получих никакъв отговор – само ме прехвърляха от една институция към друга.

Отровната риба така и не успях да изследвам. В няколко лаборатории в Пловдив ми отказаха, включително в една частна. Поради липса на избор се наложи да я замразя, макар че знам, че след толкова време доказването на натравянето става почти невъзможно.

Тази нощ получих нов алергичен шок, но не посмях да отида в Спешното в Пловдив. И тъй като не можех да спя, реших да проверя телефони, на които съм звъняла и които са ми звъняли, за да ги представя като доказателства. Оказа се, че цялата хронология от миналия четвъртък до неделя е изчезнала.

Вчера прекарах целия ден дегизирана, за да не бъда разпозната случайно на публични места. Успях да се срещна със стюардесата от автобуса – жената, която ми спаси живота. Благодарих ѝ лично и ѝ казах, че искам да ѝ подаря екскурзия за жеста, който направи. Не съм я молила за свидетелстване – просто исках да ѝ благодаря. Преди това попитах шофьора къде е тя. Той ми каза, че е в отпуск. Това се оказа лъжа – една минута по-късно видях стюардесата пред офиса на фирма "Метро", с която пътувах миналата седмица.

Убедена съм, че и тя е била предупредена и уплашена. Отказът на лабораториите да приемат рибата, липсата на реакция от институциите и заличената телефонна история ме карат да вярвам, че тук има натиск. Това, което се случва, е тревожно. Не мога да повярвам, че в България хора могат да бъдат притискани по този начин. Моля ви, кажете ми как да предпазя семейството си. Трябва ли да подам жалба в ГДБОП? Какъв е правилният път оттук нататък?"


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новина е, че не са!

    5 0 Отговор
    Дали е Севдалина Спасова или гражданката Спасова за контролните органи, ако има такива, а не слуги, трябва да няма никакво значение и те трябва да чуят нейният сигнал.

    13:06 01.12.2025

  • 2 хмм

    2 0 Отговор
    Щом не ви стиска да кажете коя е търговската верига, кажете поне какъв вид риба е причинила натравянето! Освен това, сигнали за опасни храни се подават до БАБХ, а не до ГДБОП! Сигурно някой си прави лоши шеги с нея...😏

    13:09 01.12.2025

  • 3 За размисъл

    2 1 Отговор
    Стъпила е накриво и или е настъпила някого, или не дала нещо на някого.
    Пловдив е града, където всички се познавар. Следователно всички знаят обществената тайна. Сега остава самата госпожа да не се прави на забравила и или да даде, или да каже цялата истина с имената.

    Коментиран от #4

    13:10 01.12.2025

  • 4 Може ли да сте толкова прости?

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "За размисъл":

    Така ли си разчиствате сметките? А ако някое дете беше пострадало?

    13:12 01.12.2025

  • 5 Касапин

    6 0 Отговор
    Иска да ѝ помогнем ама тя на нас нищо не помага нито казва коя е веригата нито каква е рибата. Как ще докаже че е съхранявала рибата правилно след изнасянето от магазина, нищо не може да им направи.

    13:15 01.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 отец Рибкин

    9 0 Отговор
    БАБХ пази търговците, при сигнал вместо внезапна проверка ги предупреждават да скрият развалените храни, имах такъв случай с риба

    Коментиран от #8

    13:16 01.12.2025

  • 8 не се шегувам

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "отец Рибкин":

    Корумпетата да си знаят, че на оня свят ще ги варят с развалената риба на рибена чорба!

    13:18 01.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.