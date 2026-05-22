Стагнация в германската икономика поради конфликта за Иран

Германската федерална банка (Бундесбанк) очаква последиците от конфликта за Иран да забавят икономическия растеж на Германия през текущото тримесечие. Тези заключения се съдържат в месечния доклад на Бундесбанк.

Като цяло, въз основа на текущата ситуация, Бундесбанк отбелязва, че се очаква стагнация. „През второто тримесечие последствията от войната в Близкия изток вероятно ще имат по-широко разпространено и забележимо негативно въздействие върху германската икономика“, заяви банката. Степента, до която конфликтът за Иран ще се отрази на икономиката, ще зависи предимно от неговата продължителност, смятат експертите.

В същото време Бундесбанк публикува прогнозата си за инфлацията. „Инфлацията вероятно ще остане висока през следващите месеци“, заключи Германската централна банка. По-рано Федералната статистическа служба на Германия съобщи, че инфлацията в Германия се е ускорила до 2,9% на годишна база през април на фона на иранския конфликт. Това е най-високият процент от януари 2024 г. През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Тя първоначално беше предизвикана от пандемията от COVID-19 и след това се засили след спирането на доставките на руски газ.