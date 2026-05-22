Стагнация в германската икономика поради конфликта за Иран

22 Май, 2026 13:21 390 5

Инфлацията ще остане висока през идните месеци

Стагнация в германската икономика поради конфликта за Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германската федерална банка (Бундесбанк) очаква последиците от конфликта за Иран да забавят икономическия растеж на Германия през текущото тримесечие. Тези заключения се съдържат в месечния доклад на Бундесбанк.

Като цяло, въз основа на текущата ситуация, Бундесбанк отбелязва, че се очаква стагнация. „През второто тримесечие последствията от войната в Близкия изток вероятно ще имат по-широко разпространено и забележимо негативно въздействие върху германската икономика“, заяви банката. Степента, до която конфликтът за Иран ще се отрази на икономиката, ще зависи предимно от неговата продължителност, смятат експертите.

В същото време Бундесбанк публикува прогнозата си за инфлацията. „Инфлацията вероятно ще остане висока през следващите месеци“, заключи Германската централна банка. По-рано Федералната статистическа служба на Германия съобщи, че инфлацията в Германия се е ускорила до 2,9% на годишна база през април на фона на иранския конфликт. Това е най-високият процент от януари 2024 г. През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Тя първоначално беше предизвикана от пандемията от COVID-19 и след това се засили след спирането на доставките на руски газ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Тази година Германия ще тегли 500 млрд заеми.А знаете ли колко е бюджета на Германия?Жокер-500 млрд.

    13:22 22.05.2026

  • 2 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Муахахаха тя си беше в стагнация ,и сега идиотите измислили пак санкции за Иран ,нема такова животно на планетата ,това ме са ора а офце и магарета

    13:23 22.05.2026

  • 3 Читател

    9 0 Отговор
    Зелената сделка нагледно образно.

    13:24 22.05.2026

  • 4 хехе

    4 0 Отговор
    заради урсулите локомотива на ЕС свърши въглищата и боксува на място.

    13:39 22.05.2026

  • 5 Ха Ха,

    4 0 Отговор
    тя , стагнацията е следствие от санкциите за евтини енергоносители...

    13:39 22.05.2026