Бритни Спиърс отново сгафи: започнала да лае в ресторант и заплашвала с нож

Поп звездата Бритни Спиърс сгази лука отново след като тъкмо се размина с ефективна присъда за шофиране в нетрезво състояние. Посетител в ресторант в Лос Анджелис разказа подробности за поведението на певицата по време на вечеря, определяйки вечерта като „трудна“ за поп звездата.

В интервю за Page Six журналистът Джеф Снайдър твърди, че той и негов приятел пристигнали в ресторанта Blue Dog Tavern в квартал Шърман Оукс около 19:00 ч. в сряда вечерта. Малко по-късно в заведението влязла жена със слънчеви очила, придружена от двама души, без първоначално да бъде разпозната.

„Тя седна и започна да издава звуци, наподобяващи лай, както и различни емоционални изблици“, твърди Снайдър. По думите му едва след като жената свалила очилата си, присъстващите осъзнали, че това е Бритни Спиърс.

Update: A rep for Britney tells TMZ ... "This is completely blown out of proportion. Britney was enjoying a quiet dinner with her assistant and bodyguard. She was simply telling the story about how her dog was barking at the neighbors."



Журналистът, който от две десетилетия отразява шоубизнеса, заявява още, че певицата непрекъснато ставала, сядала и се движела из ресторанта.

Той твърди също, че в един момент Спиърс държала нож, докато се изправяла от масата. „Не съм се почувствал заплашен“, уточнява Снайдър. „Но когато си тръгна, се обърнах към останалите и казах: „Това беше лудост“.“

Според него жена, седяща в същата част на заведението, се почувствала притеснена и коментирала, че се е уплашила, когато певицата минала покрай масата ѝ с нож в ръка.

Снайдър подчертава, че не смята, че Бритни Спиърс е имала агресивни намерения, но определя поведението ѝ като смущаващо за околните. По думите му двамата души, които били с нея, многократно опитвали да я успокоят и да я накарат да седне.

„Очевидно се опитваха да овладеят ситуацията, но това не беше лесно“, казва той.

Журналистът твърди още, че не е видял певицата да консумира алкохол. Според разказа му в един момент тя запалила цигара в ресторанта, след което персоналът помолил придружителите ѝ да я угаси. По отношение на вечерята Снайдър твърди, че Бритни почти не е яла от поръчания бургер и пържени картофи, а голяма част от храната останала разпиляна по масата и под нея.

„Беше в тежко състояние тази вечер и беше трудно дори да водим разговор“, заявява той.

Представител на Бритни Спиърс отхвърли категорично твърденията, че певицата е представлявала опасност за околните.

„Ситуацията е силно преувеличена. Бритни вечеряше спокойно със своя асистент и бодигард. Тя просто разказваше история за това как кучето ѝ лае по съседите“, се казва в официалната позиция. „В нито един момент не е застрашила някого с нож. Просто е разрязвала бургера си“, допълват от екипа ѝ.

По-рано TMZ съобщи, че по време на вечерята певицата е повишавала тон, викала и имитирала лай, което според очевидци е създало „хаотична атмосфера“ в заведението.

Случаят идва около месец след като Бритни Спиърс постъпи доброволно в рехабилитационен център след арест през март за шофиране под въздействие на алкохол. В края на април певицата беше забелязана публично за първи път след лечението.

Източници, близки до изпълнителката, коментираха пред американски медии, че след престоя си в клиниката тя се чувствала „значително по-добре“ и била мотивирана „да започне начисто“.