Рашков: Начинът, по който се определя българският европрокурор, е по маниера на Борисов "Ти си го избра"

Рашков: Начинът, по който се определя българският европрокурор, е по маниера на Борисов "Ти си го избра"

22 Май, 2026 13:11 449 8

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Искам да напомня, че начинът, по който се определя българският европрокурор в лицето на Теодора Георгиева, е маниер на Борисов, станал известен в публичното пространство с репликата "Ти си го избра". Това заяви пред журналисти депутатът Бойко Рашков, цитиран от "Фокус".

По думите му този модел датира от години. "В момента, в който беше избран Сотир Цацаров, веднага след това за директор на Столичната следствена служба бе назначен и Петьо Петров, по-известен като Пепи Еврото", посочи Рашков.

"За нас няма никакви съмнения относно връзката на Пепи Еврото с правителството на Бойко Борисов при определянето на българския европейски прокурор в лицето на Георгиева", допълни той.

Рашков подчерта, че е изключително важно по парламентарен път да се положат усилия за пълното изясняване на този казус, тъй като въпросът сериозно е уронил престижа на България.

ФОКУС припомня, че по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че не познава Пепи Еврото.

Мирослав Иванов заяви на свой ред, че най-правилното е създаването на временна комисия, която да разследва евентуалната връзка между Георгиева, Пепи Еврото и правителството на Борисов.

Прокуратурата ще обжалва присъдата на Пепи Еврото
ФОКУС припомня, че Софийска градска прокуратура (СГП) ще внесе в съда протест срещу присъдата на Софийски градски съд (СГС) от 21.05.2026 г., с която Петьо Петров: е признат за невиновен и оправдан по обвинението да е извършил документна измама в особено големи размери с предмет парична сума, златно кюлче и монети на обща стойност 1 301 966,65 лева.

Правосъдният министър иска среща с Кьовеши
Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви в кулоарите на парламента, че иска среща с европейският главен прокурор Лаура Кьовеши за казуса с Теодора Георгиева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пепи

    3 1 Отговор
    Много вярвах на тази Кьовеши но изглежда и тя е купена.В.последното интервю много шикалкави и говори абсолютно неразбрано.

    Коментиран от #6

    13:24 22.05.2026

  • 2 обективен

    3 1 Отговор
    БГ.съд и прокуратура работят само за благото на себе си и мафиотите които ги направиха мултимилонери !!И за това трябва всички от този елит да бъдат изметени до крак !!

    13:25 22.05.2026

  • 3 ДоДо

    2 1 Отговор
    Боко винаги така работи все някой друг обира пешкира !

    13:29 22.05.2026

  • 4 Товариш Бой-ко

    2 1 Отговор
    А на здраве !!!
    Първата дамаджана вече я изльоках, почвам втората. До 16 часа трябва да я преключа , че довечера изпращаме абитуриент 😉

    Коментиран от #8

    13:30 22.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    вие?? народ мой? наистина ли повярвахте в Радев?

    13:30 22.05.2026

  • 6 Диков

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пепи":

    се кълнеше в нея , била му любимка ! Била силна , защото е....... спортистка !

    13:30 22.05.2026

  • 7 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Палячовци😂😂

    13:31 22.05.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Товариш Бой-ко":

    да ти е жив и здрав!днеска аз я карам по полека

    13:31 22.05.2026

