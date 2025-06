Дрогиран мъж нахлу в замъка Уиндзор, Уилям и Кейт са били в имението

Значителна охранителна тревога бе предизвикана в неделя по обяд, след като дрогиран мъж успя да се промъкне в пределите на кралския замък Уиндзор. Инцидентът е поредният пробив в сигурността на едно от най-охраняваните места във Великобритания.

Според официална информация, нарушителят е успял да се изкачи през стена в близост до Town Gate и да влезе в охраняваната зона на замъка. Той незабавно е бил задържан от служители на Специализираното кралско звено към лондонската столична полиция (Met Police Royal and Specialist Protection Command), отговарящо за сигурността на кралските имоти.

Мъжът, на възраст около 30 години, е арестуван по подозрение в неразрешено влизане на защитен обект и притежание на наркотици от клас А. След ареста е предаден на местната полиция на долината Темза (Thames Valley Police), която пое разследването. Той е освободен под гаранция, докато разследването продължава.

🔺BREAKING: Windsor Castle break in: security scare as intruder is arrested.



A man in his 30s was detained by Metropolitan Police on Sunday afternoon after entering a restricted area https://t.co/si8Kylec48