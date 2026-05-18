Контузия попречи на Барбра Стрейзанд да получи почетната си "Златна палма" в Кан

Барбра Стрейзънд няма да присъства на церемонията по закриването на Филмов фестивал в Кан, където трябваше лично да получи почетна „Златна палма“ за цялостен принос към киното.

В официално изявление, разпространено от организаторите на фестивала, 84-годишната звезда съобщи, че отменя пътуването си до Франция по медицински причини.

„По съвет на лекарите ми, тъй като все още се възстановявам от травма на коляното, за съжаление няма да мога да присъствам на фестивала в Кан тази година“, посочва Стрейзънд.

В съобщението си актрисата и певица допълва, че е очаквала с нетърпение възможността да види част от филмите в конкурсната програма на 79-ото издание на фестивала.

От ръководството на форума потвърдиха, че специалната церемония в нейна чест ще се състои по план, въпреки отсъствието ѝ. Закриването на фестивала е насрочено за 23 май, когато ще бъде връчена и голямата награда „Златна палма“ за най-добър филм. Тази година в основния конкурс участват 21 продукции.

Барбра Стрейзънд е сред най-влиятелните фигури в американската популярна култура през последните шест десетилетия. Кариерата ѝ обхваща едновременно музика, кино, театър и телевизия, а името ѝ остава едно от малкото в индустрията, свързвани със статута EGOT – носител на награди „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“.

До момента Стрейзънд има 10 награди Grammy Awards, два Academy Awards и 11 отличия Golden Globe Awards. Тя остава и единствената изпълнителка в историята на музикалната индустрия с албум №1 в шест поредни десетилетия в американските класации.

Сред най-известните ѝ филмови роли са тези в Смешното момиче, Хелоу, Доли!, Йентъл и Огледалото има две лица. Особено значение в кариерата ѝ има „Йентъл“, с който Стрейзънд става първата жена, спечелила „Златен глобус“ за режисура.

През последните години актрисата значително ограничи публичните си изяви и участията си на живо, но продължава да остава активна в културния и обществения живот на САЩ. През 2023 г. тя публикува мемоарната книга „My Name Is Barbra“, която се превърна в международен бестселър и предизвика сериозен интерес с откровените ѝ разкази за Холивуд, политиката и личния ѝ живот.

Барбра Стрейзънд ще бъде третата фигура, отличена с почетна „Златна палма“ по време на тазгодишното издание на фестивала в Кан. Още при откриването наградата беше връчена на Питър Джаксън, създател на трилогията Властелинът на пръстените, а през уикенда изненадващо отличие получи и Джон Траволта.

Тазгодишното издание на фестивала се разглежда от анализатори като едно от най-силните в последните години, с изключително силно присъствие на утвърдени режисьори и холивудски звезди на червения килим в Кан.