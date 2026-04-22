Виктория Бекъм мина в отбора на блондинките (СНИМКИ)

Виктория Бекъм представи нова визия по повод 52-рия си рожден ден, като дебютира с по-светъл нюанс на косата в стил „бронд“ – комбинация между русо и кестеняво. Промяната бе показана по време на серия от публични изяви в САЩ, включително участие в сутрешното предаване The Today Show, където тя промотира съвместната си колекция с модния бранд Gap.

Новата визия, оформена чрез балеаж в топли тонове, бе представена в характерните за дизайнерката дълги, свободни вълни. Оттенъкът, който модните среди вече определят като „Posh Mum Bronde“, се вписва в тенденция, популяризирана в началото на годината и от Кейт Мидълтън.

Бекъм демонстрира новата си визия и в кадри от личното си празненство, където последователите ѝ отбелязаха приликата между нея и 14-годишната ѝ дъщеря Харпър.

По време на телевизионното участие Виктория Бекъм отдели внимание и на съпруга си, Дейвид Бекъм, като с чувство за хумор коментира честото му присъствие в нейните публикации в социалните мрежи. „Ако Дейвид върши домакинска работа по бельо, аз нямам нищо против“, заяви тя, визирайки популярни снимки, в които той изпълнява ежедневни задачи у дома.

В интервюто дизайнерката засегна и по-лични теми, включително предизвикателствата, пред които семейството е било изправено през последната година. Без да навлиза в конкретика относно публично коментираното напрежение със сина ѝ Бруклин, тя подчерта, че за нея и съпруга ѝ основен приоритет остава защитата на децата им.

„С Дейвид сме много близки. Подкрепяме се във всичко и разчитаме на семейството си“, каза тя, като допълни, че споделените ценности и общите амбиции са в основата на дългогодишната им връзка.

По думите ѝ двамата са изградили стабилно партньорство през годините, което им помага да преминават през трудни периоди, като същевременно поддържат активна професионална и обществена дейност.