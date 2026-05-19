DARA призна как ѝ се е отразил хейтът преди "Евровизия": Страхувах се за живота си (ВИДЕО)

След историческата си победа в „Евровизия“ Дара направи едно от най-личните и емоционални признания по време на гостуването си в „На кафе“. Певицата разкри, че зад успеха стоят години дисциплина, тежка подготовка и огромна работа върху самата себе си, но най-трудното изпитание за нея не е била сцената, а реакцията на част от българите преди конкурса.
Изпълнителката сподели, че е изградила строга рутина, която ѝ помага да поддържа психически баланс въпреки напрежението.
„Изградила съм рутина за себе си, която ме държи по средата между всички емоции. Важното за мен е да пазя баланса и хармонията в себе си“, каза Дара и допълва, че именно вътрешното спокойствие ѝ е помогнало да премине през напрежението около „Евровизия“.
„Това ми даде такава свобода и може би отвори портала за всичко, което ми се случи и ми беше подарено от Господ“, призна певицата.
Оказва се, че подготовката ѝ е приличала повече на тази на професионален спортист, отколкото на типичен музикален режим.
„Тичане, студени душове, здравословно хранене и сън – всичко това ми помогна. Победата е магически момент, но не е плод на ритуали“, обясни Дара пред Гала и нейните панелисти.
Звездата разкри още, че има специална тричасова подготовка преди всяко свое излизане на сцена.
„Загрявам диафрагмата, тялото, гласа и комбинирам всичко с различни движения. Исках да увелича белодробния си капацитет.“
Певицата призна, че едва след финала е осъзнала колко огромен е интересът към нея: „Заспах за три часа и когато се събудих, имах милион и половина нови последователи“, сподели тя за часовете след Евровизия.
Най-болезнената част от разговора обаче беше свързана с реакциите, които е получила преди конкурса.
„Никога не съм имала съмнения в себе си, но бях адски разочарована от начина, по който народът се отнесе към едно човешко същество“, каза Дара подчертавайки, че личните нападки са преминали границата.
„Ужким вярващи хора, а седят не с камъни, а направо с автомати и са готови да ме унищожат“, заяви тя.
Дара направи и тежко признание, че в определен момент се е страхувала за живота си: „Бях много разочарована. Това беше най-голямата обида и ми трябваше време да простя на народа си за това, което ми причини, защото наистина се страхувах за живота си.“
Въпреки всичко певицата е убедена, че България има потенциал да бъде домакин на „Евровизия“ през 2027 г.
„Спрете да се съмнявате, че няма да се справим. В България вършим по 15 000 неща. Не знам защо не вярваме в себе си“, каза тя и призова хората поне за ден да оставят негативизма настрана.
1 Стигаааааа
Коментиран от #13, #14, #47
13:32 19.05.2026
2 Феникс
13:32 19.05.2026
3 Трол
13:33 19.05.2026
4 Последния Софиянец
13:36 19.05.2026
5 да вметна
13:36 19.05.2026
6 за хейта добре
Коментиран от #38
13:39 19.05.2026
7 с тези джуки
гала о етживелица
13:39 19.05.2026
8 Тома
Коментиран от #18
13:40 19.05.2026
9 Полицейски служител
13:41 19.05.2026
10 НИЩО МУ НЯМА
БАТИ ВЕНЦИ
С ТОВА ПРЕД ИЗПАДАНЕ НА
СЛАВИЯ ОТ АРФГ...А...😬
13:42 19.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дара, може
13:45 19.05.2026
13 Само питам
До коментар #1 от "Стигаааааа":Дали някой е преброил днес,само днес колко статии има за тая "мома"
Всъщност не ме интересува!
Коментиран от #49
13:45 19.05.2026
14 гост
До коментар #1 от "Стигаааааа":Банга ранга банга ранга
13:46 19.05.2026
15 .....
13:46 19.05.2026
16 безДара
Коментиран от #27
13:47 19.05.2026
17 Мими Кучева🐕
Коментиран от #19, #50, #72
13:47 19.05.2026
18 Няма как да знае, защото е от
До коментар #8 от "Тома":Максуда
13:48 19.05.2026
19 Да, искам
До коментар #17 от "Мими Кучева🐕":Проблем?
Коментиран от #23
13:48 19.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 пълзете змиички завистливи
Един ден я забелязала змията и започнала да я преследва, за да я изяде. Пеперудата цял ден бягала, къде ли не се опитвала да се скрие, но змията бързо и безшумно се плъзгала в тревата и все се оказвала до нея, готова да я погълне.
Накрая красивата пеперуда се изтощила от преследването, видяла, че няма как да се спаси от злобната змия и се предала. Но в последния момент преди своя край, тя се обърнала към нея и казала:
– Може ли да те попитам нещо преди да ме изядеш?
– Не ми е в природата да давам обяснения – отвърнала змията, – но, хайде, от мен да мине... Питай.
– Ти по принцип храниш ли се с пеперуди?
– Не.
– А аз направила ли съм ти нещо лошо?
– Не.
– Тогава защо искаш да ме унищожиш?
– Просто ме дразниш с красотата си... И с това, че летиш!
Коментиран от #26
13:49 19.05.2026
22 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #24
13:49 19.05.2026
23 Мими Кучева🐕
До коментар #19 от "Да, искам":Не,дано да успееш!🥳🤣👍👍👍
13:52 19.05.2026
24 аха
До коментар #22 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":А руснака спечелил 2008ма стана хетеро едва 2022ра. Ама преди викаше- Ураааа... Слава пе де Рассия.
13:52 19.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мими Кучева🐕
До коментар #21 от "пълзете змиички завистливи":Дара Бангаранговата да не е убавица.?🥳🤣🤣🤣🖕
Коментиран от #36
13:53 19.05.2026
27 Aлфа Bълкът
До коментар #16 от "безДара":Проверих и всичко написано е истина. Баш си е била за Евровизия, гордост българска.
13:54 19.05.2026
28 пляскащата с сици
престани с тия чуждици и англо бръщолевене
все пак спечели от името на България
бъди горда българка
а не чужда поклонничка
13:54 19.05.2026
29 ШЕФА
13:58 19.05.2026
30 Варна
13:59 19.05.2026
31 Столична община
14:01 19.05.2026
32 шекелка
14:03 19.05.2026
33 не знам, но
Не приемайте в прав текст, че някой е застрашил животът й!
Има нещо като човешко самочувствие, самоуважение и самосъхранение, които след толкова нападки стават уязвими!
Аз, дори не проумявам, как се справя с цялата тази неприязън, груби нападки, обиди!
Хей, не се прави така!
Цял свят я хвали, а ние, тук в България, уж победителка в Евровизия я досъсипвате! Просто, срам! И, вярвайте ми, не го проумявам!
14:05 19.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ДрайвингПлежър
аде дънданията свърши ДАРА си прибра милион и половината последователи, от които да кешира с инфлуенсърски простотии - дайте да караме вече нататък
14:07 19.05.2026
36 ето че змията в прахта
До коментар #26 от "Мими Кучева🐕":Нищо не е разбрала от притчата.
Коментиран от #62
14:08 19.05.2026
37 Некой си
Щом така упорито ни измъчват със снимки, образи и празни мисли на някаква силконирана ц...га...нка.
Наистина ли има някой нормален, който искрено се гордее, че свързват името на България с това объркано дете?
14:09 19.05.2026
38 Фют
До коментар #6 от "за хейта добре":И аз се страхувам за живота си.
Снощи някой е влизал в дома ми и ми е оставил знак.
Да беше оставил и сакове с кинти като си е правил труда :)
14:11 19.05.2026
39 таксиджия 🚖
Същите тия хетъри се прехласват по Стоичков, който рекламира хазарт. По Пулев, който преди години е закачал чужди момичета в чалготеките в Студентски, докато е със тая русата и по Гришо лигльото, който се срамува че е българин.
Коментиран от #44, #65
14:12 19.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Точно
14:17 19.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 🤣🤣🤣😁
14:23 19.05.2026
44 Некой си
До коментар #39 от "таксиджия 🚖":Не, драги ми бакшишо!
Хейтим дара, стоичков, азис и всичката останала чалга (музикална, социална и морална).
Славим и се радваме на хора като Теодосий, който всяка година произвежда победители в олимпиади по математика и физика.
14:24 19.05.2026
45 .....
14:28 19.05.2026
46 Мушама
14:29 19.05.2026
47 Системен проблем
До коментар #1 от "Стигаааааа":Дара не е виновна, но конкурса на БНТ изглеждаше нагласен. Затова хората се раздразниха. А както знаем, народа като общество, винаги е прав.
Малко трябва внимава с изказванията за разни портали. Господ няма никакви портали, защото е навсякъде по всяко време.
14:31 19.05.2026
48 Лично до Дара
Коментиран от #53
14:31 19.05.2026
49 само питам
До коментар #13 от "Само питам":А ТИ СТАТИЙ ЗА ПОЛИТИЦИулигофрени ЛИ ИСКАШ ПО ЦЯЛ ДЕН
ИЛИ ДА ЧЕТА ЗА ЗЕЛЕНИЯбрадясалУЛИГОФРЕН
14:33 19.05.2026
50 ха ха
До коментар #17 от "Мими Кучева🐕":Кой знае ква си разплута и ква зурла имаш на свиня ударена с лопата. Аре да не даваш оценка за красота преди да си се показала и ти.
14:34 19.05.2026
51 Абсурдистан
14:34 19.05.2026
52 Интересно
Четох доста коментари. Насочени са предимно срещу песента и формата на събитието. Една малка част са против изпълнителката, като засягат качествата й на такава. Но чак пък да се страхува за живота си!!!
14:38 19.05.2026
53 Интересно
До коментар #48 от "Лично до Дара":Съмнява ме изобщо да осъзнава за какво пее и как влияе на аудиторията, че и на имиджа на страната ни.
Според мен, тя е просто тесто в ръцете на индустрията.
14:40 19.05.2026
54 Некой си
Че и се пали същата публика, като й се присмеят за посредствеността.
Коментиран от #57
14:40 19.05.2026
55 ха ха ха
14:51 19.05.2026
56 сара
14:51 19.05.2026
57 да не забравяме
До коментар #54 от "Некой си":Че Русия участва 23 пъти в този циганизирания формат (България 16) и дори печели с педьо който още е "самотен". А 4 пъти бяха на 2ро място. Ама тогава викаше ти - слава пе де Рассия.
Коментиран от #60
14:54 19.05.2026
58 Музикант
14:58 19.05.2026
59 Ай ся
Спечели- спечели!
Честито!
Да спрем дотук!
14:58 19.05.2026
60 Некой си
До коментар #57 от "да не забравяме":Ти си за психиатър, драги. Съвсем добронамерено ти го пиша.
Имаш татуирана съветска петолъчка на челото и това ти пречи да виждаш друго освен руснаци, Путин и рубли.
Коментиран от #61
14:59 19.05.2026
61 а стига бе
До коментар #60 от "Некой си":вЕрно ли? Или просто те боли от истината която дори може да се провери?! Ма веднага се хвърли на амбразурата да защитиш Русия и оплюеш българина. Браво родоотстъпнико. Човек достоен за презрение...както казваше вожда ти целуващ кОрана.
15:03 19.05.2026
62 Айше
До коментар #36 от "ето че змията в прахта":А може и да е разбрала, че една гъсеница й е завидяла, пък после що искала да я изяде, а?
15:04 19.05.2026
63 До 1 и 49
Ама, го правите!
15:04 19.05.2026
64 Някой
Коментиран от #67
15:07 19.05.2026
65 Хаха
До коментар #39 от "таксиджия 🚖":И какво българско във песента, и във кълченето. Да бяха взели едни "обитатели" от зоопарка, щяха да се представят още по добре.
15:12 19.05.2026
66 Ами
15:17 19.05.2026
67 ....
До коментар #64 от "Някой":Анадър брик ин дъ уол. Пиша на кирилица, щото на латиница не излиза в тва сайтче.
15:18 19.05.2026
68 Интересно
Що за нация сме? Само бангарангания ни е в главите.
15:25 19.05.2026
69 поне в българските сайтове
Нещо срамно ли има, обидно ли ще е, ако напишете - ДАРА ?!!!
15:29 19.05.2026
70 Минавам само
15:33 19.05.2026
71 Отчайващо
Ние, явно сме сбъркани хора!
Ако не печелиш, лошо! Помия!
Ако печелиш, май по-лошо, още по-голяма помия! Слагате някой в месомелачката и се кефите!
Тотално сбъркани! Не знам, удоволствие ли ви доставя да се гаврите с хората, вие, които, не знаем кои стоят зад комповете си? Правите се на меродавни и вещи! Потрес!!!!
15:55 19.05.2026
72 На тези
До коментар #17 от "Мими Кучева🐕":милиони мразещи българе ги съветвам,организирано да си сложат въ жетата на вратовете и да се приключва с тази болест
16:07 19.05.2026