Принц Хари и Меган Маркъл празнуват 8 години брак с невиждани досега сватбени СНИМКИ

19 Май, 2026 17:31 890 2

Меган публикува красиви кадри от сватбената церемония в профила си в мрежата

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл отбеляза осмата годишнина от сватбата си с Принц Хари днес с поредица от архивни снимки и лично послание, публикувани в профила ѝ в Instagram.

Преди броени часове херцогинята на Съсекс сподели кадри от пищната кралска церемония, състояла се през 2018 г. в St George's Chapel, като към публикацията добави краткия текст: „Преди осем години днес“.

Снимките бързо предизвикаха сериозен интерес в социалните мрежи, а част от вниманието беше насочено към един конкретен кадър, на който се вижда Крал Чарлз III. На черно-бялата фотография, направена малко след сватбената церемония, Меган и Хари се отправят към балкона на Бъкингамския дворец, откъдето поздравяват събралите се хора, а Чарлз върви непосредствено пред младоженците.

Появата на краля в публикацията беше възприета от част от британските медии и кралски анализатори като символичен жест на фона на продължаващото напрежение между семейство Съсекс и британското кралско семейство.

На самата сватба именно тогавашният принц Чарлз придружи Меган Маркъл до олтара, след като баща ѝ Томас Маркъл не успя да присъства заради здравословни проблеми и претърпяна сърдечна операция.

Отношенията между Меган и част от кралското семейство остават обтегнати след решението на нея и принц Хари през 2020 г. да се оттеглят от ролята си на висши членове на монархията и да се преместят в United States.

През последните години двамата многократно отправяха критики към институцията чрез интервюта, документални продукции и мемоарната книга на принц Хари Spare, което допълнително задълбочи дистанцията с Принц Уилям и крал Чарлз III.

Принц Хари и Меган Маркъл имат две деца – Принц Арчи и Принцеса Лилибет. Въпреки постоянния медиен интерес около отношенията им с британската монархия, двамата продължават публично да демонстрират стабилност в брака си и често използват социалните мрежи, за да отбелязват важни семейни поводи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пенка

    2 0 Отговор
    Ох, като се сетя само че подписах по дънки в кметството😂😂

    17:34 19.05.2026

  • 2 Ме боли осветителното тяло

    2 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    18:51 19.05.2026