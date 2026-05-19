DARA призна как ѝ се е отразил хейтът преди "Евровизия": Страхувах се за живота си (ВИДЕО)

DARA призна как ѝ се е отразил хейтът преди "Евровизия": Страхувах се за живота си (ВИДЕО)

19 Май, 2026 13:30 2 387 72

  • дара-
  • евровизия-
  • конкурс-
  • хейт-
  • страх-
  • победа-
  • dara-
  • на кафе-
  • гала

Реакциите и коментарите на българите накарали Дара да се чувства особено заплашена

DARA призна как ѝ се е отразил хейтът преди "Евровизия": Страхувах се за живота си (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След историческата си победа в „Евровизия“ Дара направи едно от най-личните и емоционални признания по време на гостуването си в „На кафе“. Певицата разкри, че зад успеха стоят години дисциплина, тежка подготовка и огромна работа върху самата себе си, но най-трудното изпитание за нея не е била сцената, а реакцията на част от българите преди конкурса.

Изпълнителката сподели, че е изградила строга рутина, която ѝ помага да поддържа психически баланс въпреки напрежението.

„Изградила съм рутина за себе си, която ме държи по средата между всички емоции. Важното за мен е да пазя баланса и хармонията в себе си“, каза Дара и допълва, че именно вътрешното спокойствие ѝ е помогнало да премине през напрежението около „Евровизия“.

„Това ми даде такава свобода и може би отвори портала за всичко, което ми се случи и ми беше подарено от Господ“, призна певицата.

Оказва се, че подготовката ѝ е приличала повече на тази на професионален спортист, отколкото на типичен музикален режим.

„Тичане, студени душове, здравословно хранене и сън – всичко това ми помогна. Победата е магически момент, но не е плод на ритуали“, обясни Дара пред Гала и нейните панелисти.

Звездата разкри още, че има специална тричасова подготовка преди всяко свое излизане на сцена.

„Загрявам диафрагмата, тялото, гласа и комбинирам всичко с различни движения. Исках да увелича белодробния си капацитет.“

Певицата призна, че едва след финала е осъзнала колко огромен е интересът към нея: „Заспах за три часа и когато се събудих, имах милион и половина нови последователи“, сподели тя за часовете след Евровизия.

Най-болезнената част от разговора обаче беше свързана с реакциите, които е получила преди конкурса.

„Никога не съм имала съмнения в себе си, но бях адски разочарована от начина, по който народът се отнесе към едно човешко същество“, каза Дара подчертавайки, че личните нападки са преминали границата.

„Ужким вярващи хора, а седят не с камъни, а направо с автомати и са готови да ме унищожат“, заяви тя.

Дара направи и тежко признание, че в определен момент се е страхувала за живота си: „Бях много разочарована. Това беше най-голямата обида и ми трябваше време да простя на народа си за това, което ми причини, защото наистина се страхувах за живота си.“

Въпреки всичко певицата е убедена, че България има потенциал да бъде домакин на „Евровизия“ през 2027 г.

„Спрете да се съмнявате, че няма да се справим. В България вършим по 15 000 неща. Не знам защо не вярваме в себе си“, каза тя и призова хората поне за ден да оставят негативизма настрана.


Оценка 2.7 от 33 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стигаааааа

    50 22 Отговор
    Писна ниииии

    Коментиран от #13, #14, #47

    13:32 19.05.2026

  • 2 Феникс

    35 23 Отговор
    Каква симпатяга беше Дарето , сега ми е толкова антипатична!

    13:32 19.05.2026

  • 3 Трол

    44 7 Отговор
    Предлагам охраната на Борисов и Пеевски да се предостави на Дара.

    13:33 19.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    22 19 Отговор
    Сега започват истинските и проблеми.Евреите няма да простят загубата на Израел.

    13:36 19.05.2026

  • 5 да вметна

    32 0 Отговор
    дара спечели,а мафията в бг-то пак излъга народа!!!

    13:36 19.05.2026

  • 6 за хейта добре

    19 9 Отговор
    но как точно са я заплашили за живота й!? намеква постоянно за това, а не казва конкретно как точно, заплахи за живота ли е е получавала, писмено, по телефона, това може да се проследи...А населемието е много просто и опасно вече, това е без съмнение, виждате как убиват с чудовищна жестокост беззащитни животинки , дори нЕкъв "лекар" от ВМА се оказа жесток, хладнокръвен и саидистичен убиец...това е най сигурния признак за социопатия и последващи убийства на хора от съответния садист...ако тук сте толкова прости и неграмотни , има чужди канали за полицейски разследвания на убийства, там се правят подробни психопрофили на убийците и всички те започват от садизъм и жестокост над животни преди на почнат да убиват и хорта...

    Коментиран от #38

    13:39 19.05.2026

  • 7 с тези джуки

    15 8 Отговор
    и акъл от гала дойде да вземе
    гала о етживелица

    13:39 19.05.2026

  • 8 Тома

    15 11 Отговор
    Дара като българка трябва да знае че в ада на българския казан няма дявол за да ни бута обратно.

    Коментиран от #18

    13:40 19.05.2026

  • 9 Полицейски служител

    22 11 Отговор
    Оди да береш железо, като се страхуваш

    13:41 19.05.2026

  • 10 НИЩО МУ НЯМА

    9 1 Отговор
    А ПИТАШ ЛИ ГО
    БАТИ ВЕНЦИ
    С ТОВА ПРЕД ИЗПАДАНЕ НА
    СЛАВИЯ ОТ АРФГ...А...😬

    13:42 19.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дара, може

    19 3 Отговор
    не допускай, да те разхождат като мечка из студия и телевизии!

    13:45 19.05.2026

  • 13 Само питам

    25 11 Отговор

    До коментар #1 от "Стигаааааа":

    Дали някой е преброил днес,само днес колко статии има за тая "мома"
    Всъщност не ме интересува!

    Коментиран от #49

    13:45 19.05.2026

  • 14 гост

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Стигаааааа":

    Банга ранга банга ранга

    13:46 19.05.2026

  • 15 .....

    4 8 Отговор
    Верно ли Кание Уест изпя Бангаранга, за първи път го слушах,страхотно!

    13:46 19.05.2026

  • 16 безДара

    17 13 Отговор
    Да, ромка съм. Проблем? Да, женена съм за турчин от Дулово, който отглежда марихуана. Проблем?

    Коментиран от #27

    13:47 19.05.2026

  • 17 Мими Кучева🐕

    12 8 Отговор
    Милиони злобни българе искат да утрепат Дара Бангарангова!🤔🦍🤔

    Коментиран от #19, #50, #72

    13:47 19.05.2026

  • 18 Няма как да знае, защото е от

    15 5 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Максуда

    13:48 19.05.2026

  • 19 Да, искам

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "Мими Кучева🐕":

    Проблем?

    Коментиран от #23

    13:48 19.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 пълзете змиички завистливи

    14 10 Отговор
    Летяла си една красива пеперуда из поляните и се радвала на свободата си и на прекрасния свят около нея.

    Един ден я забелязала змията и започнала да я преследва, за да я изяде. Пеперудата цял ден бягала, къде ли не се опитвала да се скрие, но змията бързо и безшумно се плъзгала в тревата и все се оказвала до нея, готова да я погълне.

    Вижте още: Притча за неподозираната женска сила

    Накрая красивата пеперуда се изтощила от преследването, видяла, че няма как да се спаси от злобната змия и се предала. Но в последния момент преди своя край, тя се обърнала към нея и казала:

    За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

    – Може ли да те попитам нещо преди да ме изядеш?

    – Не ми е в природата да давам обяснения – отвърнала змията, – но, хайде, от мен да мине... Питай.

    – Ти по принцип храниш ли се с пеперуди?

    – Не.

    – А аз направила ли съм ти нещо лошо?

    – Не.

    – Тогава защо искаш да ме унищожиш?

    – Просто ме дразниш с красотата си... И с това, че летиш!

    Коментиран от #26

    13:49 19.05.2026

  • 22 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    26 6 Отговор
    Не е хейт, просто нивото на Евровизия падна до обикновено ЛГБТ сборище

    Коментиран от #24

    13:49 19.05.2026

  • 23 Мими Кучева🐕

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Да, искам":

    Не,дано да успееш!🥳🤣👍👍👍

    13:52 19.05.2026

  • 24 аха

    7 9 Отговор

    До коментар #22 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    А руснака спечелил 2008ма стана хетеро едва 2022ра. Ама преди викаше- Ураааа... Слава пе де Рассия.

    13:52 19.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мими Кучева🐕

    10 8 Отговор

    До коментар #21 от "пълзете змиички завистливи":

    Дара Бангаранговата да не е убавица.?🥳🤣🤣🤣🖕

    Коментиран от #36

    13:53 19.05.2026

  • 27 Aлфа Bълкът

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "безДара":

    Проверих и всичко написано е истина. Баш си е била за Евровизия, гордост българска.

    13:54 19.05.2026

  • 28 пляскащата с сици

    13 5 Отговор
    желателно е да започнеш да говориш, пееш и ползваш български епитети
    престани с тия чуждици и англо бръщолевене
    все пак спечели от името на България
    бъди горда българка
    а не чужда поклонничка

    13:54 19.05.2026

  • 29 ШЕФА

    14 11 Отговор
    Това недоразумение на природата известна само и единствено с Кауфланда, е омъжено за ф.с,което автоматично я прави презряна !

    13:58 19.05.2026

  • 30 Варна

    13 10 Отговор
    Това не е Хейт,па.цал турски,това е истината,нито ти си певица,нито песента ти става.

    13:59 19.05.2026

  • 31 Столична община

    17 6 Отговор
    Повръща ми се вече от тази и от простотията наречена песен.Това е подигравка с музиката !

    14:01 19.05.2026

  • 32 шекелка

    7 2 Отговор
    А на нас ни казаха да гласуваме за и$paeл.

    14:03 19.05.2026

  • 33 не знам, но

    9 5 Отговор
    ако върху мен се излее такава омраза, злъч, неприязън, злоба, лошотия и каква ли още не, как ще приема нещата? Ами, право е момичето!
    Не приемайте в прав текст, че някой е застрашил животът й!
    Има нещо като човешко самочувствие, самоуважение и самосъхранение, които след толкова нападки стават уязвими!
    Аз, дори не проумявам, как се справя с цялата тази неприязън, груби нападки, обиди!
    Хей, не се прави така!
    Цял свят я хвали, а ние, тук в България, уж победителка в Евровизия я досъсипвате! Просто, срам! И, вярвайте ми, не го проумявам!

    14:05 19.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ДрайвингПлежър

    9 4 Отговор
    Ква драма... божеее направо се психясах и сега ше трябва да си търся психар да да му се изповядам - хвана ме страх и мене рзбиирш ли!

    аде дънданията свърши ДАРА си прибра милион и половината последователи, от които да кешира с инфлуенсърски простотии - дайте да караме вече нататък

    14:07 19.05.2026

  • 36 ето че змията в прахта

    6 7 Отговор

    До коментар #26 от "Мими Кучева🐕":

    Нищо не е разбрала от притчата.

    Коментиран от #62

    14:08 19.05.2026

  • 37 Некой си

    10 8 Отговор
    Явно у факти няма естети, а само извратени садисти.
    Щом така упорито ни измъчват със снимки, образи и празни мисли на някаква силконирана ц...га...нка.
    Наистина ли има някой нормален, който искрено се гордее, че свързват името на България с това объркано дете?

    14:09 19.05.2026

  • 38 Фют

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "за хейта добре":

    И аз се страхувам за живота си.
    Снощи някой е влизал в дома ми и ми е оставил знак.
    Да беше оставил и сакове с кинти като си е правил труда :)

    14:11 19.05.2026

  • 39 таксиджия 🚖

    9 10 Отговор
    Не разбирам хейтърите! Какво искат от момичето!? Прослави България и развя знамето ни 🇧🇬

    Същите тия хетъри се прехласват по Стоичков, който рекламира хазарт. По Пулев, който преди години е закачал чужди момичета в чалготеките в Студентски, докато е със тая русата и по Гришо лигльото, който се срамува че е българин.

    Коментиран от #44, #65

    14:12 19.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Точно

    11 4 Отговор
    След един месец ,никой няма да знае че е жива , така че няма страшно

    14:17 19.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 🤣🤣🤣😁

    8 1 Отговор
    Бг шекелките са в траур от загубата на и$paел, обущарското лепило по магазините е на привършване.

    14:23 19.05.2026

  • 44 Некой си

    10 3 Отговор

    До коментар #39 от "таксиджия 🚖":

    Не, драги ми бакшишо!
    Хейтим дара, стоичков, азис и всичката останала чалга (музикална, социална и морална).
    Славим и се радваме на хора като Теодосий, който всяка година произвежда победители в олимпиади по математика и физика.

    14:24 19.05.2026

  • 45 .....

    2 7 Отговор
    На хейтчето просто не се обръща внимание, то си е на хейтърчетата😂😂

    14:28 19.05.2026

  • 46 Мушама

    5 2 Отговор
    Изглежда взима нещо. И съвсем не е глазура за понички 🤟

    14:29 19.05.2026

  • 47 Системен проблем

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стигаааааа":

    Дара не е виновна, но конкурса на БНТ изглеждаше нагласен. Затова хората се раздразниха. А както знаем, народа като общество, винаги е прав.
    Малко трябва внимава с изказванията за разни портали. Господ няма никакви портали, защото е навсякъде по всяко време.

    14:31 19.05.2026

  • 48 Лично до Дара

    7 5 Отговор
    Абе безбожницо и богохулка долна, престани да говориш за бог. Във Виена пя за демони и бунтове!!!! Ти си за психиатрията, МВР трябва с тест да провери дали не взимаш наркотици

    Коментиран от #53

    14:31 19.05.2026

  • 49 само питам

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    А ТИ СТАТИЙ ЗА ПОЛИТИЦИулигофрени ЛИ ИСКАШ ПО ЦЯЛ ДЕН

    ИЛИ ДА ЧЕТА ЗА ЗЕЛЕНИЯбрадясалУЛИГОФРЕН

    14:33 19.05.2026

  • 50 ха ха

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Мими Кучева🐕":

    Кой знае ква си разплута и ква зурла имаш на свиня ударена с лопата. Аре да не даваш оценка за красота преди да си се показала и ти.

    14:34 19.05.2026

  • 51 Абсурдистан

    10 1 Отговор
    Народът е стадо, но чак пък да ти отнемат с автомат живота е прекалено дори и за това стадо. По-точно би било да се каже, че "щяха да те удавят в плюнки". Скъпа Дара, и аз мисля, че песента ти е посредствена, но явно това се харчи в момента и екипът ти го е разбрал. Браво! Това си е успех! Честито!

    14:34 19.05.2026

  • 52 Интересно

    11 0 Отговор
    Не пресолявате ли малко манджата? Чак пък да се страгува за живота си?!
    Четох доста коментари. Насочени са предимно срещу песента и формата на събитието. Една малка част са против изпълнителката, като засягат качествата й на такава. Но чак пък да се страхува за живота си!!!

    14:38 19.05.2026

  • 53 Интересно

    8 1 Отговор

    До коментар #48 от "Лично до Дара":

    Съмнява ме изобщо да осъзнава за какво пее и как влияе на аудиторията, че и на имиджа на страната ни.
    Според мен, тя е просто тесто в ръцете на индустрията.

    14:40 19.05.2026

  • 54 Некой си

    12 1 Отговор
    Публика, която следи с интерес ергени, кухни, брадъри, капки и други подобни, е нормално да се прехласва по циганизирания формат, представен от псевдопевица на псевдоконкурса.
    Че и се пали същата публика, като й се присмеят за посредствеността.

    Коментиран от #57

    14:40 19.05.2026

  • 55 ха ха ха

    7 0 Отговор
    Много чалгари тука - много нещо.

    14:51 19.05.2026

  • 56 сара

    3 7 Отговор
    Прекрасна Дара! Давай смело напред, момиче!

    14:51 19.05.2026

  • 57 да не забравяме

    2 5 Отговор

    До коментар #54 от "Некой си":

    Че Русия участва 23 пъти в този циганизирания формат (България 16) и дори печели с педьо който още е "самотен". А 4 пъти бяха на 2ро място. Ама тогава викаше ти - слава пе де Рассия.

    Коментиран от #60

    14:54 19.05.2026

  • 58 Музикант

    5 2 Отговор
    каква тъпа физиономия има тази Дара, силикон в тялото, в устните, безвкусен грим, грозен глас, тресе се, скача като луда, крещи, това пеене ли е или някаква пародия, но мога да го разбера. дотам ли стигнахме? Жалко! Школала на Учидолския восещ.

    14:58 19.05.2026

  • 59 Ай ся

    6 2 Отговор
    Няма нужда от такива преигравания!
    Спечели- спечели!
    Честито!
    Да спрем дотук!

    14:58 19.05.2026

  • 60 Некой си

    2 4 Отговор

    До коментар #57 от "да не забравяме":

    Ти си за психиатър, драги. Съвсем добронамерено ти го пиша.
    Имаш татуирана съветска петолъчка на челото и това ти пречи да виждаш друго освен руснаци, Путин и рубли.

    Коментиран от #61

    14:59 19.05.2026

  • 61 а стига бе

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Некой си":

    вЕрно ли? Или просто те боли от истината която дори може да се провери?! Ма веднага се хвърли на амбразурата да защитиш Русия и оплюеш българина. Браво родоотстъпнико. Човек достоен за презрение...както казваше вожда ти целуващ кОрана.

    15:03 19.05.2026

  • 62 Айше

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "ето че змията в прахта":

    А може и да е разбрала, че една гъсеница й е завидяла, пък после що искала да я изяде, а?

    15:04 19.05.2026

  • 63 До 1 и 49

    3 0 Отговор
    Просто, не четете1
    Ама, го правите!

    15:04 19.05.2026

  • 64 Някой

    7 0 Отговор
    ЗАЩО ЛИ НИЕ КОГАТО СЛУШАХМЕ "ЮРАЯ ХИЙП", "ДИЙП ПЪРПЪЛ" НЯМАШЕ "ЗВЕЗДИ" КАТО ТАЯ ДА ТИ Е КЕФ НА ДУШАТА.

    Коментиран от #67

    15:07 19.05.2026

  • 65 Хаха

    8 1 Отговор

    До коментар #39 от "таксиджия 🚖":

    И какво българско във песента, и във кълченето. Да бяха взели едни "обитатели" от зоопарка, щяха да се представят още по добре.

    15:12 19.05.2026

  • 66 Ами

    5 1 Отговор
    Искаше да превари по про100тия Кончита Вурст, и успя. Да се гордееш след като повече от половината народ е възмутен?

    15:17 19.05.2026

  • 67 ....

    5 0 Отговор

    До коментар #64 от "Някой":

    Анадър брик ин дъ уол. Пиша на кирилица, щото на латиница не излиза в тва сайтче.

    15:18 19.05.2026

  • 68 Интересно

    3 0 Отговор
    В статията под тази: "Николай Илиев спечели европейското по борба за страната ни" - а няма коментари.
    Що за нация сме? Само бангарангания ни е в главите.

    15:25 19.05.2026

  • 69 поне в българските сайтове

    6 0 Отговор
    Защо пишете DARA ?
    Нещо срамно ли има, обидно ли ще е, ако напишете - ДАРА ?!!!

    15:29 19.05.2026

  • 70 Минавам само

    3 1 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    15:33 19.05.2026

  • 71 Отчайващо

    1 1 Отговор
    Спирам да чета и да пиша, защото положението е трагично!
    Ние, явно сме сбъркани хора!
    Ако не печелиш, лошо! Помия!
    Ако печелиш, май по-лошо, още по-голяма помия! Слагате някой в месомелачката и се кефите!
    Тотално сбъркани! Не знам, удоволствие ли ви доставя да се гаврите с хората, вие, които, не знаем кои стоят зад комповете си? Правите се на меродавни и вещи! Потрес!!!!

    15:55 19.05.2026

  • 72 На тези

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мими Кучева🐕":

    милиони мразещи българе ги съветвам,организирано да си сложат въ жетата на вратовете и да се приключва с тази болест

    16:07 19.05.2026