Техеран обвини Германия в „лицемерие“ след критики на Мерц за атаки в ОАЕ

Техеран обвини германския канцлер Фридрих Мерц в „лицемерие“ в отговор на негови критики относно атака срещу ядрени съоръжения в Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи ДПА, предава БТА.

В публикация в „Екс“ на немски език говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи разкритикува липсата на реакция от страна на Мерц по повод американско-израелски атаки срещу ирански ядрени обекти по време на конфликта в Близкия изток.

По-рано Мерц обвини Техеран за въздушни удари срещу ОАЕ и предупреди, че атаките срещу ядрени съоръжения застрашават сигурността в целия регион.

Багаи заяви, че подобни оценки трябва да се прилагат еднакво към всички държави, а не според политически интереси на Запада, като допълни, че „лицемерието е очевидно“.

Той определи последните удари срещу ОАЕ като „подозирана операция под фалшив флаг“.

Инцидентът, който предизвика реакцията, е атака с дрон, при която беше засегнат електрогенератор в атомната електроцентрала „Барака“ край Абу Даби. Според властите в ОАЕ три дрона са навлезли във въздушното пространство на страната, като два са били прехванати, а един е поразил съоръжението.

Разследването на случая продължава.