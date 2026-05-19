Техеран обвини Германия в „лицемерие“ след критики на Мерц за атаки в ОАЕ

Техеран обвини Германия в „лицемерие" след критики на Мерц за атаки в ОАЕ

19 Май, 2026 17:35

19 Май, 2026 17:35 1 292 21

Иран отхвърли позицията на Берлин и обвини Запада в двойни стандарти по отношение на ударите срещу ядрени обекти.

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Техеран обвини германския канцлер Фридрих Мерц в „лицемерие“ в отговор на негови критики относно атака срещу ядрени съоръжения в Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи ДПА, предава БТА.

В публикация в „Екс“ на немски език говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи разкритикува липсата на реакция от страна на Мерц по повод американско-израелски атаки срещу ирански ядрени обекти по време на конфликта в Близкия изток.

По-рано Мерц обвини Техеран за въздушни удари срещу ОАЕ и предупреди, че атаките срещу ядрени съоръжения застрашават сигурността в целия регион.

Багаи заяви, че подобни оценки трябва да се прилагат еднакво към всички държави, а не според политически интереси на Запада, като допълни, че „лицемерието е очевидно“.

Той определи последните удари срещу ОАЕ като „подозирана операция под фалшив флаг“.

Инцидентът, който предизвика реакцията, е атака с дрон, при която беше засегнат електрогенератор в атомната електроцентрала „Барака“ край Абу Даби. Според властите в ОАЕ три дрона са навлезли във въздушното пространство на страната, като два са били прехванати, а един е поразил съоръжението.

Разследването на случая продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Kaлпазанин

    36 5 Отговор
    Лицемерието отдавна направо си блика от запада ,а какво да кажем за наркозависимо магаре внук на нацист

    17:41 19.05.2026

  • 3 Kaлпазанин

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Разбират истината само по трудния и болезнен начин

    17:41 19.05.2026

  • 4 стоян георгиев

    35 5 Отговор
    То целия ес е една лицемерна фашистка организация с двойни стандарти и липса на елементарни принципи!

    17:50 19.05.2026

  • 5 Факт

    4 24 Отговор
    Благодарност от ислямисти не чакай. За тях света е черно-бял.

    17:53 19.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ФАКТ

    7 21 Отговор
    Лъжците не заслужават нещо повече от лицемерие. 1000 пъти си смениха тезата дали имали или нямали ядрена програма

    Коментиран от #21

    17:54 19.05.2026

  • 9 Софиянец

    30 6 Отговор
    Фашисти! Какво да очаквате от внуците на видни фашисти, възседнали управленски позиции в ес без никой да ги е избирал! Демокрация ли? 💩

    Коментиран от #18

    17:55 19.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ПО ТОЧНО

    19 3 Отговор
    ТЕ И ГЕРМАНЦИТЕ МУ КАЗВАТ ......МЕРТЗавец.......

    18:12 19.05.2026

  • 13 Тома

    15 4 Отговор
    А иранците питаха ли кой му беше на гости последно и какъв инструктаж даде

    18:13 19.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 точка

    11 3 Отговор
    А какво прави Украйна в региона ? Нали ТЯ се яви като суперспециалист в дроноватв война. Нищо чудно след като арабите се дръпнаха от натрапника , той да направи ГАДОСТ. А реакцията на запада потвърждава куп съмнения. Укрите , след случая в Гърция, Африка ,маи имат далеч по голямо глобално присъствие за гадости.

    18:26 19.05.2026

  • 16 дядо дръмпир

    2 6 Отговор
    ОАЕ И САУДИ АРАБИ,обявиха война на иран след този удар преди 2-дни!най- вероятно щатите ще нападнат отново!Израел е доволен!

    18:28 19.05.2026

  • 17 Горски

    12 3 Отговор
    От 2014 разпалвате майдана в киев сега 4 години не спирате парите и оръжието за украина и сега изведнъж се сетихте за дипломация и преговори като спря руския газ към германия вие не сте хора а убиици и крадци никакво доверие за нищо. Помним колко пъти Виктор Орбан ужасен разкриваше, че ЕС иска война с Русия и приема закони затова!) Решението е взето, още анализират в Русия, вариантите от последствията и т.н. Мистър Ритър разкрива защо ЕС няма да ползва ядрено оръжие, а конвенционално - вече няма. ЕС няма ефективно ПВО срещу хилядите Шахеди произвеждани в Русия и никой не знае още къде.. Ето затова клекнаха брюкселци - щот няма с какво да отговорят на Русия, освен санкции и избиване на наемници. Изумително неразумните евроуправляващи дали ще се вразумят?

    18:29 19.05.2026

  • 18 софиянец ама селски...

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Софиянец":

    ... ехоо, село, я малко по-спокойно де?! Ко си се разпенявил толкова, и какво толкова е станало.... аман с тия фашисти дето ви се привиждат навсякъде. Нали децата Ви, на всичките ВАас -партийните величия на БКП-ето, са си в тези фашистки страни, друсат се, ядат си, пируват и се веселят на воля.... Не става така, хем даплюете, хем да лижете там дето сте плювали... Изберете едно - или ще изпратят всичките ви деца и внуци в Мацква... и там ще има дрон след дрон..няма спане, няма интернет... няма пиячка и дрога на воля.....хмхмхм - избирайте "велики софиянски селяндурчета" като точно искате.....

    18:36 19.05.2026

  • 19 той

    1 4 Отговор
    Така става като се лигавите с аятоласите.

    18:42 19.05.2026

  • 20 Хайде

    8 2 Отговор
    Ели Стоянова да ми обясни защо "лицемерие" е в кавички?!? Аз не виждам причина. Нито пък използването на глагола "обвини". По- скоро Иран констатира за пореден път лицемерието на германските управляващи. Иран би трябвало досега да са свикнали..

    19:24 19.05.2026

  • 21 Нищо не са "сменяли"

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ":

    Не са отричали, че имат програма с цивилно преназначение. От десетилетия повтарят, че не искат ЯО по религиозни причини. И ясно обясниха, защо са обогатили до допустиямия праг от 60%

    Просто пропагандата ти е промила мозъка, а те мързи да попрочетеш!

    19:41 19.05.2026

