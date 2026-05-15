Бритни Спиърс отново сгафи: започнала да лае в ресторант и заплашвала с нож

15 Май, 2026 12:01 1 336 27

Певицата се разхождала с ножа измежду масите в ресторанта

Бритни Спиърс отново сгафи: започнала да лае в ресторант и заплашвала с нож - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп звездата Бритни Спиърс сгази лука отново след като тъкмо се размина с ефективна присъда за шофиране в нетрезво състояние. Посетител в ресторант в Лос Анджелис разказа подробности за поведението на певицата по време на вечеря, определяйки вечерта като „трудна“ за поп звездата.

В интервю за Page Six журналистът Джеф Снайдър твърди, че той и негов приятел пристигнали в ресторанта Blue Dog Tavern в квартал Шърман Оукс около 19:00 ч. в сряда вечерта. Малко по-късно в заведението влязла жена със слънчеви очила, придружена от двама души, без първоначално да бъде разпозната.

„Тя седна и започна да издава звуци, наподобяващи лай, както и различни емоционални изблици“, твърди Снайдър. По думите му едва след като жената свалила очилата си, присъстващите осъзнали, че това е Бритни Спиърс.

Журналистът, който от две десетилетия отразява шоубизнеса, заявява още, че певицата непрекъснато ставала, сядала и се движела из ресторанта.

Той твърди също, че в един момент Спиърс държала нож, докато се изправяла от масата. „Не съм се почувствал заплашен“, уточнява Снайдър. „Но когато си тръгна, се обърнах към останалите и казах: „Това беше лудост“.“

Според него жена, седяща в същата част на заведението, се почувствала притеснена и коментирала, че се е уплашила, когато певицата минала покрай масата ѝ с нож в ръка.

Снайдър подчертава, че не смята, че Бритни Спиърс е имала агресивни намерения, но определя поведението ѝ като смущаващо за околните. По думите му двамата души, които били с нея, многократно опитвали да я успокоят и да я накарат да седне.

„Очевидно се опитваха да овладеят ситуацията, но това не беше лесно“, казва той.

Журналистът твърди още, че не е видял певицата да консумира алкохол. Според разказа му в един момент тя запалила цигара в ресторанта, след което персоналът помолил придружителите ѝ да я угаси. По отношение на вечерята Снайдър твърди, че Бритни почти не е яла от поръчания бургер и пържени картофи, а голяма част от храната останала разпиляна по масата и под нея.

„Беше в тежко състояние тази вечер и беше трудно дори да водим разговор“, заявява той.

Представител на Бритни Спиърс отхвърли категорично твърденията, че певицата е представлявала опасност за околните.

„Ситуацията е силно преувеличена. Бритни вечеряше спокойно със своя асистент и бодигард. Тя просто разказваше история за това как кучето ѝ лае по съседите“, се казва в официалната позиция. „В нито един момент не е застрашила някого с нож. Просто е разрязвала бургера си“, допълват от екипа ѝ.

По-рано TMZ съобщи, че по време на вечерята певицата е повишавала тон, викала и имитирала лай, което според очевидци е създало „хаотична атмосфера“ в заведението.

Случаят идва около месец след като Бритни Спиърс постъпи доброволно в рехабилитационен център след арест през март за шофиране под въздействие на алкохол. В края на април певицата беше забелязана публично за първи път след лечението.

Източници, близки до изпълнителката, коментираха пред американски медии, че след престоя си в клиниката тя се чувствала „значително по-добре“ и била мотивирана „да започне начисто“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    20 3 Отговор
    А как лаеше , като доберман или ротвайлер ?

    Коментиран от #21

    12:04 15.05.2026

  • 2 С ГОЛ В РЪКАТА НОЖ ПО БОТЕВ

    12 3 Отговор
    А ПО ВАПЦАРОВ БЕЗ МАСКА И БЕЗ ГРИМ ОЗЪБЕНО СВИРЕПО (И ЛАЕЩО) КУЧЕ

    12:04 15.05.2026

  • 3 Браво

    12 3 Отговор
    на Бритнито, така се прави в страната на неограчените възможности.

    12:07 15.05.2026

  • 4 жффжбффж

    13 2 Отговор
    Обикновенно човек така свършва когато Педоелитът да те е навлязъл от най ранно възраст.

    12:09 15.05.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    18 1 Отговор
    гледала е евеовизия и как неква безДара печели като повтаря идиотизми като "бангаранга"

    12:11 15.05.2026

  • 7 хгефхтфбх

    11 0 Отговор
    Обикновенно човек така свършва когато Педоелитът те е набелязъл от най ранно възраст.

    Коментиран от #23

    12:13 15.05.2026

  • 9 Алкохолът не прощава

    5 2 Отговор
    Като има лошо пиянство трябва да и забранят да пие на обществени места.

    12:30 15.05.2026

  • 11 Баба Гошка

    7 1 Отговор
    Всеки престой в психиатрично заведение е гибелен за психиката. Тъпчат ги с толкова много и отровни медикаменти, че като отидат после в ресторант " Таверна синьо куче", почват да лаят.

    13:20 15.05.2026

  • 12 Констатация

    4 0 Отговор
    И тая шъ свърши кът Матю Пери...

    13:43 15.05.2026

  • 13 имаджин

    6 0 Отговор
    Таверна "Синьо куче" в квартал "Шърман Оукс".

    Коментиран от #25

    13:43 15.05.2026

  • 14 още

    4 0 Отговор
    Британи Спеарс е откачалка. Баща й е знаел за това и затова е бил нейн осигурител дълго време.

    13:45 15.05.2026

  • 15 глоги

    2 1 Отговор
    ...след което персоналът помолил придружителите ѝ да я угасЯТ.

    13:48 15.05.2026

  • 16 мхмхм

    3 0 Отговор
    вече и това ли е новина или е престъпление ? къде са ангелите на пътя или ангелите на възпитанието да искат затвор за Бритни

    13:58 15.05.2026

  • 17 Ме боли осветителното тяло

    2 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    14:04 15.05.2026

  • 18 Висящият от колесник

    1 0 Отговор
    бих и подал саламя

    14:28 15.05.2026

  • 19 Р Г В

    1 0 Отговор
    Явно е взаимствала опита на нашата интелектуалка Мир....Доб... която преди повече от година направи лют скандал в ресторант на Витоша че не я допуснали с домашния си любимец. Явно поради липса на куче Бритни е влязла в ролята на такова.

    14:34 15.05.2026

  • 20 Айше

    0 0 Отговор
    Ама винаги има по някой журналист покрай нея, като направи някоя изцепка публично да се популяризира обилно.

    И не е майтап, като ви разправям, че аз съм Алфа, а Бета се казваше кучето ми, което не остави място за друга безусловна любов, като например към бога.
    Бургери не ям...

    17:03 15.05.2026

