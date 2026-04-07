Новият филм "Разкрито: Сянката" разказва за най-крупния банков обир в България

7 Април, 2026 15:58 2 048 72

Обирджията е бивш полицай - бодигард на Тодор Живков

Новият филм "Разкрито: Сянката" разказва за най-крупния банков обир в България - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нов български филм изгрява на киносцената у нас - "Разкрито: Сянката". Криминалният трилър представя истинската история на автора на най-големия банков обир за 20 век в България. Мистериозният престъпник е бивш полицай, бодигард на Тодор Живков и служител на Бойко Борисов. През годините, в които се укрива, той се превръща в убиец. Жените в живота му и до днес са влюбени в него.

Първият тийзър на филма предизвика огромен интерес и вече има над 750 000 гледания във всички социални мрежи. Кино премиерата ще е на 1 май, а предпремиерата – на 23 април във Фестивален и конгресен център-Варна.

Създатели на филма и сценария са Калин Руменов и Орлин Филиповски. На режисьорския стол сяда Георги Кръстев, а зад камерата са операторите Красимир Делчев и Георги Мезан .

В новия трилър участват Димитър Никифоров, Николай Вълчев, Боян Бохоров, Томислав Щърков, Красимир Добрев, Свилен Аврамов, Любомир Любомиров, Илиян Зарев, Мария Бончева;

Продуцент и разпространител на "Разкрито: Сянката" е „Руменов и Филиповски”.

Филмът е създаден с подкрепата на Фонд Култура на Община Варна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    7 5 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #9

    16:01 07.04.2026

  • 2 що не казувате бре

    27 2 Отговор
    че наш тиква е пазач до бай тошо
    а развяваше шменти капели на наивните си преизбирачи да го съжалят
    че бил преследван през соца от лошите комунисти
    а той ги е вардил хитреца

    Коментиран от #57

    16:02 07.04.2026

  • 3 Сталин

    23 8 Отговор
    При Бай Тошо имаше повече демокрация и обирите бяха обири ,не като сегашните измекяри

    16:03 07.04.2026

  • 4 Бай Тошо

    35 13 Отговор
    Здравейте,пиша ви от отвъдното,и причината да ви пиша е че искам да се извиня на целокупния български народ че не можах да им осигуря банани за всичките години които управлявах България.Ние под мъдрото ръководство на социалистическата идея и трудовия народ на България изградихме една мощна и просперираща държава.Построихме АЕЦ Козлодуй,топлоцентрали ,водни централи ,електропреносна мрежа ,построихме язовири и напоителни канали ,построихме Нефтохим и Кремиковци и тежка и лека промишленост ,също и химическа промишленост ,текстилни фабрики ,завод за полупроводници,научни институти,електроника.Имахме най силната армия на Балканите и България имаше авторитет по целия свят.Осигурихме и безплатно здравеопазване и безплатно образование,култура и не на последно място изградихме развито селско стопанство,като хранехме великия СССР с плодове и зеленчуци и също изнасяхме месо за нашите приятели от Либия и Ирак.Построихме магистрали и тунели ,също болници,училища,университети и почивни станции ,изпратихме човек в Космоса и България стана космическа и ядрена държава и също оставих 50 тона злато в БНБ,и въпреки всичкото това построено не можах да осигуря банани на трудовия български народ,за което искам да приемете моите извинения ,но се надявам новата власт да ви е осигурила банани и също богат и щастлив живот.

    ПС.И не се тревожете за мен, аз съм добре ,намирам се в рая и се чувствам добре.

    -Ваш Бай Тошо

    Коментиран от #8, #32

    16:03 07.04.2026

  • 5 Да, да

    26 0 Отговор
    А за откраднатите ТОТО и булгартабак кога? Имате и готов актьор и огромна масовка.

    16:07 07.04.2026

  • 6 Сталин

    25 1 Отговор
    Няма начин и Тиквата да не е участвал в обира ,още тогава е трупал опит в пълнене на шкафчета

    16:08 07.04.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    28 0 Отговор
    Ограбването на КТБ (банката с капитал да строи Южен поток)! , не беше ли по-голям удар ? Проведен от две големи евроатлантически свини , които още (или заради този обир обслужил Турция) са са на върха в българския политически цирк .

    16:14 07.04.2026

  • 8 На тая смешка

    7 14 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Тошо":

    само ти се смееш. Между другото, и Хитлер направи просперираща Германия между двете войни. Замисли се, комунисте. Ако можеш, не се напъвай.

    Коментиран от #10

    16:15 07.04.2026

  • 9 Смени

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    ги тия прашки, най-накрая.

    16:21 07.04.2026

  • 10 Всъщност

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "На тая смешка":

    Не са Зеленски и брюкселските му вдъхновители , като Урсула дер лайен и Кая точно на този хитлеристки принцип - да прикрият падащи икономики , като вземат заеми за военно производство ? Но срещу такива заеми е трябвало Хитлер да нападне Русия .

    Коментиран от #12

    16:21 07.04.2026

  • 11 Трол

    0 3 Отговор
    Ако филмът е художествен, не би следвало да му се прави реклама с реално съществуващи хора.

    16:22 07.04.2026

  • 12 Ако Русия

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "Всъщност":

    не се беше налузила в Украйна, нямаше да има и свръхвъоръжаване в ЕС.
    Причина-следствие, следствие -причина... Не ги бъркай.

    Коментиран от #42

    16:31 07.04.2026

  • 13 Българин

    17 4 Отговор
    Преди 1944г. България е била една от най-развитите държави в Европа!

    Коментиран от #29

    16:32 07.04.2026

  • 14 Българин

    6 2 Отговор
    Ето създателите на Македония и унищожителите на България!

    16:35 07.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тиквата

    6 0 Отговор
    Ще играе себе си

    16:40 07.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Българин

    7 6 Отговор
    Най - използваната дума по време на Социализма, беше "Връзка", но и затова окичиха децата с бесило на врата - Вратовръзка. Без връзки не можеш да направиш нищо!

    Коментиран от #60

    16:42 07.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин

    7 6 Отговор
    А ето как Българският народ, след работно време, чакаше всеки ден на опашки за хляб!

    16:44 07.04.2026

  • 21 Българин

    7 3 Отговор
    Ето как маршируваха младите моми по площадите, след завръщане лятно и есенно време от бригадите!

    16:46 07.04.2026

  • 22 Българин

    7 4 Отговор
    Ето как работеха млади моми по ТКЗСетата, за да изхранват комунистите!

    16:47 07.04.2026

  • 23 Българин

    4 3 Отговор
    Евгения Влахова
    Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
    Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
    Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
    Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!

    16:49 07.04.2026

  • 24 Българин

    1 1 Отговор
    Доказано: Първите пещерни хора са Българи!

    16:52 07.04.2026

  • 25 Българин

    1 2 Отговор
    Отборът на мечтите.

    16:56 07.04.2026

  • 26 Българин

    4 1 Отговор
    Мечтата на всяка девойка беше да го целуне!
    за да има:
    БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК,
    ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ

    16:59 07.04.2026

  • 27 Българин

    6 1 Отговор
    ... след 9-ти 1944 г. - национализараха, след 10-ти 1989 г. - приватизираха.
    Комуняги. Не са един, много са. "Силни" са.

    Коментиран от #37

    17:00 07.04.2026

  • 28 Само питам

    3 0 Отговор
    Това Григор Сарийски ли целува ръката на бай Тошо ?!

    17:04 07.04.2026

  • 29 Колега, знаковата дума

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    както казваш е ПРЕДИ !

    17:06 07.04.2026

  • 30 Тютя

    3 1 Отговор
    Е добре де сега копейките какво да целуват

    17:14 07.04.2026

  • 31 Бих ти казал

    3 1 Отговор
    Ама не е за пред хора.

    17:16 07.04.2026

  • 32 Бай ТОШО

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Тошо":

    Тоше бе, що не казваш за същия период на ЗАПАД кво построиха...пример Белгия и Холандия. Що не пускахте българите СВОБОДНО да отиват да видят постиженията на "загниващия" капитализЪм. Тоше, я кажи що СОЦИАЛИЗЪМА си отиде без нито един изстрел, смачкан ИКОНОМИЧЕСКИ от ЗАПАДА.

    Коментиран от #35, #38

    17:27 07.04.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    Днес Урсула и Кая бомбят Путин....
    Теоретичните стенания оставян на вас. Другаре

    17:32 07.04.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    Щом питаш - да ти кажа :
    По времето на Априлския пленум на БКП ...
    в Белгия е открит ЗООПАРК в който се показват ХОРА в клетки❗

    17:32 07.04.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Бай ТОШО":

    Щом питаш - да ти кажа :
    По времето на Априлския пленум на БКП ...
    в Белгия е открит ЗООПАРК в който се показват ХОРА в клетки❗

    Коментиран от #39

    17:33 07.04.2026

  • 36 АмА

    1 3 Отговор
    Ганчю обича руски Гуища,така че напредък Йок

    17:37 07.04.2026

  • 37 А когато синовете на Комунягите

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    СтанаХа - ,, ЕВРОПОЛЕГНАЛЦИ" Съвсем я оплескахме!

    17:37 07.04.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бай ТОШО":

    Справка :
    1956г. - Априлски Пленум на ЦК на БКП❗
    1958г.- На Световното изложение в Брюксел е изложено „конгоанско село“, където хора от Конго са били държани в ограждения, подобни на животните, за „забавление“ на европейската публика.

    Коментиран от #41, #44

    17:38 07.04.2026

  • 39 Бай ТОШО

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И кво от това....по нашите комунистически лагери немаше ли хора в клетки....бяха десетки в цяла България...ама ги КРИЕХА.....що ли????

    17:40 07.04.2026

  • 40 Малко спомени

    3 0 Отговор
    "Всичко" според гледна точка на:
    Мойсей: Законът е всичко!
    Христос: Любовта е всичко!
    Маркс: Парите са всичко!
    Фроид: Кексът е всичко!
    Леонардо: Познанието е всичко!
    Айнщаин: Всичко е относително!
    Българинът: Абе, е л съм му мaйнaта на всичко!

    17:43 07.04.2026

  • 41 Бай ТОШО

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В комунистическа България избиваха цвета на нацията пред очите на всички българи....ИЗБИВАХА ГИ КАТО КУЧЕТА.

    Коментиран от #43, #46

    17:43 07.04.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ако Русия":

    И преди 2014г и след 2014г ЕсеС свръхвъоръжаваше У...йна - казА го лично Танте Меркел❗
    Ама ПО ПЕЙКИТЕ от де да знаят, ОТпосолствоТО не им дават истинската история, само "правилни материали"‼️

    Коментиран от #45

    17:46 07.04.2026

  • 43 Ееее тия през 23- 25г

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Бай ТОШО":

    Не бяха по долу

    17:47 07.04.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Сега нашите политици ги гледаме по телевизията...и са доста по забавни от тия в клетките.

    17:48 07.04.2026

  • 45 От ПОСОЛЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И ние при соца свръх въоръжавахме БГ....нема лошо.

    17:49 07.04.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Бай ТОШО":

    И след ДЕСЕТИ избиват българи, като кучета❗
    БорисОФ лично нареди да убият Чакъра с гранатомет❗
    Цигойнити убиха професор на улицата❗
    Полицаи биха младежи под колоните на Министерски съвет❗
    Още примери искаш ли🤔❓

    Коментиран от #48

    17:52 07.04.2026

  • 47 Бай ТОШО

    1 1 Отговор
    Я кажи бе що за кола чакахме 15 години, за жителство също толкова, за АПАРТАМЕНТ 20 години или кога ни излезнат ЛИХВОТОЧКИТЕ....А ДРУГАРИТЕ. СИ КОПУВАХА всичко това от КОРЕКОМА...ВЕДНАГА

    Коментиран от #51, #55

    17:52 07.04.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    При Тошо избитите българи са между 70 и 100 ХИЛЯДИ, ЗАЕДНО С ТИЯ В КОНЦЛАГЕРИТЕ.....ама ти откъде да знаеш.

    17:55 07.04.2026

  • 49 Бай ТОШО

    0 0 Отговор
    Я кажи , коя бе емблемата на СОЦА...ОПАШКАТА В МАГАЗИНА...що ли

    17:57 07.04.2026

  • 50 Бай ТОШО

    0 0 Отговор
    За 45 години НАРОДНА ВЛАСТ, не разбра че безплатно на тоя свят НЯМА...може да е така на ОНЯ СВЯТ.

    17:59 07.04.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Бай ТОШО":

    И ти ли си чакАл за мАсквич 15 години😀😀
    или за жУгули си чакАл от 1978-ма до 1993 -та🤔❓

    Коментиран от #54

    17:59 07.04.2026

  • 52 Бай ТОШО

    0 0 Отговор
    Я кажи, като е толкова УБАВО при соца, що го нема никъде по света....освен при...КИМЧО.

    18:01 07.04.2026

  • 53 Комунистите родината изграждат

    1 0 Отговор
    Така е: От както комунистите дойдоха на власт след навлизането на войските на СССР през 1944г. по Българските земи и Сталин въведе Крепостното Право, изземване на земите на Българските Селяни и натиквани да работят по Колхозите - ТКЗС, за да изхранват тъpтеите - комунистите, България няма повече Българско правителство. Българските села са опустели. Един голям факт е, че по времето на сина на цингурелата Маруца - Тодор Живков развъдиха циганизацията в България до виски висоти. Българският народ работеше робски за да ги изхранва. Нашите български семейства имаха едва по 1 детенце, а тия се размножаваха до неузнаваеми висоти. В нашето градче имахме една Лазарца. тя роди 13 цигански юнака. Народа работеще и им направиха апартаменти. В момента са цял квартал. Така е, тя и цята Европа стана веке циганска.... Това бе и целта на комунистите - ликвидиране на бялата раса!

    18:03 07.04.2026

  • 54 Бай ТОШО

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Баба и дядо са чакали....15 години за Москвич 408И...и 20 години за жилище, докато ни ИЗЛЕЗАТ ЛИХВОТОЧКИТЕ...ама ти откъде да знаеш.
    .

    Коментиран от #59

    18:04 07.04.2026

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Бай ТОШО":

    При Бат Бойко другаря Цветанов си купИ апартамент с асансьор до хола, а другарката Цачева си купИ апартамент в центъра на София на цената на панелка в квартал на Ямбол❗

    18:04 07.04.2026

  • 56 Българин

    2 0 Отговор
    Ето снимка на Концлагерите в България след 1944 г

    Коментиран от #64

    18:06 07.04.2026

  • 57 фен на сидеров

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "що не казувате бре":

    не бе, дядо му бил фашист , убит от комунистите , а той в Академията на МВР - Симеоново ! 🤣💩

    18:07 07.04.2026

  • 58 Бай ТОШО

    0 1 Отговор
    Що взе на БЪЛГАРИТЕ ИМОТИТЕ БРЕ....земя, стада, фабрики, транспортни средства, магазини, кшанници, мандри и други...НАСИЛА....и на тази БАЗА започна да градиш ОСНОВИТЕ НА СОЦИАЛИЗЪМА.

    18:07 07.04.2026

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Бай ТОШО":

    Ами знам , защото съм живял по времето на баба ТИ и дядо ТИ и вноска за мАсквич излизаше за година , в зависимост от модела❗
    Карал съм и 412, и 1 500❗
    Трабант и ЗАЗ излизаха за месеци❗
    Четири години се чакаше за Шкодите ❗
    Да, над десет години се чакаше само за Лади от последните модели и с цвят❗
    Т

    Коментиран от #62

    18:11 07.04.2026

  • 60 свидетел

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    сега е същото и винаги ще бъде !

    18:11 07.04.2026

  • 61 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    2 0 Отговор
    Ние приватизирахме цяла БЪЛГАРИЯ, обрахме милиарди спестявания на НАРОДНИТЕ МАСИ, от отявлени комунисти станахме върли капиталисти....
    Ти ми говориш за някакви апартаментчета на Цветанов и Цачева.....

    18:11 07.04.2026

  • 62 Бай ТОШО

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Година се чакаше за телевизор, ама откъде да знаеш.

    Коментиран от #65

    18:13 07.04.2026

  • 63 Бай ТОШО

    0 0 Отговор
    Колко конгреси, конференции, събрания, пленуми на БКП проведохте през тия години и колко МИЛИАРДИ народна пара похарчихте за тях.....сигурно и Господ не знае.

    18:16 07.04.2026

  • 64 Бай ТОШО

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    Видя ли снимката на концлагерите в комунистическа България. Тук са избити десетки хиляди българи без съд и присъда....

    18:17 07.04.2026

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Бай ТОШО":

    Ти сигурно и за ВЕФ си чакал с месеци❗
    Ама и това го знаеш от баба си и дядо си ❗

    Коментиран от #66

    18:22 07.04.2026

  • 66 Бай ТОШО

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ВЕФ беше единственото "подвижно". Радио дето имаше УКВ....по него слушахме западни "упадачни" радио станции като СВВОБОДНА ЕВРОПА и ГЛАЪТ НА АМЕРИКА.
    Комунистите ги заглушаваха, но пак с чуваха....и те по едно време изчезнаха.
    .

    18:27 07.04.2026

  • 67 Бай ТОШО

    0 0 Отговор
    Кво е тва...ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА бре.
    Който не е с пролетариата му режат главата

    18:34 07.04.2026

  • 68 Бай ТОШО

    1 1 Отговор
    Не нарече ли ти социализЪма....НЕДОНОСЧЕ

    18:35 07.04.2026

  • 69 Бай ТОШО

    1 0 Отговор
    Я. Кажи що социализЪм нема никъде по света...само при Кимчо остана, ама той е като. ЕКЗОТИКА.

    18:38 07.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Тодор Яшаров Замфиркьов Живков

    2 0 Отговор
    Другаре, социализама се оказа едно недоносче, оставих 12 000 000 000 долара дългове. Яжт кожени банани.

    Коментиран от #72

    18:53 07.04.2026

  • 72 СаваДълбоков

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Тодор Яшаров Замфиркьов Живков":

    Господа Другари Капитализъма се Оказа Едно Недоносче. ..Какво не ясно?

    19:25 07.04.2026