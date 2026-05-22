Рашков: Начинът, по който се определя българският европрокурор, е по маниера на Борисов "Ти си го избра"

Искам да напомня, че начинът, по който се определя българският европрокурор в лицето на Теодора Георгиева, е маниер на Борисов, станал известен в публичното пространство с репликата "Ти си го избра". Това заяви пред журналисти депутатът Бойко Рашков, цитиран от "Фокус".

По думите му този модел датира от години. "В момента, в който беше избран Сотир Цацаров, веднага след това за директор на Столичната следствена служба бе назначен и Петьо Петров, по-известен като Пепи Еврото", посочи Рашков.

"За нас няма никакви съмнения относно връзката на Пепи Еврото с правителството на Бойко Борисов при определянето на българския европейски прокурор в лицето на Георгиева", допълни той.

Рашков подчерта, че е изключително важно по парламентарен път да се положат усилия за пълното изясняване на този казус, тъй като въпросът сериозно е уронил престижа на България.

ФОКУС припомня, че по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че не познава Пепи Еврото.

Мирослав Иванов заяви на свой ред, че най-правилното е създаването на временна комисия, която да разследва евентуалната връзка между Георгиева, Пепи Еврото и правителството на Борисов.

Прокуратурата ще обжалва присъдата на Пепи Еврото

ФОКУС припомня, че Софийска градска прокуратура (СГП) ще внесе в съда протест срещу присъдата на Софийски градски съд (СГС) от 21.05.2026 г., с която Петьо Петров: е признат за невиновен и оправдан по обвинението да е извършил документна измама в особено големи размери с предмет парична сума, златно кюлче и монети на обща стойност 1 301 966,65 лева.

Правосъдният министър иска среща с Кьовеши

Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви в кулоарите на парламента, че иска среща с европейският главен прокурор Лаура Кьовеши за казуса с Теодора Георгиева.