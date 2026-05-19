Почина основният свидетел по делото срещу О. Джей Симпсън

Марк Фърман, ключовият свидетел на обвинението по делото на играча на американски футбол и актьор О. Дж. Симпсън, обвинен в убийството на бившата си съпруга и нейния любовник, почина в Съединените щати.

Според Associated Press Фърман е починал на 12 май на 76-годишна възраст. Причината за смъртта не е уточнена.

През 1994 г. Симпсън бе обвинен в бруталното убийство на бившата си съпруга Никол Браун Симпсън и нейния ухажор Роналд Голдман. Именно Фърман, тогава детектив от полицията в Лос Анджелис, открива окървавена ръкавица в дома на Симпсън. Той е призован да свидетелства.

Защитата на спортиста, наречена от американските медии „Отборът на мечтите“ (стратегията е разработена от Джони Кокран и Робърт Кардашиян, бащата на Ким Кардашиян), убеждава съдебните заседатели в невинността на Симпсън.

Ръкавицата, която Фърман е намерил, в крайна сметка не е станала на Симпсън по време на процеса и защитата обвинява Фърман в расизъм (Симпсън е афроамериканец, а жертвите са бяла жена и бял мъж), като представя запис, в който полицаят се хвали с бруталното си отношение към чернокожите. В резултат на това защитата твърди, че Фърман е извършил лъжесвидетелстване и не е достоверен свидетел.

Фърман се пенсионира от полицията в Лос Анджелис през 1995 г. По-малко от година по-късно, изправен пред обвинения в лъжесвидетелстване, Фърман се признава за виновен. Полицейската му кариера приключва. Той се опитва да се занимава с писане и телевизионни коментатор, но по-късно се мести в Айдахо и построява ферма там.

Последващ граждански процес, две години след оправдаването му в наказателния процес, призна Симпсън за виновен за смъртта на съпругата му и Голдман и съдът го осъди да плати глоба от 33,5 милиона долара. Спортистът умря през 2024 г. на 76-годишна възраст.