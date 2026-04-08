Сабрина Карпентър смая с неочаквана промяна - стана брюнетка (СНИМКИ)

Поп певицата Сабрина Карпентър демонстрира рязка визуална трансформация за новия брой на сп. "Perfect", в който се появява в нетипична за нея визия, заменяйки характерната си руса коса с тъмна, почти черна перука с прав бретон.

На корицата изпълнителката на хита „Espresso“ е представена в стилистика с подчертани готически елементи – тъмен маникюр и силно опушен грим около очите. Фотосесията е реализирана от фотографа Брайс Андерсън, а стилистиката е дело на Кейти Гранд. В алтернативна корица Карпентър се появява с обемни къдрици в ягодово рус нюанс и розова рокля с кристали от Marc Jacobs. От списанието описват проекта с думите: „Сабрина, както не сте я виждали досега“.

Изданието обяви общо осем различни корици, подчертавайки експерименталния подход към визията на артистката.

В интервю към изданието, проведено с дизайнера Марк Джейкъбс, певицата коментира връзката си с модата и предизвикателствата, свързани с ръста ѝ: „Аз съм най-ниският човек изобщо. Затова първоначалната ми връзка с модата беше донякъде проблемна. Денят, в който разбрах какво е прецизното ушиване по мярка, промени живота ми.“

Сабрина Карпентър акцентира и върху емоционалното въздействие на облеклото: „Виждам модата като изкуство – нещо, което може да те накара да се чувстваш изключително несигурен или толкова уверен, че дори да не осъзнаваш какво носиш.“

По отношение на самата фотосесия тя подчертава възможността за експерименти: „Успяхме наистина да пробваме визии, които никога преди не съм опитвала – много перуки, различен грим и силуети, които обикновено не бих избрала.“

Макар тъмната визия да не е напълно нова за нея – тя вече е използвана в отделни проекти и телевизионни участия – настоящата трансформация идва в напечен за кариерата ѝ момент. Поп звездата се подготвя за участие на Coachella, където ще изнесе концерт този петък – две години след последното си участие на фестивала и след издаването на два нови албума.

„Това е най-амбициозното шоу, което съм правила“, заявява тя, като уточнява, че подготовката за сценичното представяне продължава от месеци.