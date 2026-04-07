Новият филм "Разкрито: Сянката" разказва за най-крупния банков обир в България

Нов български филм изгрява на киносцената у нас - "Разкрито: Сянката". Криминалният трилър представя истинската история на автора на най-големия банков обир за 20 век в България. Мистериозният престъпник е бивш полицай, бодигард на Тодор Живков и служител на Бойко Борисов. През годините, в които се укрива, той се превръща в убиец. Жените в живота му и до днес са влюбени в него.

Първият тийзър на филма предизвика огромен интерес и вече има над 750 000 гледания във всички социални мрежи. Кино премиерата ще е на 1 май, а предпремиерата – на 23 април във Фестивален и конгресен център-Варна.

Създатели на филма и сценария са Калин Руменов и Орлин Филиповски. На режисьорския стол сяда Георги Кръстев, а зад камерата са операторите Красимир Делчев и Георги Мезан .

В новия трилър участват Димитър Никифоров, Николай Вълчев, Боян Бохоров, Томислав Щърков, Красимир Добрев, Свилен Аврамов, Любомир Любомиров, Илиян Зарев, Мария Бончева;

Продуцент и разпространител на "Разкрито: Сянката" е „Руменов и Филиповски”.

Филмът е създаден с подкрепата на Фонд Култура на Община Варна.