Александър Сано възмутен, получил 700 лв. сметка за ток

14 Февруари, 2026 15:14 1 385 40

Досега най-високата им зимна сметка е достигала около 300 лева

Александър Сано възмутен, получил 700 лв. сметка за ток - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът и музикант Александър Сано обяви в социалните мрежи, че е получил сметка за електроенергия в размер на 700 лева за месец януари. По думите му сумата е повече от двойно по-висока спрямо обичайните разходи на семейството му за същия период.

Сано посочи, че досега най-високата им зимна сметка е достигала около 300 лева. Той коментира, че е възмутен от рязкото увеличение и отбеляза, че проблемът засяга множество домакинства в страната в началото на 2026 г.

"От няколко дни гледам репортажи по телевизията за двойни сметки за ток, които абсолютно възмутително са получили хората в държавата. Току-що установявам, че и моето семейство не е подминато. Получихме сметка за ток 700 лв. за януари, а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода. Май някой плаче за бунт“, заяви артистът.



Темата за високите сметки за електроенергия предизвиква засилен обществен отзвук, след като множество потребители споделиха за значително по-високи разходи за януари в сравнение с предходни месеци.


  • 1 Последния Софиянец

    34 0 Отговор
    Нали искаше в Клуба на Богатите?Там е скъпо.

    Коментиран от #5, #9, #10

    15:18 14.02.2026

  • 2 Що що що

    15 1 Отговор
    Сигурно живеят с Нелката в гарсониера!?!?)(+-$

    15:18 14.02.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    18 3 Отговор
    Стоичков ще му плати сметката.

    15:19 14.02.2026

  • 4 Е кво

    19 2 Отговор
    се оплакваш, някой друг ли да ти плати сметката? Нали си от клуба на богатите?

    15:20 14.02.2026

  • 5 Хаха

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И кво
    Ние сме най-богатите и имаме пари под дюшека 🤣

    15:21 14.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Не съм видял някой актьор на протеста срещу еврото.

    Коментиран от #21

    15:22 14.02.2026

  • 7 а някой

    5 8 Отговор
    сравни ли консумацията си за същото време миналата година?!? Сметката се съставя на база консумация. Моята сравнена с януари 2025 е съвместима като консумация!

    15:22 14.02.2026

  • 8 Дориана

    19 1 Отговор
    Много ясно, това беше капан заложен от коалиция Магнитски за да ударят Служебния кабинет. Но, сами се прецакаха , защото назначаването на новия Служебен кабинет се забави , а времето на сметките за ток дойде. Така, че тяхната работа стана като -Хитрата сврака - с двата крака. Предателската партия ИТН си мислеха , че ще управляват с Пеевски и Борисов цял мандат от 4 години, сега се чудят какво да измислят за да фалшифицират изборите , защото падат под 2 % Времето на предателството и комбината им с Борисов и пеевски свърши.

    Коментиран от #25

    15:22 14.02.2026

  • 9 Чочо

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той ли е искал?
    Или , приятелят ти, тиквун?

    15:23 14.02.2026

  • 10 ще го търсите вие тошо и евтения ток

    22 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    нали скачахте за банани?

    с двата пръста на площада и викахте срещу тато

    сега яжте бананите и спрете да ревете

    15:24 14.02.2026

  • 11 Име

    4 2 Отговор
    И аз имах подобна сметка през 2007-2008 зимата, температурите бяха много ниски. В колата видях -27°. Живея в североизточна България.

    15:25 14.02.2026

  • 12 гхббд

    6 0 Отговор
    Тоз биткойни ли копае?

    15:25 14.02.2026

  • 13 То и аз

    7 2 Отговор
    Миналата година платих веднъж 200 после 400 и после 800 лв за вода ,след като ми смениха водомер плащам 30 ,оказа се ,че във Варна ги въртят дистанционно

    15:25 14.02.2026

  • 14 нали искахте да спирате АЕЦ-а

    19 3 Отговор
    кои и защо закри 4 работещи атомни реактора за ток?

    Коментиран от #37

    15:26 14.02.2026

  • 15 Софиянец

    17 4 Отговор
    Кво ти пука? Нали има евро и банани 😂

    15:26 14.02.2026

  • 16 "Ти" ли ще го вдигаш "бунта", ве....

    19 2 Отговор
    .....измисляк?!?? Нали беше голям радетел за еврото - плащай си сега глупостта и не мрънка, защото нямаш право

    15:26 14.02.2026

  • 17 Софийски селянин,

    5 2 Отговор
    А бе еврейче изгорил си го,аз за ток плащам малко ама за газовото котле 630 кинта,и няма грешка!

    15:28 14.02.2026

  • 18 Бат Сали

    5 3 Отговор
    Много бедно това момче бе .

    15:28 14.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бам Бам

    10 1 Отговор
    Не разбирам, защо се "хапем " помежду си
    А не "отхапем " главата на НЕК, ЕРП-тата и други знайни и незнайни "енергетици"!?!?

    15:29 14.02.2026

  • 21 Е как да видиш?

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    В Монтана нямаше протести, то и актьори няма, освен теб, разбира се.

    15:36 14.02.2026

  • 22 Хора, това

    8 1 Отговор
    Не е проблем, а откровен пладнешки грабеж!!! И тези, както много други търговци, изчисляват новите цени при курс лев - евро 1 към 1!!!! Това е всичко! И ако т, нар. регулатори не ги озаптят - жална ни найка!

    15:39 14.02.2026

  • 23 Анонимен

    3 6 Отговор
    Като си консумирал ще плащаш господине Я върви да видиш в Европа какви сметки има за ток

    Коментиран от #27

    15:40 14.02.2026

  • 24 чупка

    4 0 Отговор
    Само че Косъма май не живее в панелка , да покаже каква вил отоплява?

    15:42 14.02.2026

  • 25 Анонимен

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Сега разбрах Гнусотии от Петрохан Само извратеняци могат да надраскат всичкото Педофффффффгнусни с малки момчета се гаврите

    Коментиран от #30

    15:43 14.02.2026

  • 26 Оди там Кеноби

    1 1 Отговор
    Девойче , чета ти статията и се питам какво не е наред с теб ? Това твоето някакво минерално заболяване ли е?
    Факти, обърнете внимание на душевното здраве на сътрудниците ви !

    15:44 14.02.2026

  • 27 Докато

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Има олигофрени като теб, така ще е!
    Ти, въобще, български разбираш ли?

    15:51 14.02.2026

  • 28 Алооо, Факти....

    0 0 Отговор
    ОФИЦИАЛНАТА ВАЛУТА В България е ЕВРО!

    Лева остана в 2025 тодина и само януари 2026!

    15:52 14.02.2026

  • 29 перчем

    0 0 Отговор
    Да не се изкара и той беден!

    15:56 14.02.2026

  • 30 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Анонимен":

    Някои хора не са си пили хапчетата и проявяват нетърпимост и агресия къч чуждото мнение. Това е болестно състояние.

    15:58 14.02.2026

  • 31 да попитам

    0 1 Отговор
    всички, които реват - вие погледнахте ли си фактурата, сравнихте ли я с показанията на електромера си, със стара фактура?!? Говорите за манипулации, къде точно са манипулациите, в надписани киловати, грешно превалутирана сметка, къде точно?

    16:02 14.02.2026

  • 32 НА ВИ ЕВРО

    2 1 Отговор
    НАЛИ ИСКАХТЕ ЕВРО БЕ СЕГА ЩО РЕВЕТЕ ?

    16:04 14.02.2026

  • 33 Да Не

    2 0 Отговор
    Обаче как височайшите мълчат, всичко било нормално!!!

    16:08 14.02.2026

  • 34 проверих си фактурата

    0 0 Отговор
    Консумацията ми е реалната, превалутирането е точно, проблеми нямам. Ако е системен проблема ще го има и при мен, явно не е системен! Аз съм към Енерго про (ЕРП-Север)

    16:15 14.02.2026

  • 35 Радвайте се че Тиквата и Прасето не са

    1 0 Отговор
    ...пратили ДАНС да ви разстреля цяло семейство и да ви обявят за секта пед--офи--ли...милост от Тиквата и Прасето и Световната ЕЦБ корпорация няма да има за никой ..тия разстрелват вече и деца...

    16:22 14.02.2026

  • 36 какъв е проблема на тези хора

    1 0 Отговор
    нали искаха в клуба на богатите , там сметките са високи и няма място за бедняци , на който не му изнася да бяга в Русия те не са в клуба на богатите и енергията е близо до подарък

    16:23 14.02.2026

  • 37 Ами да

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "нали искахте да спирате АЕЦ-а":

    Миглена Кунева-Пръмова.

    16:27 14.02.2026

  • 38 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Пак да гласуваш за герб сашо

    16:39 14.02.2026

  • 39 Сметката ...

    0 0 Отговор
    ...за тока ни беше нормална, но за водата беше завишена. Има три варианта: или нещо ни ментят, или от 1.1 са дигнали цената, или е грешка. Хванах случайно инкасаторката за обяснение. Цената е същата, грешка няма, и все пак...Оказа се, че за един месец имаме служебна цена, тъй като не е оказан достъп. Нормална процедура. Но! Ние сме възрастни хора, 90% сме в къщи, следим съобщенията за проверка и оставяме данни. Може и да сме забравили, но не сме глухи ако звънят на входа. Остава съмнение, че дружествата нещо шикалкавят след празниците и ни лапат кинти авансово.

    16:46 14.02.2026

  • 40 Хмм

    0 0 Отговор
    Аз получих: 500 евро. Миналият медец бе 900 ле.
    В София.

    16:48 14.02.2026