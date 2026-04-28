Стартира излъчването на "Неочаквана ваканция“ – български телевизионен игрален филм от 1981 г.

Стартира излъчването на "Неочаквана ваканция“ – български телевизионен игрален филм от 1981 г.

28 Април, 2026 07:18 3 778 34

  • неочаквана ваканция-
  • български филм-
  • георги калоянчев-
  •  георги парцалев-
  •  тодор колев-
  • никола анастасов.

В главните роли са Георги Калоянчев (полицай), Георги Парцалев (Стамат), Тодор Колев (началник на полицията) и Никола Анастасов

Стартира излъчването на "Неочаквана ваканция“ – български телевизионен игрален филм от 1981 г. - 1
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стартира излъчването на "Неочаквана ваканция“ – български 4-сериен телевизионен игрален филм от 1981 г., който остава сред запомнящите се заглавия в родното кино, пише plovdiv24.bg. Режисьор на продукцията е Васил Мирчев, по сценарий на Никола Статков и Иван Славков, с оператор Ганчо Стоянов и музика на Вили Казасян по текст на Богомил Гудев.

Поредицата стартира на 29 април и ще се излъчва в четири последователни делнични вечери от 20:10 часа по Bulgaria ON AIR.

Сюжетът отвежда зрителите в едно обикновено българско градче, където животът на героите се преобръща от една неочаквана ваканция. Тя събира различни характери, съдби и ситуации, в които се преплитат хумор, недоразумения и човешки взаимоотношения.

Поредицата включва четири самостоятелни епизода, всеки със своя динамика и настроение:

  • "Сватбата“ поставя началото с поредица от комични ситуации около подготовката на празнично събитие;
  • "Идентификацията“ въвежда героите в абсурдни бюрократични казуси и объркани документи;
  • "Сигналът“ добавя елемент на напрежение и загадка чрез неочаквани съобщения и недоразумения;
  • "Детство мое“ завършва историята с по-личен и емоционален поглед към спомените и истинските ценности.

Излъчването на "Неочаквана ваканция“ е част от кампанията "Великото ни телевизионно наследство“ – инициатива, която цели да върне на екран емблематични български заглавия и да ги представи пред новите поколения зрители.

В главните роли са Георги Калоянчев (полицай), Георги Парцалев (Стамат), Тодор Колев (началник на полицията) и Никола Анастасов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дзак

    2 8 Отговор
    Те го приютили, той решил там да създава интриги!

    Коментиран от #31

    07:21 28.04.2026

  • 2 ....кпо/ошп/

    4 45 Отговор
    доста посредствено и примитивно нещо

    07:22 28.04.2026

  • 3 Факт

    0 8 Отговор
    Използвачев играе ли?

    07:27 28.04.2026

  • 4 Коста

    9 47 Отговор
    Отново комунистическа диверсификация на източниците на историята и извратено преиначаване на истината. Но какво да очаквате от Радев.

    07:28 28.04.2026

  • 5 Абе

    8 24 Отговор
    автора,тогава нямаше полицаи ,бяха милиционери ! МИЛИЦАЙ !

    Коментиран от #7, #8, #26

    07:28 28.04.2026

  • 6 Отделяй само

    3 0 Отговор
    тези за ракията!

    07:38 28.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 007 лиценз ту кил

    27 3 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Действието се развива преди 9ти септември 1944. Филмът е весел, гледай го.

    07:40 28.04.2026

  • 9 Боруна Лом

    30 4 Отговор
    И ВСИЧКО ХУБАВО Е СЪЗДАДЕНО ОТ СОЦА! А СЕГА....

    07:41 28.04.2026

  • 10 Всички от елита са крип7о3вреи

    5 17 Отговор
    Където фашистите са много лоши, пък 3врəйо-анархокомунистите са добрите чичковци?!?
    А "На всеки километър", няма ли да пуснете?

    07:47 28.04.2026

  • 11 Българист

    18 1 Отговор
    А бе, журналя, няма ли за вас родна реч?! "Стартира" излъчването. А кога ще "финишира"?

    07:47 28.04.2026

  • 12 Баро Киро

    6 11 Отговор
    За младата комунистка Росица с немската овчарка ,която го играе добра и помага на комунягите партизани!!!

    Коментиран от #19, #20

    07:48 28.04.2026

  • 13 Локум Захов

    3 0 Отговор
    Май имаше и филм Зестрогонци?

    Коментиран от #16

    07:53 28.04.2026

  • 14 Механик

    27 4 Отговор
    Поздравления за доброто решение и смелостта да се излъчи подобен филм.
    Сега очаквам сороските подлоги да рипнат и да се възмутят от дъното на малките си сиви душички.

    Коментиран от #15

    08:00 28.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Имаше друг филм

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Локум Захов":

    ,, Службогонци"Голяма вълна се задава от тях!

    08:02 28.04.2026

  • 17 А беее авторката

    18 2 Отговор
    Може ли в тая рецензия да не упоменеш ,че филмът отразява антифашистката борба преди 9 септември 1944г. или и на тебе граф Игнатиев ти е виновен като оная дебеланка от нова тв ?

    08:04 28.04.2026

  • 18 Рамбо

    14 3 Отговор
    Бравооо, нека Z поколението разбере, че вечно пияния Иван Славков бил сценарист, ха ха ха. Нека да разбере, какъв "зъл фашизъм" е имало у нас, ха ха ха. Иначе филма е приятен, пълен с весели случки изпълнени от великите наши комични артисти с Георги Парцалев начело.

    08:05 28.04.2026

  • 19 хаха

    19 2 Отговор

    До коментар #12 от "Баро Киро":

    И какво? Франсетата да спрат ли филмите за френската съпротива по време на ВСВ заради това, че тя е основно от социалисти/леви? Да забраним всичко от преди 1990г тогава, че не отговаря на новите ценности... Той един мустакат така е горял книги, дето не му отговарят на идеологията. И тук през 1980те много книги бяха забранени, щото не били по правилната линия. Това ли искаш да върнем, за да сме "демократични" и "свободни"? Ами, забрани Паисий, защото критикува поклоничеството към чужбина(тогава основно Гърция), Каравелов, Войников и Алеко Константинов(те си критикуват открито поклоничеството към запада и "живял малко на Запад и вече българите за него не струват, а той ще се прави на просветител и най-умния"), Ботев(открит социалист)....

    Коментиран от #28

    08:05 28.04.2026

  • 20 Нещо

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Баро Киро":

    Отиваш да се гъбаркаш с антифашистите дали живота си за свободата на родината .Засрами се!

    08:07 28.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чакаме с нетърпение

    5 7 Отговор
    ,,На всеки километър " и ,, На живот и смърт" с кучеглавия!

    08:10 28.04.2026

  • 23 Хмм

    10 0 Отговор
    това е детски антифашистки филм, в главната роля е Албена Чакърова (Росица)

    08:18 28.04.2026

  • 24 Едно време при комунизма

    9 0 Отговор
    Имаше кино, днес БГ филмите са лиготии и още други срамни неща като сценарии и изпълнение. Евро ценности в действие - позор за всички нас!

    Коментиран от #27

    08:19 28.04.2026

  • 25 Киро

    4 1 Отговор
    Ех,
    Прокопи ми беше любимата роля.

    08:22 28.04.2026

  • 26 Сандо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Козяшко чедо на демократичната простотия,защо се излагаш публично?

    08:23 28.04.2026

  • 27 хех

    0 10 Отговор

    До коментар #24 от "Едно време при комунизма":

    Нали се сещаш, ако имаше избор и ако бяха допуснали западни филми до България, колко щеше да си ги чувал тези комунистически помии? Колкото и дънките Панака.

    Коментиран от #29, #30

    08:24 28.04.2026

  • 28 Сандо

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "хаха":

    Защо,сега няма ли забранени?Не си ли чувал за черния списък на правилните медии?А как да наречем изхвърлянето на най-добрите ни писатели и поети,обаче неправилни за сегашния евроатлантически режим,от учебните програми и дивата пропаганда срещу тях?И още много има,макар че сега всичко е опаковано в прекрасната обвивка от евроатлантически ценности.

    08:28 28.04.2026

  • 29 Сандо

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "хех":

    Западни филми имаше и при това бяха само качествени.А сега е пълно с холивудска помия.

    Коментиран от #32

    08:30 28.04.2026

  • 30 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "хех":

    понеже е плащано с долари, в България са показвани само стойностни западни филми, по телевизията също, затова се е създала романтична представа за високото качество на западното кино

    08:31 28.04.2026

  • 31 Каква беля

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    И кво, да се чудят сега децата, кви са тия жандарми, фашисти, партизани, ятаци ..

    08:35 28.04.2026

  • 32 хех

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Сандо":

    Имаше... По телевизията идваха с 20 години закъснение веднъж на няколко месеца, а по кината още си спомням опашките За Индиана Джоунс и празните салони за българските филми. Дори корейският "Хон Гил Дон - момъкът със свирката" е продал сигурно 50 пъти повече билети отколкото цялото българско кино за цялата си история.

    08:42 28.04.2026

  • 33 Гориил

    2 1 Отговор
    Българската криминална литература се смяташе за една от най-добрите и най-висококачествените в социалистическия блок от 60-те до 80-те години на миналия век. Лично си спомням множество завладяващи книги и филми, продуцирани в България (и преведени на десетки езици) от талантливи български писатели и режисьори. По време на разцвета на Народна България бяха публикувани завладяващи и вълнуващи романи от писатели като Богомил Райнов, Трифон Йосифов, Кирил Топалов и други. Това беше висококачествена продукция, отличен вкус и превъзходен жанр.Всички автори бяха изключително талантливи, образовани и културни. Слава Богу за великата ера на прогресивна българска литература и кино. Днес книжните рафтове и киносалони са пълни с по същество културен боклук. Разбира се, българският театър се откроява сред тях, съхранявайки определени традиции на високо ниво. Тази щастлива традиция е особено характерна за българската опера и балет.

    08:43 28.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.