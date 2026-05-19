Принц Хари и Меган Маркъл празнуват 8 години брак с невиждани досега сватбени СНИМКИ

Меган Маркъл отбеляза осмата годишнина от сватбата си с Принц Хари днес с поредица от архивни снимки и лично послание, публикувани в профила ѝ в Instagram.

Преди броени часове херцогинята на Съсекс сподели кадри от пищната кралска церемония, състояла се през 2018 г. в St George's Chapel, като към публикацията добави краткия текст: „Преди осем години днес“.

Снимките бързо предизвикаха сериозен интерес в социалните мрежи, а част от вниманието беше насочено към един конкретен кадър, на който се вижда Крал Чарлз III. На черно-бялата фотография, направена малко след сватбената церемония, Меган и Хари се отправят към балкона на Бъкингамския дворец, откъдето поздравяват събралите се хора, а Чарлз върви непосредствено пред младоженците.

Появата на краля в публикацията беше възприета от част от британските медии и кралски анализатори като символичен жест на фона на продължаващото напрежение между семейство Съсекс и британското кралско семейство.

На самата сватба именно тогавашният принц Чарлз придружи Меган Маркъл до олтара, след като баща ѝ Томас Маркъл не успя да присъства заради здравословни проблеми и претърпяна сърдечна операция.

Отношенията между Меган и част от кралското семейство остават обтегнати след решението на нея и принц Хари през 2020 г. да се оттеглят от ролята си на висши членове на монархията и да се преместят в United States.

През последните години двамата многократно отправяха критики към институцията чрез интервюта, документални продукции и мемоарната книга на принц Хари Spare, което допълнително задълбочи дистанцията с Принц Уилям и крал Чарлз III.

Принц Хари и Меган Маркъл имат две деца – Принц Арчи и Принцеса Лилибет. Въпреки постоянния медиен интерес около отношенията им с британската монархия, двамата продължават публично да демонстрират стабилност в брака си и често използват социалните мрежи, за да отбелязват важни семейни поводи.