Вижте целия текст на писмото на Стоян, който напусна сам "Ергенът"

"Как си представям живота с моята половинка ли?

Вълнуващ, смислен и свободен. Много пъти съм чувал, дали от мои познати, или всеобщото мнение на хората, да се изразяват за брака или обвързването като за затвор, като за край. „Край, отиде, ожени се. Отидоха си хубавите години на свобода.“ Аз пък си мисля, че трябва да е точно обратното.

Начало…! Да е два пъти по-хубаво, два пъти по-интересно, два пъти по-готино, защото вече сте двама. Имаш с кого да споделяш този прекрасен живот. Определено смятам, че когато откриеш такъв човек, това е началото на един още по-прекрасен период от живота ти. Като започнем от вълнението, че има някого, с когото се разбирате, дори и без думи, до това, че споделяте едно лично пространство заедно. Представям си как сутрин, вместо сам да се мусиш пред огледалото, защото ти се спи и последното нещо, което искаш е да станеш, вече има кой да те избута от леглото, вече има кого да изцапаш с паста за зъби, има кой да те погледне накриво, защото си го изпреварил в банята. Изведнъж скучната, монотонна сутрин оживява. Изведнъж цялата ти къща оживява. Вече готвенето не е досадно занимание, от което бягаш като дявол от тамян. Защото не си сам. Защото има на кого да го посветиш. Защото има кой да те разсмее, докато режеш тъпата краставица… Има кой да задържи вратата на хладилника, ей така, просто защото те обича. Защото му е хубаво да е покрай теб, независимо какво правите. Дори и да стоите на дивана, в неделя следобед и да си мълчите. Защото душата ви е пълна. Мисълта, че този човек го има, ви стопля. Достатъчно ти е да го усещаш. Да усещаш присъствието му, да долавяш аромата му, минавайки покрай теб, точно след баня. Да милваш косата му, да държиш ръката му, да усещаш тялото му. Изведнъж животът ти придобива съвсем друг смисъл. Изведнъж празните вечери, с телефон и дистанционно в ръка, се превръщат в ценни моменти, с човека до теб. Дали ще проведете интригуващ разговор, ще излезете на спонтанна разходка, в дванадесет часа вечерта, или просто ще прегърнете човека до вас и неусетно ще заспите, защото се чувствате сигурни в ръцете му.

И така година след година, животът ви придобива съвсем различни измерения. Защото когато двама човека са достатъчно интелигентни и са един до друг, те не само че успяват да си бъдат интересни и да поддържат връзката си през годините, а и да гледат в една посока. Подкрепят се, вдъхновяват се, както в работен, така и в личен план. Знаят, че могат да разчитат един на друг, за каквото и да било. Да си бъдат упора. За да може един ден да бъдат упора и за децата си. За тяхното най-ценно творение, което когато дойде подходящият момент, ще придаде още по-голям смисъл на съществуването им. Да могат да бъдат вдъхновение и подкрепа за децата си и също подкрепа един на друг, във възпитанието на малчуганите, защото определено не е шега работа. Забелязал съм, колко е трудно, на моменти, на мои приятели, на които току-що им се е родило детенце, но точно в тези моменти, връзката, която сте изградили, се проявява най-много. Точно в тези моменти доказвате, че може да бъдете семейство.

Ще се опитам да бъда кратък и да завърша дотук. Останалото е магия…

Стоян от Пловдив –

Шри Ланка, февруари 2026 г."