Стартира излъчването на "Неочаквана ваканция“ – български телевизионен игрален филм от 1981 г.

Стартира излъчването на "Неочаквана ваканция“ – български 4-сериен телевизионен игрален филм от 1981 г., който остава сред запомнящите се заглавия в родното кино, пише plovdiv24.bg. Режисьор на продукцията е Васил Мирчев, по сценарий на Никола Статков и Иван Славков, с оператор Ганчо Стоянов и музика на Вили Казасян по текст на Богомил Гудев.
Поредицата стартира на 29 април и ще се излъчва в четири последователни делнични вечери от 20:10 часа по Bulgaria ON AIR.
Сюжетът отвежда зрителите в едно обикновено българско градче, където животът на героите се преобръща от една неочаквана ваканция. Тя събира различни характери, съдби и ситуации, в които се преплитат хумор, недоразумения и човешки взаимоотношения.
Поредицата включва четири самостоятелни епизода, всеки със своя динамика и настроение:
- "Сватбата“ поставя началото с поредица от комични ситуации около подготовката на празнично събитие;
- "Идентификацията“ въвежда героите в абсурдни бюрократични казуси и объркани документи;
- "Сигналът“ добавя елемент на напрежение и загадка чрез неочаквани съобщения и недоразумения;
- "Детство мое“ завършва историята с по-личен и емоционален поглед към спомените и истинските ценности.
Излъчването на "Неочаквана ваканция“ е част от кампанията "Великото ни телевизионно наследство“ – инициатива, която цели да върне на екран емблематични български заглавия и да ги представи пред новите поколения зрители.
В главните роли са Георги Калоянчев (полицай), Георги Парцалев (Стамат), Тодор Колев (началник на полицията) и Никола Анастасов.
07:21 28.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 007 лиценз ту кил
До коментар #5 от "Абе":Действието се развива преди 9ти септември 1944. Филмът е весел, гледай го.
07:40 28.04.2026
10 Всички от елита са крип7о3вреи
А "На всеки километър", няма ли да пуснете?
07:47 28.04.2026
14 Механик
Сега очаквам сороските подлоги да рипнат и да се възмутят от дъното на малките си сиви душички.
Коментиран от #15
08:00 28.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Имаше друг филм
До коментар #13 от "Локум Захов":,, Службогонци"Голяма вълна се задава от тях!
08:02 28.04.2026
19 хаха
До коментар #12 от "Баро Киро":И какво? Франсетата да спрат ли филмите за френската съпротива по време на ВСВ заради това, че тя е основно от социалисти/леви? Да забраним всичко от преди 1990г тогава, че не отговаря на новите ценности... Той един мустакат така е горял книги, дето не му отговарят на идеологията. И тук през 1980те много книги бяха забранени, щото не били по правилната линия. Това ли искаш да върнем, за да сме "демократични" и "свободни"? Ами, забрани Паисий, защото критикува поклоничеството към чужбина(тогава основно Гърция), Каравелов, Войников и Алеко Константинов(те си критикуват открито поклоничеството към запада и "живял малко на Запад и вече българите за него не струват, а той ще се прави на просветител и най-умния"), Ботев(открит социалист)....
Коментиран от #28
08:05 28.04.2026
20 Нещо
До коментар #12 от "Баро Киро":Отиваш да се гъбаркаш с антифашистите дали живота си за свободата на родината .Засрами се!
08:07 28.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Киро
Прокопи ми беше любимата роля.
08:22 28.04.2026
26 Сандо
До коментар #5 от "Абе":Козяшко чедо на демократичната простотия,защо се излагаш публично?
08:23 28.04.2026
27 хех
До коментар #24 от "Едно време при комунизма":Нали се сещаш, ако имаше избор и ако бяха допуснали западни филми до България, колко щеше да си ги чувал тези комунистически помии? Колкото и дънките Панака.
Коментиран от #29, #30
08:24 28.04.2026
28 Сандо
До коментар #19 от "хаха":Защо,сега няма ли забранени?Не си ли чувал за черния списък на правилните медии?А как да наречем изхвърлянето на най-добрите ни писатели и поети,обаче неправилни за сегашния евроатлантически режим,от учебните програми и дивата пропаганда срещу тях?И още много има,макар че сега всичко е опаковано в прекрасната обвивка от евроатлантически ценности.
08:28 28.04.2026
29 Сандо
До коментар #27 от "хех":Западни филми имаше и при това бяха само качествени.А сега е пълно с холивудска помия.
Коментиран от #32
08:30 28.04.2026
30 Хмм
До коментар #27 от "хех":понеже е плащано с долари, в България са показвани само стойностни западни филми, по телевизията също, затова се е създала романтична представа за високото качество на западното кино
08:31 28.04.2026
31 Каква беля
До коментар #1 от "Дзак":И кво, да се чудят сега децата, кви са тия жандарми, фашисти, партизани, ятаци ..
08:35 28.04.2026
32 хех
До коментар #29 от "Сандо":Имаше... По телевизията идваха с 20 години закъснение веднъж на няколко месеца, а по кината още си спомням опашките За Индиана Джоунс и празните салони за българските филми. Дори корейският "Хон Гил Дон - момъкът със свирката" е продал сигурно 50 пъти повече билети отколкото цялото българско кино за цялата си история.
08:42 28.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.