Български пощи стават сцена на нов български комедиен сериал

Български пощи стават сцена на нов български комедиен сериал

7 Април, 2026 17:32 782 4

Утвърдени и млади актьори събират сили, за да дадат нов живот на пощенски клон

Български пощи стават сцена на нов български комедиен сериал - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нов български комедиен сериал, развиващ се в стар пощенски клон, вече започва да привлича вниманието още преди снимките на първия си епизод. В последните дни в интернет започнаха да циркулират различни кадри от продукцията, които бързо провокираха интерес и любопитство към проекта.

Малко след това дебютира и първият тийзър, който предизвика хиляди реакции и коментари онлайн, засили очакванията и даде по-ясна представа за хумористичния и закачлив тон на сериала. Още от пръв поглед проектът успява да създаде осезаем отзвук сред публиката – както с нестандартната си идея, така и с публичното въвличане на зрители и партньори в процеса по своето създаване.

Сюжетът ни отвежда в пощенски клон, застинал във времето, който двама млади и амбициозни управители са твърдо решени да направят модерен и успешен. Те, обаче, трябва да се справят не само с административния хаос, но и с колоритния си екип. А той включва всичко – букет от възрастни касиерки, пазач, склададжия и дори… пощенски гълъб, който също има своето място в този необичаен свят.

В проекта участват редица утвърдени и млади актьори – Николай Урумов („Бай Ганьо“, „Криворазбраната цивилизация“, „Гунди“ и „Посоки“), Добрина Гецова („Вяра, Надежда, Любов“, Сатиричен театър), Йорданка Стефанова („Господин за един ден“, Сатиричен театър), Аглика Бояджиева и Димитрина Тенева (утвърдени имена от бургаския Драматичен театър), Емил Христов (млад актьор и шоумен), а в главните роли се превъплъщават Никола Манолевски (хасковски Драматично-куклен театър) и Никол Султанова (театър Азарян) – две свежи лица за българския екран, но със силна химия и неоспоримо екранно присъствие.

Създателят на сериала, Димитър Стафидов, е познат като единия от двамата режисьори на филма „Милен“, превърнал се в едно от най-обсъжданите заглавия през 2025 година. Най-новият му проект „БГ Пощи“ е съвременна българска комедия с ясно изразен характер, която обещава оригинално съдържание и силно комедийно присъствие на родния екран. Идеята за сериала е на Димитър Стафидов и Панайот Николов, а зад сценария стоят младите таланти Любомир Любенов, Георги Петков, Мария Христова и Деян Цвятков.

Предстои проектът да се развива чрез отворен модел на финансиране, включващ краудфъндинг кампания, както и партньорства с копродуценти и спонсори. По този начин създателите отправят покана към бъдещата си аудитория и съмишленици да станат част от процеса на създаване на продукцията още от самото начало.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Студопор

    7 0 Отговор
    То Български пощи са си комедия от едно време. Това ще е документален филм значи.

    17:38 07.04.2026

  • 2 Опааа

    3 0 Отговор
    Поредната глупост!

    18:21 07.04.2026

  • 3 Все тая

    1 0 Отговор
    Не четох статията но вероятно ще пускат лайф🤣 не им трябват артисти

    18:34 07.04.2026

  • 4 сельо от село

    0 0 Отговор
    "тийзър" - Ау колко сме модерни!?!

    19:23 07.04.2026