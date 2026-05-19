DARA призна как ѝ се е отразил хейтът преди "Евровизия": Страхувах се за живота си (ВИДЕО)

След историческата си победа в „Евровизия“ Дара направи едно от най-личните и емоционални признания по време на гостуването си в „На кафе“. Певицата разкри, че зад успеха стоят години дисциплина, тежка подготовка и огромна работа върху самата себе си, но най-трудното изпитание за нея не е била сцената, а реакцията на част от българите преди конкурса.

Изпълнителката сподели, че е изградила строга рутина, която ѝ помага да поддържа психически баланс въпреки напрежението.

„Изградила съм рутина за себе си, която ме държи по средата между всички емоции. Важното за мен е да пазя баланса и хармонията в себе си“, каза Дара и допълва, че именно вътрешното спокойствие ѝ е помогнало да премине през напрежението около „Евровизия“.

„Това ми даде такава свобода и може би отвори портала за всичко, което ми се случи и ми беше подарено от Господ“, призна певицата.

Оказва се, че подготовката ѝ е приличала повече на тази на професионален спортист, отколкото на типичен музикален режим.

„Тичане, студени душове, здравословно хранене и сън – всичко това ми помогна. Победата е магически момент, но не е плод на ритуали“, обясни Дара пред Гала и нейните панелисти.

Звездата разкри още, че има специална тричасова подготовка преди всяко свое излизане на сцена.

„Загрявам диафрагмата, тялото, гласа и комбинирам всичко с различни движения. Исках да увелича белодробния си капацитет.“

Певицата призна, че едва след финала е осъзнала колко огромен е интересът към нея: „Заспах за три часа и когато се събудих, имах милион и половина нови последователи“, сподели тя за часовете след Евровизия.

Най-болезнената част от разговора обаче беше свързана с реакциите, които е получила преди конкурса.

„Никога не съм имала съмнения в себе си, но бях адски разочарована от начина, по който народът се отнесе към едно човешко същество“, каза Дара подчертавайки, че личните нападки са преминали границата.

„Ужким вярващи хора, а седят не с камъни, а направо с автомати и са готови да ме унищожат“, заяви тя.

Дара направи и тежко признание, че в определен момент се е страхувала за живота си: „Бях много разочарована. Това беше най-голямата обида и ми трябваше време да простя на народа си за това, което ми причини, защото наистина се страхувах за живота си.“

Въпреки всичко певицата е убедена, че България има потенциал да бъде домакин на „Евровизия“ през 2027 г.

„Спрете да се съмнявате, че няма да се справим. В България вършим по 15 000 неща. Не знам защо не вярваме в себе си“, каза тя и призова хората поне за ден да оставят негативизма настрана.