Роузи Хънтингтън-Уайтли, "вечната годеница" на Джейсън Стейтъм, се показа по бикини (СНИМКА)

Моделът Роузи Хънтингтън-Уайтли показа фигурата си по бикини. Приятелката на актьора Джейсън Стейтъм публикува снимката в Instagram.

39-годишната дама позира пред камерата в бял бански. Моделът беше с разпусната коса и естествен грим. Тя седеше на шезлонг на балкона, с лице към фотографа.

Роузи е наричана „вечната годеница“ на Холивуд, защото е сгодена за екшън звездата Джейсън Стейтъм от януари 2016 г., но двамата все още не са сключили официален брак. Въпреки че медиите често ги класифицират като „съпруг и съпруга“, двойката съзнателно избира да не бърза с олтара, доказвайки, че стабилността на една връзка не зависи от подписа. През 2017 г.: се ражда първото им дете – синът Джак Оскар, а през 2022 г. семейството се увеличава с още един член – дъщеря им Изабела Джеймс.

През годините и двамата бяха изключително заети с професионалните си ангажименти (филмите на Стейтъм и козметичния бранд на Роузи Rose Inc.), както и с отглеждането на двете им деца. Супермоделът призна, че идеята за сватба все още съществува, но искат да изчакат децата им да пораснат малко повече, за да могат да осъзнаят събитието и да вземат активно участие в церемонията.

Двойката напусна Лос Анджелис и се премести обратно в Обединеното кралство, за да отглежда децата си далеч от постоянните папарашки камери, оставайки един от най-стабилните и дискретни съюзи в шоубизнеса.