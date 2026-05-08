Прецедент в историята на „Ергенът"

Изключително напрегната Церемония на жълтата роза се разигра пред очите на зрителите на bTV в четвъртък вечер. Развоят на събитията в романтичното риалити бе меко казано драматичен, а емоциите достигнаха точка на кипене, когато стана ясно, че ергенът Стоян Димов трябва да напусне… „Ергенът“, пише trafficnews.bg.

До този прецедент се стигна след като брокерът на недвижими имоти ясно заяви, че е влюбен в Илияна и желае само и единствено нейната жълта роза. С думите „Избирам да дам моята жълта роза на човек, който би ме видял и харесал заради самата мен, а не заради идеята за мен!“, 24-годишната плевенчанка реши да продължи в предаването, борейки се за сърцето на Георги Гатев.

Краят на напрежението в любовния триъгълник се оказа край и за участието на Стоян. След поредица от събития, довели до „ергенски отпуск“ и търсене на себе си, пловдивчанинът получи най-тежкия удар – остана сам, без дама, която проявява романтичен интерес към него. Същата вечер той пое обратно към София, но не преди да изясни, че той много харесва Илияна и това по никакъв начин не се е променило.

По същия път се отправиха и 5 дами, които по време на церемонията ясно заявиха, че те не откриват любовта в Шри Ланка и предпочитат да си тръгнат. Това са художничката Алия, финансистката Бетина, психологът Доника, социалният работник Мануела и собственичката на салон за красота – Пламена. Така в имението на любовта останаха Румяна и Илияна, които дадоха жълти рози на Гатев, както и Любомира, Михаела и Нурджан, които ще търсят път към сърцето на Марин. От тази вечер Марин и Гатев ще имат право да дават своите червени рози само на дамите, които са заявили категоричен интерес към тях.

Преди да напусне предаването, Алия сподели пред всички, че „има страх“ и не иска да започва връзка, преди да е разбрала на какво се дължи той. Типично в своя стил и с много хумор Мануела се обърна към ергените с думите – „Бих ви пожелала да срещнете перфектната жена, но аз си тръгвам!“ и припявайки си напусна имението. Доника и Бетина признаха пред всички, че не са намерили това, което търсят и последваха Мануела по пътя извън имението. Пламена бе последната дама, която изрази желание да напусне предаването, въпреки че наскоро е направила неуспешен опит да целуне Марин в момент, в който камерите не са били насочени към тях. Решението да се отправи към София изненада всички, включително и Марин, който на сбогуване получи писмо-обяснение от собственичката на салон за красота.

Любомира реши да остане в предаването и да даде шанс на отношенията си с Марин, след като разбра от Гатев по време на коктейла, че тя е част от уравнението за своя избраник. Най-младият ерген пък получи недвусмислен знак, че трябва да предприеме действия спрямо актрисата, тъй като в нея има известен страх. Михаела от своя страна нямаше колебания и ясно заяви на Марин – „Избирам теб“, думи, които той изрече четейки писмото си предния ден. Нурджан постави жълтата роза във вазата пред Марин с думите – „Тази роза си е спечели сам със своята доброта и искреност“, след което се присъедини към Михаела, Любомира и Румяна. Марин остана изненадан, защото е на мнение, че двамата не са се опознали достатъчно, но тя продължава да дава шансове на техните отношения.

Румяна, която за първи път в очите на Гатев е спокойна и решена, кратко и ясно заяви, че „вижда потенциал“ с оператора и е готова да продължи напред.

Следващата седмица Марин ще продължи опознаването си с Любомира, Михаела и Нурджан, а Гатев ще раздели времето си между Румяна и Илияна.