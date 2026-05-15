Бритни Спиърс отново сгафи: започнала да лае в ресторант и заплашвала с нож

Поп звездата Бритни Спиърс сгази лука отново след като тъкмо се размина с ефективна присъда за шофиране в нетрезво състояние. Посетител в ресторант в Лос Анджелис разказа подробности за поведението на певицата по време на вечеря, определяйки вечерта като „трудна“ за поп звездата.
В интервю за Page Six журналистът Джеф Снайдър твърди, че той и негов приятел пристигнали в ресторанта Blue Dog Tavern в квартал Шърман Оукс около 19:00 ч. в сряда вечерта. Малко по-късно в заведението влязла жена със слънчеви очила, придружена от двама души, без първоначално да бъде разпозната.
„Тя седна и започна да издава звуци, наподобяващи лай, както и различни емоционални изблици“, твърди Снайдър. По думите му едва след като жената свалила очилата си, присъстващите осъзнали, че това е Бритни Спиърс.
Update: A rep for Britney tells TMZ ... "This is completely blown out of proportion. Britney was enjoying a quiet dinner with her assistant and bodyguard. She was simply telling the story about how her dog was barking at the neighbors."— TMZ (@TMZ) May 14, 2026
Журналистът, който от две десетилетия отразява шоубизнеса, заявява още, че певицата непрекъснато ставала, сядала и се движела из ресторанта.
Той твърди също, че в един момент Спиърс държала нож, докато се изправяла от масата. „Не съм се почувствал заплашен“, уточнява Снайдър. „Но когато си тръгна, се обърнах към останалите и казах: „Това беше лудост“.“
Според него жена, седяща в същата част на заведението, се почувствала притеснена и коментирала, че се е уплашила, когато певицата минала покрай масата ѝ с нож в ръка.
Снайдър подчертава, че не смята, че Бритни Спиърс е имала агресивни намерения, но определя поведението ѝ като смущаващо за околните. По думите му двамата души, които били с нея, многократно опитвали да я успокоят и да я накарат да седне.
„Очевидно се опитваха да овладеят ситуацията, но това не беше лесно“, казва той.
Журналистът твърди още, че не е видял певицата да консумира алкохол. Според разказа му в един момент тя запалила цигара в ресторанта, след което персоналът помолил придружителите ѝ да я угаси. По отношение на вечерята Снайдър твърди, че Бритни почти не е яла от поръчания бургер и пържени картофи, а голяма част от храната останала разпиляна по масата и под нея.
„Беше в тежко състояние тази вечер и беше трудно дори да водим разговор“, заявява той.
Представител на Бритни Спиърс отхвърли категорично твърденията, че певицата е представлявала опасност за околните.
„Ситуацията е силно преувеличена. Бритни вечеряше спокойно със своя асистент и бодигард. Тя просто разказваше история за това как кучето ѝ лае по съседите“, се казва в официалната позиция. „В нито един момент не е застрашила някого с нож. Просто е разрязвала бургера си“, допълват от екипа ѝ.
По-рано TMZ съобщи, че по време на вечерята певицата е повишавала тон, викала и имитирала лай, което според очевидци е създало „хаотична атмосфера“ в заведението.
Случаят идва около месец след като Бритни Спиърс постъпи доброволно в рехабилитационен център след арест през март за шофиране под въздействие на алкохол. В края на април певицата беше забелязана публично за първи път след лечението.
Източници, близки до изпълнителката, коментираха пред американски медии, че след престоя си в клиниката тя се чувствала „значително по-добре“ и била мотивирана „да започне начисто“.
