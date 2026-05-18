Пътят на „Bangaranga“: от творчески лагер в Боровец до сцената на "Евровизия"

След години на отсъствие, България не просто се завърна на сцената на Евровизия - тя спечели по начин, който промени разговора за страната ни, не само в Европа, но и в целия свят. Победата на DARA е повратна точка за българската поп музика и за международното ѝ присъствие, културен момент с рекорд, който моментално влезе в 70-годишната историята на конкурса.
DARA спечели с впечатляващите 516 точки и рекордна разлика от 173 точки пред второто място. Отбеляза и рядко постижение, при което песен и артист печелят едновременно вота на журито и на публиката. Международни издания като Billboard, Rolling Stone, The Guardian, Reuters, Associated Press и The Hollywood Reporter определиха победата на България като едно от най-емоционалните и значими събития на Евровизия.
Историята на песента „BANGARANGA“ започва много преди сцената във Виена - по време на международния творчески лагер Sofia Songwriting Camp през 2023 в България, който през последните години се превърна в място, където се срещат някои от най-талантливите автори на музика от цял свят. Именно там DARA влиза в студио с норвежката авторка Anne Judith Wik и румънския продуцент Cristian Tarcea (MONOIR) с идеята да създадат нещо пулсиращо и непредвидимо, което носи усещане за движение, свобода и вътрешна сила.
Години по-късно именно тази сурова енергия, комбинирана с опитната намеса на гръцкия композитор Dimitris Kontopoulous, превръща „BANGARANGA“ от експериментална студийна сесия в победител на Евровизия и глобален хит. Само дни след конкурса, видеото от победното изпълнение премина 8 милиона гледания в YouTube, а песента се превърна в една от най-споделяните в TikTok. DARA вече има над 1 милион месечни слушатели в Spotify и продължава да влиза в международни плейлисти и класации.
Днес, 18 май, „BANGARANGA“ влезе под #12 в Top 50 Global на Spotify за най-стриймваните песни в света. В Аpple Music парчето е #1 в следните територия: Великобритания. Австрия, България, Кипър, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Малта, Швеция и Швейцария.
Международни фен общности определят песента като „момента, в който Европа е усетила България по нов начин“. В Reddit дискусии, посветени на финала, фенове описват победата като „изненадваща, но абсолютно заслужена“, а сценичното изпълнение - като „едно от най-силните и завършени през последните години“.
След победата, стотици фенове посрещнаха DARA на летище „Васил Левски“ в София с български знамена, песни и бурни аплодисменти. Кадрите от завръщането ѝ обиколиха световните агенции, а посрещането беше определено като „исторически момент за България“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
ДрайвингПлежър
омазани сме вече до уши! и коя е тая DARA?! ДАРИна Йотова ли?!
ДАРИ на някой в нужда, не е се занимавай с личното обогатяване на DARA, която чакала големите "лейбъли" квото и да значи да и звъннат! АЙ да...!
колкото повече развявате това кафявото толкова по-гнусно става!
Коментиран от #15
19:50 18.05.2026
Още няма информация
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Дали DARA не е патентовано име в световните патентни бюра. Предполагам това е причината?
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Имаше няколко силни песни.
21 Запознат
До коментар #20 от "Запознат":Днеска съм аз утре вие с вашите деца. Зрелището тепърва започва технологичния сектор ще превземе света.
20:30 18.05.2026
22 така, така
Не съвсем центрираните в главата, шоу и всякакви наркомански създания оправдават посанията си с гръка, част от нашия екип. Претенциите на наглите украинци касаят Димитрис Контопулос и неговат аработа в миналото с редица руски изпълнители и най-вече Киркоров. Дори не ми се коментира цялата несъстоятелност и неадекватност на подобни щения.
Те това са вашите кумири - заслепени от злоба и нахалство, недоразумения, които считат, че всички са им длъжни и всичко трябва да им се снася. А вие ги подкрепяте.
Музиката трябва да обединява?! Еми, питайте украинцитец, те със сигурност ще ви кажат как да живеете и какво да мислите.
24 е, ако
До коментар #19 от "Един плюс за Дара":не броим, че Дара подпомагаше кариерата на Папи Ханс, а не обратното.
Ако не беше тя, той едва ли щеше да получи толкова време и гледаемост по различните ТВ канали. Всъщност, намери старите му интервюта и сам ще намериш неговите признания в тази посока.
Малко е нелепо да коментираш кариерата точно на Дара, търсейки в нея по вола теле. Всички сме видяли откъде тръгна и как продължи.
Очевидно, ти си от ония които нямат "човек" и това е твоето несъстоятелно оправдание, че от теб нищо не става. Има доста думички, които биха те определили, но ще ме изтрият, така че......
