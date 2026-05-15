Прецедент в историята на "Ергенът": Връщат Стоян отново!

15 Май, 2026 07:19 3 192 28

Едно закъсняло самопризнание и полет назад към сърцето...

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Феновете на най-гледаното сантиментално риалити са в шок от това, което следва да се случи в идващите епизоди. Не просто следващият скандал – а безспорен казус, какъвто не сме виждали в нито един от досегашните сезони. Правилата, които смятахме за стоманени, са напът да бъдат разрушени на пух и прах, пише novini247.com.

Според информацията, напрежението в имението е достигнало връхна точка, която ще принуди продукцията и самия Ерген да вземат решение, което ще промени хода на шоуто вечно. Докато до момента бяхме привикнали с интриги сред девойките, този път събитията излизат отвън надзор, трансформирайки се в същинско тестване за страстите и достолепието на участниците.

Историята в любовното риалити закупи непредвиден, съвсем кино процес, откакто една грешна преценка на „ Церемонията на жълтата роза “ докара до същинско прочувствено земетресение.

Сърцето против логиката

Всичко стартира, когато участничката Илияна взема решение да заложи на сигурността и избира Георги Гатев пред Стоян Димов. Само няколко часа по-късно обаче, тя осъзнава, че страхът да не бъде засегната е надделял същинските ѝ усещания. „ Избрах логиката, само че още на идната заран разбрах, че това е голяма неточност “, споделя тя през сълзи.

Спешна акция „ Връщане обратно“

Докато Илияна излива болката си пред продуцента, Стоян към този момент е напуснал острова и се намира на летището в Истанбул, в очакване на полета си за България. В невиждан ход, продукцията взема решение да се намеси. Продуцентът се свързва със Стоян, с цел да му съобщи видео известие от Илияна – финален късмет тя да измоли неговото завръщане в Шри Ланка.

Горчивият завършек на един съюз

Преди да разбере решението на Стоян обаче, Илияна би трябвало да се изправи пред човека, който е избрала в началото – Гатев. Разговорът е тежък и белязан от отчаяние. Гатев, очевидно афектиран от непостоянството ѝ, декларира, че търси мощна жена, която знае какво желае, а не човек, който си трансформира мнението за една нощ.

Развръзката

Въпреки че Стоян в последна сметка взема решение да се качи на самолета назад за Шри Ланка и да даде втори късмет на тази обич, ориста има други проекти. Макар и двамата да се събират още веднъж пред камерите, към днешна дата тяхната приказка е завършила и те не са дружно.

Урокът от Шри Ланка: Понякога вторите шансове са вероятни, само че раните от неверните избори остават прекомерно дълбоки, с цел да бъдат заличени даже от магията на екзотичния остров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    6 0 Отговор
    този път събитията излизат отвъД надзорА,

    Коментиран от #14

    07:23 15.05.2026

  • 2 Инъ момъ

    6 0 Отговор
    Мислих чи Гатев й плющач, му ни мъ плющъ къкто повичи ут инъ минутъ, нали, и сами ми омаза, нали, ъ кеф нямаши, нали... Я дъ пробвъм Стуян, нъли, може пъ дъ можи две минути, нали...

    07:24 15.05.2026

  • 3 Стар засукан телевизионер

    21 3 Отговор
    Опитаха какви ли не маркетингови врътки да спасят рейтинга на този буламач, който много малко хора гледат. Българската телевизия е негледаема включвайки новинарските блокове. От 5 години съм с изключена телевизия и не гледам телевизия въобще, Времето й е минало. Сега всичко е по интернет.

    07:26 15.05.2026

  • 4 сара

    18 2 Отговор
    Хора без работа и истински живот.

    Коментиран от #24

    07:28 15.05.2026

  • 5 в кратце

    9 2 Отговор
    Пак игрички!Тоя "ерген" стана плоско предаване.Ергенът трябва да е един,а не трима-четирима!Иначе трябва името на предаването да е в множественно число:"Ергените". Следвайте българската граматика!

    Коментиран от #6

    07:30 15.05.2026

  • 6 123

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "в кратце":

    Вкратце е 1 дума.

    07:34 15.05.2026

  • 7 Босфора Тв

    15 0 Отговор
    Не е драма това, в турски сериал Фатидже се ожени за братовчед си Ахмед , които се оказа нейн брат, от четвъртия брак на баща си , но нейната баба прекъсна сватбата и тя се ожени за Ахмед. После Али Раза плака три дни , за доведената си майка, която се оказа негова свекърва.

    Коментиран от #11

    07:34 15.05.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор
    Някой гледа ли тая тъпня?🦧😪🦧

    07:38 15.05.2026

  • 9 Цъцъ

    8 1 Отговор
    Отчаян опит за рейтинг на продуцентчето, тоа път съвсем предобри бyламача🤣
    Време е за пенЦия на продуцента!

    07:44 15.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трол

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Босфора Тв":

    Може да кажете, че се заяждам, но турските сериали са една класа над всичко останало, излъчвано по националните телевизии.

    07:53 15.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 мучо

    11 0 Отговор
    каква драма, какво развитие, не мога да спя по цели нощи.....

    08:29 15.05.2026

  • 14 Новичок

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "глоги":

    Някой може ли да преведе статията ,че не се разбира какво е написала "Авторката" Толкова ли е неграмотна ??? Пфу...

    08:38 15.05.2026

  • 15 Гатев да почерпи

    5 1 Отговор
    Че се отърва от една неосъзната офцъ

    08:57 15.05.2026

  • 16 Мухаа ха!

    8 0 Отговор
    Какъв Ерген бе? Самовлюбени нарциси и купчина от " моми секънд хенд ".Случайно попаднах на тази шлъокавица, докато нарциса водеше разговор с една от " момите" непрекъснато дъвчеше нещо.Пошлотия до шия!

    09:52 15.05.2026

  • 17 Мнение

    6 0 Отговор
    Гатев изигра Илиана, уж я бил харесал като бил опиратор още, а продължаваше да се заиграва с Руми, докато Стоян беше категоричен, че Илиана е единствената жена за него. Гатев е доминантен, избухлив, не е добра партия. Стоян е чувствителен, интелигенген.

    09:59 15.05.2026

  • 18 Парадокс

    5 0 Отговор
    Гатев играе театър рижисиран от продуцента и Илиана го разбра, но малко късно. Целувката, която взе малко насила също беше режисирана, за да я обърка.

    10:01 15.05.2026

  • 19 Стоян се върнал...

    5 1 Отговор
    Страшно глупави сме мъжете! За съжаление...

    Коментиран от #21, #22

    10:01 15.05.2026

  • 20 Разумен

    5 1 Отговор
    Стоян прше много достойно отказа на Илиана, а Гатев реагира незряло и малко гадно, като каза защо са си губили тогава 3 дни времето, т.е. защо ми губиш времето, това е самовлюбен нарцис. И с тази брада като талибан, прилича като от Столипиново...

    Коментиран от #25

    10:03 15.05.2026

  • 21 Замислен

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стоян се върнал...":

    Може и да не се върне.

    10:04 15.05.2026

  • 22 Идън

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стоян се върнал...":

    Влюбването е еуфория- момент на идеализиране на човека,вкогото си влюбен.Същото е и при жените- и те изглупяват.

    10:26 15.05.2026

  • 23 Завърнал се

    4 0 Отговор
    Стоян се връща и тази патица му казва, че е размислила и последно избира Гатев. Стоян се хвърля в океана, а Гатев избира да е оператор, а не ерген... Добре ли е?

    10:26 15.05.2026

  • 24 Гринго

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "сара":

    Демек, х@ш лаци и гивен дии.

    10:30 15.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 писано с AI

    1 0 Отговор
    AI го пише, ама после хора го четат! Дъно!

    12:17 15.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дядо Соки

    1 0 Отговор
    От фенове съм чувал за
    чалгапевачки и плейлейки, как например Джорджия биля забременяла от нейн
    фен и платила за манипулиране на теста за бащинство за да може да
    получва издръжка от Кирчо Руския, за дете което не е негово или това
    според вас не е криминалнопроявление да фЪлшифицира резултатите и за
    Емилия на Жорж Б. и Светлана Василева на Християн Г. същото се говори и
    явно за това хората са се развели като са разбрали какви жени са, мъже
    пазете се от такива жени!

    17:08 15.05.2026