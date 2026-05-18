Висша дипломация! Пакистан е предоставил на Вашингтон преработено предложение от Техеран за прекратяване на войната

18 Май, 2026 16:20 1 068 4

Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран, постигнато в началото на април, е на изкуствено дишане, след като отговорът на Техеран на американското предложение за прекратяване на войната ясно показа, че двете страни все още са далеч една от друга

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Пакистан е предоставил на САЩ преработено предложение от Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток, съобщи пакистански източник пред Ройтерс, докато мирните преговори изглежда остават в застой.

"Нямаме много време", каза източникът, запитан дали ще отнеме време да се преодолеят различията, добавяйки, че и двете страни "продължават да променят условията си".

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи потвърди, че вижданията на Техеран са били "предадени на американската страна чрез посредника Пакистан".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че примирието с Иран, постигнато в началото на април, е "на изкуствено дишане", след като отговорът на Техеран на американското предложение за прекратяване на войната ясно показа, че двете страни все още са далеч една от друга по редица въпроси.

Въпросите, които бавят преговорите между двете страни, включват ядрените амбиции на Иран и контрола му над Ормузкия проток, където страната е спряла корабния трафик. През протока обичайно преминава една пета от световния петрол и втечнен природен газ, припомня Ройтерс.

Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на САЩ Израел се сражава с подкрепяните от Иран бойци от "Хизбула". Техеран изключи обсъждането на ядрената си програма преди "постоянното прекратяване на военните действия".

Техеран иска също компенсация за военни щети, прекратяване на морската блокада на САЩ, гаранции, че няма да има нови атаки, както и възобновяване на продажбата на ирански петрол.

Багаи заяви, че Техеран е подготвен за всички сценарии.

"Що се отнася до техните заплахи, бъдете сигурни, че ние сме напълно наясно как да реагираме адекватно дори на най-малката грешка от страна на противника", заяви Багаи на седмична пресконференция, излъчвана по телевизията.


  • 1 честен ционист

    2 7 Отговор
    Оня ден го пуснаха предложението по Евровизия в изпълнение на Дара.

    16:22 18.05.2026

  • 2 Бойп

    3 7 Отговор
    О иранската чалма. От тях тръгват всички фанатични ислямски терористични движения. Когато самите мюсулмани сами го осъзнаят, сами ще отрежат главата на змията

    16:52 18.05.2026

  • 3 Горски

    8 1 Отговор
    Тръмп звучи като амбулантен търговец, на когото не му купуват стоката. Заплашва клиентите, прави белѝ като във филма „Хлапето“ с Чарли Чаплин, за да може да му върви бизнесът. Що за средновековен начин на мислене?! Светът трябва да направи икономическа блокада на САЩ, докато не се научат на цивилизовано отношение. Те не са център на вселената и нямат никакво право да изнудват света. БайДончо остана без козове, ако може да използвам неговата терминология- съюзниците стоят настрани, джепане няма, армията и флотът не го слушат, даже и саботажи правят! Изпаднал е в цунгцванг (ако не бъркам терминът от шаха) и се чуди как да се измъкне като криво ляво запази някакво лице ! Остана му единствено ядреното оръжие, което любезно го посъветваха да забрави. Разбира се в САЩ има умни хора- аналитици, дипломати, които подсказват правилни ходове, но никой не ги слуша.

    17:00 18.05.2026

  • 4 Тити

    2 0 Отговор
    Иранците практически дава кома без продажби на петрол и газ.

    17:19 18.05.2026

