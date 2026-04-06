Звездата от „Досиетата Х“ Дейвид Духовни се превърна в... блондинка (СНИМКИ)

Холивудският актьор Дейвид Духовни, познат на световната публика с емблематичната си роля в "Досиетата Х", предизвика сериозен медиен и обществен отзвук с най-новото си екранно превъплъщение. По време на снимките на предстоящата сатирична комедия Soapbox актьорът беше заснет в напълно неочаквана визия, която бързо се превърна във вирусна тема в социалните мрежи.

На разпространените кадри Духовни се появява с руса перука, ярък грим и провокативен сценичен костюм – далечен образ от типичните мъжествени роли. Промяната е част от по-дълбоко актьорско решение: той влиза в ролята на застаряваща звезда от сапунени сериали, изправена пред абсурдите на съвременните културни сблъсъци и динамиката на онлайн публичността.

Визията му обаче съвсем не е толкова изненадваща. В хитовия криминален сериал "Туин Пийкс" той се превъплъти в ролята на агент травестит от службата за борба с наркотиците в три епизода, където също беше пременен в перука, грим и костюм от сако и пола.

Новият филм, разработван в сътрудничество със сценариста и режисьор Макс Барбаков, се очертава като остра сатира на шоубизнеса, разглеждаща теми като идентичност, публичен имидж и влиянието на социалните мрежи върху съвременната слава. В актьорския състав се открояват още Лавърн Кокс, Рандал Парк, Джими Симпсън и Дженифър Грей, което подсказва силен ансамблов проект.

Особен интерес буди участието на Уест Духовни, която ще си партнира с баща си на екрана.

Реакциите в интернет варират от изненада до откровено възхищение. Част от зрителите признават, че трансформацията е била неочаквана, докато други приветстват смелостта на актьора да излезе извън утвърдения си образ.

Очакванията към филма са за силен фестивален интерес и значително обществено внимание, особено предвид актуалните теми и нестандартния подход. Ако ранните реакции са показателни, „Soapbox“ има потенциала да се превърне в едно от най-обсъжданите заглавия в жанра на сатиричната комедия през предстоящия филмов сезон.