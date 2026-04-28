Стартира излъчването на "Неочаквана ваканция“ – български телевизионен игрален филм от 1981 г.

Стартира излъчването на "Неочаквана ваканция“ – български 4-сериен телевизионен игрален филм от 1981 г., който остава сред запомнящите се заглавия в родното кино, пише plovdiv24.bg. Режисьор на продукцията е Васил Мирчев, по сценарий на Никола Статков и Иван Славков, с оператор Ганчо Стоянов и музика на Вили Казасян по текст на Богомил Гудев.

Поредицата стартира на 29 април и ще се излъчва в четири последователни делнични вечери от 20:10 часа по Bulgaria ON AIR.

Сюжетът отвежда зрителите в едно обикновено българско градче, където животът на героите се преобръща от една неочаквана ваканция. Тя събира различни характери, съдби и ситуации, в които се преплитат хумор, недоразумения и човешки взаимоотношения.

Поредицата включва четири самостоятелни епизода, всеки със своя динамика и настроение:

"Сватбата“ поставя началото с поредица от комични ситуации около подготовката на празнично събитие;

"Идентификацията" въвежда героите в абсурдни бюрократични казуси и объркани документи;

"Сигналът" добавя елемент на напрежение и загадка чрез неочаквани съобщения и недоразумения;

"Детство мое" завършва историята с по-личен и емоционален поглед към спомените и истинските ценности.

Излъчването на "Неочаквана ваканция“ е част от кампанията "Великото ни телевизионно наследство“ – инициатива, която цели да върне на екран емблематични български заглавия и да ги представи пред новите поколения зрители.

В главните роли са Георги Калоянчев (полицай), Георги Парцалев (Стамат), Тодор Колев (началник на полицията) и Никола Анастасов.