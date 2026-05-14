"Самсунг" отхвърли обвиненията на Дуа Липа

Южнокорейският технологичен гигант Samsung Electronics официално отхвърли обвиненията на Дуа Липа, че компанията умишлено е използвала нейния образ без разрешение за реклама на свои телевизори. Позицията на корпорацията идва дни след като световноизвестната поп звезда заведе дело за най-малко 15 милиона долара във федерален съд в Калифорния.

В иска певицата твърди, че нейна снимка е била използвана върху опаковки на телевизори Samsung, създавайки впечатление за търговско партньорство или одобрение на продукта от нейна страна. Според документите, внесени в съда, изображението е било използвано без съгласието на изпълнителката и без необходимите лицензионни права.

От Samsung обаче заявиха, че компанията е действала добросъвестно и е получила необходимите уверения от външен доставчик на съдържание.

„Изображението на г-ца Липа бе използвано през 2025 г. като илюстрация към съдържание на наш партньор, достъпно чрез платформата Samsung TV Plus“, посочват от компанията в официално становище.

От технологичния концерн уточняват, че въпросната снимка първоначално е била предоставена от трета страна, която е гарантирала, че всички необходими права и разрешения са надлежно осигурени, включително за използване върху търговски опаковки.

„Въз основа на тези уверения категорично отхвърляме всички твърдения за съзнателно неправомерно използване. Samsung изпитва голямо уважение към г-ца Липа и към интелектуалната собственост на артистите“, заявяват още от компанията.

Според представители на Samsung са били водени разговори с екипа на певицата в опит спорът да бъде решен извън съда, като корпорацията остава „отворена за конструктивно решение“.

Делото вече привлича сериозно внимание в музикалната и рекламната индустрия, тъй като поставя отново въпроса за използването на образи на знаменитости в дигиталното съдържание и маркетинга. Правни експерти коментират пред американски медии, че случаят може да се превърне в показателен пример за отговорността на големите компании при работа с външни доставчици на съдържание и лицензионни материали.

В исковата молба адвокатите на Дуа Липа твърдят още, че използването на изображението е създало впечатление за официално рекламно сътрудничество между изпълнителката и Samsung, което според тях е повлияло върху потребителските нагласи. Към документите са приложени публикации и коментари от социалните мрежи, включително реакции на фенове, заявяващи, че биха закупили продукта именно заради присъствието на певицата върху опаковката.

Изображението, за което се твърди, че е използвано неправомерно, е озаглавено „Дуа Липа — зад кулисите на Austin City Limits 2024“. Според юридическия екип на певицата всички права върху снимката принадлежат на самата изпълнителка.

Дуа Липа е сред най-успешните световни поп звезди през последните години и активно защитава търговската стойност на своя образ и бранд. Освен музикалната си кариера, певицата има редица рекламни договори с модни и козметични компании, което прави контрола върху използването на нейното име и визия особено чувствителен въпрос.

Към момента съдът все още не е насрочил първо официално изслушване по делото.