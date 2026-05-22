Задържаха за наркотици звездата от „Шербет от боровинки“ Фейза Чивелек

22 Май, 2026 13:45 1 465 15

Турската актриса Фейза Чивелек беше задържана при акция срещу наркотиците

Венелина Маринова

Турската актриса Фейза Чивелек беше задържана при акция срещу наркотиците, съобщава РИА Новости.

Чивелек е заподозряна в трафик, производство или употреба на наркотици. Тя ще се подложи на биологична експертиза и ще даде показания. Заедно с нея бяха задържани и певицата Мейбъл Матиз, моделът Серенай Сарикая, актьорът Онур Тун, певецът Беркай и девет други.

Фейза Чивелек е известна с ролята си на Нилай Юнал в сериала „Шербет от боровинки“. Тя участва и в проектите „Нарекох я Фериха“, „Лявата ми половина“ и „Войната на розите“.

През март звездата от „Почуках на вратата ми“ Ханде Ерчел даде показания по дело за наркотици.

Издадена бе заповед за арест на актрисата, но по това време тя бе в чужбина и научи за ареста си от медиите. След завръщането си в Турция започва да сътрудничи на правоохранителните органи.

В организма на Ерчел не са открити незаконни или стимулиращи вещества. Анализирани са кръвни проби и проби от коса. Тя доброволно се е подложила на всички тестове. Актрисата публикува официално изявление, в което заявява, че не употребява наркотици.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кой са тези

    10 3 Отговор
    синг@ни и защо ни занимавате с тях?

    13:46 22.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 4 Отговор
    Абе те и някакъв НАЗАРЯН арестуваха🤔❗

    Коментиран от #4

    13:47 22.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    вай АЛ;ЛЛАХ АЛЛАХ..чок гюзел кадън..

    Коментиран от #7

    13:47 22.05.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    тц-Симонян арестували

    13:49 22.05.2026

  • 5 Стига !!!

    2 5 Отговор
    СъсипАхте ги тези жени! И на тях им се живее...

    13:50 22.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор
    Във Варна задържаха Кристиян Назарян за разпространяване на фентанил ❗

    13:50 22.05.2026

  • 7 Aлфа Bълкът

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чок гьот берекет версим, ама чок гюзел йок.

    Коментиран от #9

    13:53 22.05.2026

  • 8 А за корупция, кога ще задържат

    8 0 Отговор
    всчки политици от партията на ердоган?

    13:55 22.05.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Aлфа Bълкът":

    и тезгях гюзел , кардашим..машала

    13:55 22.05.2026

  • 10 Хорейшо

    1 0 Отговор
    Слагали са..... пудра захар на баклавата.

    Коментиран от #15

    14:04 22.05.2026

  • 11 Астроложка

    0 0 Отговор
    Оф,аман вече от тоя Нептун.

    14:19 22.05.2026

  • 12 Ей ! То Пък !

    2 0 Отговор
    Вече !

    Човек !

    Да Неможе !

    Да !

    Пръ

    --

    не !

    14:57 22.05.2026

  • 13 Как за наркотици

    0 0 Отговор
    Шербет от боровинки е алкохол.

    14:59 22.05.2026

  • 14 мхмх

    0 0 Отговор
    мисленето все още не е престъпление.
    можете свободно да си мислите каквото поискате.

    ок в турция може и да е престъпление да мислиш.
    но тук явно поне този човешки механизъм не е все още престъпление.
    НО скоро и това ще стане.

    15:25 22.05.2026

  • 15 тиририрм

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хорейшо":

    Не, на шербета са я слагали.

    15:31 22.05.2026