Пътят на „Bangaranga“: от творчески лагер в Боровец до сцената на "Евровизия"

18 Май, 2026 19:21 1 504 30

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След години на отсъствие, България не просто се завърна на сцената на Евровизия - тя спечели по начин, който промени разговора за страната ни, не само в Европа, но и в целия свят. Победата на DARA е повратна точка за българската поп музика и за международното ѝ присъствие, културен момент с рекорд, който моментално влезе в 70-годишната историята на конкурса.

DARA спечели с впечатляващите 516 точки и рекордна разлика от 173 точки пред второто място. Отбеляза и рядко постижение, при което песен и артист печелят едновременно вота на журито и на публиката. Международни издания като Billboard, Rolling Stone, The Guardian, Reuters, Associated Press и The Hollywood Reporter определиха победата на България като едно от най-емоционалните и значими събития на Евровизия.

Историята на песента „BANGARANGA“ започва много преди сцената във Виена - по време на международния творчески лагер Sofia Songwriting Camp през 2023 в България, който през последните години се превърна в място, където се срещат някои от най-талантливите автори на музика от цял свят. Именно там DARA влиза в студио с норвежката авторка Anne Judith Wik и румънския продуцент Cristian Tarcea (MONOIR) с идеята да създадат нещо пулсиращо и непредвидимо, което носи усещане за движение, свобода и вътрешна сила.

Години по-късно именно тази сурова енергия, комбинирана с опитната намеса на гръцкия композитор Dimitris Kontopoulous, превръща „BANGARANGA“ от експериментална студийна сесия в победител на Евровизия и глобален хит. Само дни след конкурса, видеото от победното изпълнение премина 8 милиона гледания в YouTube, а песента се превърна в една от най-споделяните в TikTok. DARA вече има над 1 милион месечни слушатели в Spotify и продължава да влиза в международни плейлисти и класации.

Днес, 18 май, „BANGARANGA“ влезе под #12 в Top 50 Global на Spotify за най-стриймваните песни в света. В Аpple Music парчето е #1 в следните територия: Великобритания. Австрия, България, Кипър, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Малта, Швеция и Швейцария.

Международни фен общности определят песента като „момента, в който Европа е усетила България по нов начин“. В Reddit дискусии, посветени на финала, фенове описват победата като „изненадваща, но абсолютно заслужена“, а сценичното изпълнение - като „едно от най-силните и завършени през последните години“.

След победата, стотици фенове посрещнаха DARA на летище „Васил Левски“ в София с български знамена, песни и бурни аплодисменти. Кадрите от завръщането ѝ обиколиха световните агенции, а посрещането беше определено като „исторически момент за България“.

Слушайте “BANGARANGA” във всички стрийминг платформи и в официалния YouTube канала на Eurovision Song Contest.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Международният екип е събран от Филип Киркоров

    19:22 18.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 9 Отговор
    не гледам тая ,,визия,, но щом бангарангата е спечелила , смятай другите кви са

    Коментиран от #18

    19:25 18.05.2026

  • 3 Ха ха ха

    4 7 Отговор
    Гейзерът Филип Киркоров къде се вписва в ситуацията.........?

    19:25 18.05.2026

  • 4 Хаха

    10 9 Отговор
    Вчера около Дара имаше някакъв рус дж…..ър,общо взето това са феновете на Дара!

    19:26 18.05.2026

  • 5 Аман

    11 3 Отговор
    вече с тая Банга Ранга !

    19:27 18.05.2026

  • 7 ван мaaмy

    11 0 Отговор
    Из no нa cp ax те ce.

    19:31 18.05.2026

  • 8 Изход Вход

    5 1 Отговор
    Аз съм жендър с пробит ауспух и много ме кефи бангадандаранка

    19:31 18.05.2026

  • 10 В рамките на шегата

    7 1 Отговор
    Предлагам Дара да бъде удостоена с почетното гражданство на Ямайка.

    19:39 18.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    ДЕ ФЕ КИ РА МЕ!!!

    омазани сме вече до уши! и коя е тая DARA?! ДАРИна Йотова ли?!

    ДАРИ на някой в нужда, не е се занимавай с личното обогатяване на DARA, която чакала големите "лейбъли" квото и да значи да и звъннат! АЙ да...!
    колкото повече развявате това кафявото толкова по-гнусно става!

    Коментиран от #15

    19:50 18.05.2026

  • 15 Още няма информация

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Дали DARA не е патентовано име в световните патентни бюра. Предполагам това е причината?

    20:03 18.05.2026

  • 16 Шокиран шекелджия на Оземпика

    5 1 Отговор
    Укрите я плюят, рашките я хвалят... И ся кво? Да викаме ли още за безdаrа?

    20:06 18.05.2026

  • 17 Трола с гресираната ватенка

    3 3 Отговор
    Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!

    20:08 18.05.2026

  • 18 ....

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Имаше няколко силни песни.

    20:12 18.05.2026

  • 19 Един плюс за Дара

    1 2 Отговор
    Все пак ориентирано момиче, знай с кой да се събере, визирам правилните хора. Четох че била бившо гадже на Папи Ханс. Него казвам лошо, но без връзки нищо не става.

    Коментиран от #24

    20:21 18.05.2026

  • 20 Запознат

    2 1 Отговор
    Българите се продават за едно кебапче. Видят ли че на някой го бият сядат отстрани и започват да наблюдават. Даже ако не го харесват на бития насъскват биячите срещу него още толкова. Не сам прав? 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭

    Коментиран от #21

    20:27 18.05.2026

  • 21 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Запознат":

    Днеска съм аз утре вие с вашите деца. Зрелището тепърва започва технологичния сектор ще превземе света.

    20:30 18.05.2026

  • 22 така, така

    6 0 Отговор
    Чудя се защо Факти, които публикуват всяко кихане и прозяване на онези от 0срайна, сега мълчат за последните им велики мисли, че победата на България била "троянски кон" на Евровизия на кого? Да, на Русия.
    Не съвсем центрираните в главата, шоу и всякакви наркомански създания оправдават посанията си с гръка, част от нашия екип. Претенциите на наглите украинци касаят Димитрис Контопулос и неговат аработа в миналото с редица руски изпълнители и най-вече Киркоров. Дори не ми се коментира цялата несъстоятелност и неадекватност на подобни щения.
    Те това са вашите кумири - заслепени от злоба и нахалство, недоразумения, които считат, че всички са им длъжни и всичко трябва да им се снася. А вие ги подкрепяте.
    Музиката трябва да обединява?! Еми, питайте украинцитец, те със сигурност ще ви кажат как да живеете и какво да мислите.

    20:30 18.05.2026

  • 23 Зеления

    3 0 Отговор
    Престанете да пишете Дара на латиница !

    20:31 18.05.2026

  • 24 е, ако

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Един плюс за Дара":

    не броим, че Дара подпомагаше кариерата на Папи Ханс, а не обратното.
    Ако не беше тя, той едва ли щеше да получи толкова време и гледаемост по различните ТВ канали. Всъщност, намери старите му интервюта и сам ще намериш неговите признания в тази посока.

    Малко е нелепо да коментираш кариерата точно на Дара, търсейки в нея по вола теле. Всички сме видяли откъде тръгна и как продължи.

    Очевидно, ти си от ония които нямат "човек" и това е твоето несъстоятелно оправдание, че от теб нищо не става. Има доста думички, които биха те определили, но ще ме изтрият, така че......

    20:39 18.05.2026

  • 25 ИВАЙЛА МИРЧЕВА

    1 1 Отговор
    МИГА ДА СКАЧАМ СААСМО НА БАРАБИ С ОПЕЛ КОРСА И ДА ГИ СТОПИРАМ В РАБОТАТА И ЖИВОТА ИМ .ЕСТЕСТВЕНННО АКО ПЪТЯ МИ БЕ ЗАПУШЕН ОТ МУТРИ И ДИЛЪРИ ЩЯХ ДА СИ МЪЛЧА КАТО .УТКА КАКВАТО СЪМ

    22:15 18.05.2026

  • 26 Запознат

    0 0 Отговор
    Почивкаджиките най голямите нещастнички на света , пари не са видели на куп повече от 15к 🤭🥳🤭🥳

    22:21 18.05.2026

  • 27 Не фен

    1 0 Отговор
    Не съм фен на ДАРА , нп тя си заслужи успеха. Гледах я на сцената и държанието и ми се асоциираше с оная песен как върви ,, гола нахална и млада,,. Тя владееше сцената или по-точно не се интетесуваше от нея и беше човек на своето място повече от всеки

    22:22 18.05.2026

  • 28 Форбс българия

    1 1 Отговор
    Провалът е краят само ако се откажеш. И не се притеснявай ти ако не се откажеш ние ще те откажем 🤭🤭🤭🤭🤭🐐

    22:23 18.05.2026

  • 29 Златен мъж

    0 0 Отговор
    Срам ме е да се покажа на вън с Бети изкуфялата 🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣🐐🤭

    00:11 19.05.2026

  • 30 Запознат

    0 1 Отговор
    Видите ли българка да хвали араби от близкия изток бегайте далече от нея. Или има СПИН или сифилис 🤭🐐🤣🥳

    00:34 19.05.2026