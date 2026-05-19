Техеран обвини Германия в „лицемерие“ след критики на Мерц за атаки в ОАЕ

Техеран обвини германския канцлер Фридрих Мерц в „лицемерие“ в отговор на негови критики относно атака срещу ядрени съоръжения в Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи ДПА, предава БТА.
В публикация в „Екс“ на немски език говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи разкритикува липсата на реакция от страна на Мерц по повод американско-израелски атаки срещу ирански ядрени обекти по време на конфликта в Близкия изток.
По-рано Мерц обвини Техеран за въздушни удари срещу ОАЕ и предупреди, че атаките срещу ядрени съоръжения застрашават сигурността в целия регион.
Багаи заяви, че подобни оценки трябва да се прилагат еднакво към всички държави, а не според политически интереси на Запада, като допълни, че „лицемерието е очевидно“.
Той определи последните удари срещу ОАЕ като „подозирана операция под фалшив флаг“.
Инцидентът, който предизвика реакцията, е атака с дрон, при която беше засегнат електрогенератор в атомната електроцентрала „Барака“ край Абу Даби. Според властите в ОАЕ три дрона са навлезли във въздушното пространство на страната, като два са били прехванати, а един е поразил съоръжението.
Разследването на случая продължава.
До коментар #1 от "Сатана Z":Разбират истината само по трудния и болезнен начин
17:41 19.05.2026
18 софиянец ама селски...
До коментар #9 от "Софиянец":... ехоо, село, я малко по-спокойно де?! Ко си се разпенявил толкова, и какво толкова е станало.... аман с тия фашисти дето ви се привиждат навсякъде. Нали децата Ви, на всичките ВАас -партийните величия на БКП-ето, са си в тези фашистки страни, друсат се, ядат си, пируват и се веселят на воля.... Не става така, хем даплюете, хем да лижете там дето сте плювали... Изберете едно - или ще изпратят всичките ви деца и внуци в Мацква... и там ще има дрон след дрон..няма спане, няма интернет... няма пиячка и дрога на воля.....хмхмхм - избирайте "велики софиянски селяндурчета" като точно искате.....
18:36 19.05.2026
21 Нищо не са "сменяли"
До коментар #8 от "ФАКТ":Не са отричали, че имат програма с цивилно преназначение. От десетилетия повтарят, че не искат ЯО по религиозни причини. И ясно обясниха, защо са обогатили до допустиямия праг от 60%
Просто пропагандата ти е промила мозъка, а те мързи да попрочетеш!
19:41 19.05.2026