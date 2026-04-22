Виктория Бекъм мина в отбора на блондинките (СНИМКИ)

22 Април, 2026 18:01 1 773 8

Модната икона показа нов тренд в прическите, наречен "бронд"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Виктория Бекъм представи нова визия по повод 52-рия си рожден ден, като дебютира с по-светъл нюанс на косата в стил „бронд“ – комбинация между русо и кестеняво. Промяната бе показана по време на серия от публични изяви в САЩ, включително участие в сутрешното предаване The Today Show, където тя промотира съвместната си колекция с модния бранд Gap.

Новата визия, оформена чрез балеаж в топли тонове, бе представена в характерните за дизайнерката дълги, свободни вълни. Оттенъкът, който модните среди вече определят като „Posh Mum Bronde“, се вписва в тенденция, популяризирана в началото на годината и от Кейт Мидълтън.

Бекъм демонстрира новата си визия и в кадри от личното си празненство, където последователите ѝ отбелязаха приликата между нея и 14-годишната ѝ дъщеря Харпър.

По време на телевизионното участие Виктория Бекъм отдели внимание и на съпруга си, Дейвид Бекъм, като с чувство за хумор коментира честото му присъствие в нейните публикации в социалните мрежи. „Ако Дейвид върши домакинска работа по бельо, аз нямам нищо против“, заяви тя, визирайки популярни снимки, в които той изпълнява ежедневни задачи у дома.

В интервюто дизайнерката засегна и по-лични теми, включително предизвикателствата, пред които семейството е било изправено през последната година. Без да навлиза в конкретика относно публично коментираното напрежение със сина ѝ Бруклин, тя подчерта, че за нея и съпруга ѝ основен приоритет остава защитата на децата им.

„С Дейвид сме много близки. Подкрепяме се във всичко и разчитаме на семейството си“, каза тя, като допълни, че споделените ценности и общите амбиции са в основата на дългогодишната им връзка.

По думите ѝ двамата са изградили стабилно партньорство през годините, което им помага да преминават през трудни периоди, като същевременно поддържат активна професионална и обществена дейност.


  • 1 хгрг

    7 3 Отговор
    Отзаде дава ли?

    Коментиран от #3

    18:02 22.04.2026

  • 2 Пари

    13 1 Отговор
    Има - мозък нема! Срамно е жена, която има претенции за положение, да се снима като малолетна кифла!

    18:04 22.04.2026

  • 3 Нц.....

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "хгрг":

    Никогаш го не е пипАла ! Търчи да си първия !
    Чека те точно тебе !

    Коментиран от #4

    18:06 22.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ха ха

    7 1 Отговор
    Започнала е да имитира дъщеря си защото ревнува,че Дейвид обръща на нея по-голямо внимание.

    18:23 22.04.2026

  • 6 мда

    6 6 Отговор
    Баба ти Виктория никой вече не я бръсне за слива.

    Коментиран от #7

    18:25 22.04.2026

  • 7 ммъда

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "мда":

    Кой да я бръсне, тя сливата е епилирана

    18:34 22.04.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 6 Отговор
    Ако беше и по-млада, щеше да става...

    18:39 22.04.2026