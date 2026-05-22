Задържаха за наркотици звездата от „Шербет от боровинки“ Фейза Чивелек

Турската актриса Фейза Чивелек беше задържана при акция срещу наркотиците, съобщава РИА Новости.

Чивелек е заподозряна в трафик, производство или употреба на наркотици. Тя ще се подложи на биологична експертиза и ще даде показания. Заедно с нея бяха задържани и певицата Мейбъл Матиз, моделът Серенай Сарикая, актьорът Онур Тун, певецът Беркай и девет други.

Фейза Чивелек е известна с ролята си на Нилай Юнал в сериала „Шербет от боровинки“. Тя участва и в проектите „Нарекох я Фериха“, „Лявата ми половина“ и „Войната на розите“.

През март звездата от „Почуках на вратата ми“ Ханде Ерчел даде показания по дело за наркотици.

Издадена бе заповед за арест на актрисата, но по това време тя бе в чужбина и научи за ареста си от медиите. След завръщането си в Турция започва да сътрудничи на правоохранителните органи.

В организма на Ерчел не са открити незаконни или стимулиращи вещества. Анализирани са кръвни проби и проби от коса. Тя доброволно се е подложила на всички тестове. Актрисата публикува официално изявление, в което заявява, че не употребява наркотици.