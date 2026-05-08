Вижте целия текст на писмото на Стоян, който напусна сам "Ергенът"

8 Май, 2026 15:44 1 278 9

Ето как ергенът отговори на въпроса "Как виждате живота с вашия партньор след пет години?"

Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Как си представям живота с моята половинка ли?

Вълнуващ, смислен и свободен. Много пъти съм чувал, дали от мои познати, или всеобщото мнение на хората, да се изразяват за брака или обвързването като за затвор, като за край. „Край, отиде, ожени се. Отидоха си хубавите години на свобода.“ Аз пък си мисля, че трябва да е точно обратното.

Начало…! Да е два пъти по-хубаво, два пъти по-интересно, два пъти по-готино, защото вече сте двама. Имаш с кого да споделяш този прекрасен живот. Определено смятам, че когато откриеш такъв човек, това е началото на един още по-прекрасен период от живота ти. Като започнем от вълнението, че има някого, с когото се разбирате, дори и без думи, до това, че споделяте едно лично пространство заедно. Представям си как сутрин, вместо сам да се мусиш пред огледалото, защото ти се спи и последното нещо, което искаш е да станеш, вече има кой да те избута от леглото, вече има кого да изцапаш с паста за зъби, има кой да те погледне накриво, защото си го изпреварил в банята. Изведнъж скучната, монотонна сутрин оживява. Изведнъж цялата ти къща оживява. Вече готвенето не е досадно занимание, от което бягаш като дявол от тамян. Защото не си сам. Защото има на кого да го посветиш. Защото има кой да те разсмее, докато режеш тъпата краставица… Има кой да задържи вратата на хладилника, ей така, просто защото те обича. Защото му е хубаво да е покрай теб, независимо какво правите. Дори и да стоите на дивана, в неделя следобед и да си мълчите. Защото душата ви е пълна. Мисълта, че този човек го има, ви стопля. Достатъчно ти е да го усещаш. Да усещаш присъствието му, да долавяш аромата му, минавайки покрай теб, точно след баня. Да милваш косата му, да държиш ръката му, да усещаш тялото му. Изведнъж животът ти придобива съвсем друг смисъл. Изведнъж празните вечери, с телефон и дистанционно в ръка, се превръщат в ценни моменти, с човека до теб. Дали ще проведете интригуващ разговор, ще излезете на спонтанна разходка, в дванадесет часа вечерта, или просто ще прегърнете човека до вас и неусетно ще заспите, защото се чувствате сигурни в ръцете му.

И така година след година, животът ви придобива съвсем различни измерения. Защото когато двама човека са достатъчно интелигентни и са един до друг, те не само че успяват да си бъдат интересни и да поддържат връзката си през годините, а и да гледат в една посока. Подкрепят се, вдъхновяват се, както в работен, така и в личен план. Знаят, че могат да разчитат един на друг, за каквото и да било. Да си бъдат упора. За да може един ден да бъдат упора и за децата си. За тяхното най-ценно творение, което когато дойде подходящият момент, ще придаде още по-голям смисъл на съществуването им. Да могат да бъдат вдъхновение и подкрепа за децата си и също подкрепа един на друг, във възпитанието на малчуганите, защото определено не е шега работа. Забелязал съм, колко е трудно, на моменти, на мои приятели, на които току-що им се е родило детенце, но точно в тези моменти, връзката, която сте изградили, се проявява най-много. Точно в тези моменти доказвате, че може да бъдете семейство.

Ще се опитам да бъда кратък и да завърша дотук. Останалото е магия…

Стоян от Пловдив –

Шри Ланка, февруари 2026 г."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 маМма

    9 3 Отговор
    Цяло чудо е, че мама го е пуснала тоя е влезе в такова предаване. Сигурно до последно не е искал и се е държал за на мама полата.

    15:48 08.05.2026

  • 2 Френски

    10 2 Отговор
    Никой не го вълнува

    15:48 08.05.2026

  • 3 малко истински факти

    8 3 Отговор
    До кога ще ни занимават с психически неуравновесен индивид , държащ се като удавник за полата на майка си .

    15:59 08.05.2026

  • 4 манипулатори

    6 1 Отговор
    Потресен съм от манипулациите на "креативните продуценти" на бТВ на целия сезон на "Ергенът 5". Нищо истинско и "reality" нямаше. Всичко беше предварително режисирано и манипулирано. Жалко, за тези младежи, които са повярвали в предаването. Вкарваха се допълнителни "дами", провокаторки и провокатори, "съветници", и оператори! Правилата на формата се променяха постоянно с цел да се постигат някакви скандали и драми! Накрая, Стоян беше наказан за непокорството си, като вкараха този оператор, който видите ли, имал сериозни намерения точно към неговата избраница.....Много елементарно и грозно! И жалко....

    Коментиран от #6

    16:00 08.05.2026

  • 5 Любопитко

    2 0 Отговор
    Дpeме ми що се е paзкарал Стоенчо. Интересно ми е с какъв aкъл е отишъл.

    16:16 08.05.2026

  • 6 Потресен

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "манипулатори":

    Потресен съм как е възможно да има екземпляри като тебе, които имат време за подобни бoзи, че и за капак ги "анализиpaт"...

    16:18 08.05.2026

  • 7 Цъцъ

    2 1 Отговор
    Не му се получи на този розов "артист", но пък го виждам по пеньоар в някоя оргийка на ППДБ😅

    16:19 08.05.2026

  • 8 Пловдив

    2 2 Отговор
    Браво! Много ми хареса. И аз бих се подписал под това писмо.

    16:20 08.05.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор
    Простотия до шия!🤗🥳🤣👍

    16:23 08.05.2026