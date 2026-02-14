Александър Сано възмутен, получил 700 лв. сметка за ток

Актьорът и музикант Александър Сано обяви в социалните мрежи, че е получил сметка за електроенергия в размер на 700 лева за месец януари. По думите му сумата е повече от двойно по-висока спрямо обичайните разходи на семейството му за същия период.
Сано посочи, че досега най-високата им зимна сметка е достигала около 300 лева. Той коментира, че е възмутен от рязкото увеличение и отбеляза, че проблемът засяга множество домакинства в страната в началото на 2026 г.
Темата за високите сметки за електроенергия предизвиква засилен обществен отзвук, след като множество потребители споделиха за значително по-високи разходи за януари в сравнение с предходни месеци.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #9, #10
15:18 14.02.2026
2 Що що що
15:18 14.02.2026
3 Делю Хайдутин
15:19 14.02.2026
4 Е кво
15:20 14.02.2026
5 Хаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И кво
Ние сме най-богатите и имаме пари под дюшека 🤣
15:21 14.02.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #21
15:22 14.02.2026
7 а някой
15:22 14.02.2026
8 Дориана
Коментиран от #25
15:22 14.02.2026
9 Чочо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Той ли е искал?
Или , приятелят ти, тиквун?
15:23 14.02.2026
10 ще го търсите вие тошо и евтения ток
До коментар #1 от "Последния Софиянец":нали скачахте за банани?
с двата пръста на площада и викахте срещу тато
сега яжте бананите и спрете да ревете
15:24 14.02.2026
11 Име
15:25 14.02.2026
12 гхббд
15:25 14.02.2026
13 То и аз
15:25 14.02.2026
14 нали искахте да спирате АЕЦ-а
Коментиран от #37
15:26 14.02.2026
15 Софиянец
15:26 14.02.2026
16 "Ти" ли ще го вдигаш "бунта", ве....
15:26 14.02.2026
17 Софийски селянин,
15:28 14.02.2026
18 Бат Сали
15:28 14.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бам Бам
А не "отхапем " главата на НЕК, ЕРП-тата и други знайни и незнайни "енергетици"!?!?
15:29 14.02.2026
21 Е как да видиш?
До коментар #6 от "Последния Софиянец":В Монтана нямаше протести, то и актьори няма, освен теб, разбира се.
15:36 14.02.2026
22 Хора, това
15:39 14.02.2026
23 Анонимен
Коментиран от #27
15:40 14.02.2026
24 чупка
15:42 14.02.2026
25 Анонимен
До коментар #8 от "Дориана":Сега разбрах Гнусотии от Петрохан Само извратеняци могат да надраскат всичкото Педофффффффгнусни с малки момчета се гаврите
Коментиран от #30
15:43 14.02.2026
26 Оди там Кеноби
Факти, обърнете внимание на душевното здраве на сътрудниците ви !
15:44 14.02.2026
27 Докато
До коментар #23 от "Анонимен":Има олигофрени като теб, така ще е!
Ти, въобще, български разбираш ли?
15:51 14.02.2026
28 Алооо, Факти....
Лева остана в 2025 тодина и само януари 2026!
15:52 14.02.2026
29 перчем
15:56 14.02.2026
30 Дориана
До коментар #25 от "Анонимен":Някои хора не са си пили хапчетата и проявяват нетърпимост и агресия къч чуждото мнение. Това е болестно състояние.
15:58 14.02.2026
31 да попитам
16:02 14.02.2026
32 НА ВИ ЕВРО
16:04 14.02.2026
33 Да Не
16:08 14.02.2026
34 проверих си фактурата
16:15 14.02.2026
35 Радвайте се че Тиквата и Прасето не са
16:22 14.02.2026
36 какъв е проблема на тези хора
16:23 14.02.2026
37 Ами да
До коментар #14 от "нали искахте да спирате АЕЦ-а":Миглена Кунева-Пръмова.
16:27 14.02.2026
38 ООрана държава
16:39 14.02.2026
39 Сметката ...
16:46 14.02.2026
40 Хмм
В София.
16:48 14.02.2026