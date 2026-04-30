Мерил Стрийп първоначално отказала ролята в "Дяволът носи Прада", за да ѝ платят повече

Мерил Стрийп първоначално е отказала една от най-разпознаваемите роли в кариерата си – тази на Миранда Пристли в "Дяволът носи Прада" – с цел да договори по-висок хонорар. Това разкри самата носителка на „Оскар“ в интервю за Today.

Актрисата, отличена с редица награди за превъплъщението си в безкомпромисния главен редактор на модното списание „Runway“ във филма на режисьора Дейвид Франкел, заяви, че е била убедена в потенциала на проекта още при първия прочит на сценария. По думите ѝ, след като получила първоначалното предложение, тя го отхвърлила, за да провери дали студиото е готово да удвои възнаграждението ѝ – ход, който впоследствие се оказал успешен.

Мерил Стрийп, която отново влиза в ролята на Пристли в продължението "Дяволът носи Прада 2", обясни, че по онова време е обмисляла оттегляне от актьорската професия, което също е повлияло на решението ѝ да води по-твърди преговори с продуцентите. Тя допълни, че е била уверена както в успеха на филма, така и в значимостта на собственото си участие в него.

Първата част, излязла през 2006 г., реализира приходи от над 326 милиона долара в световния боксофис при бюджет между 35 и 41 милиона долара, утвърждавайки се като един от най-успешните филми, посветени на модната индустрия.

Продължението, което излиза на 1 май в по кината, обаче получава по-сдържани оценки от критиката, като част от коментарите акцентират върху липсата на стилистичната острота, характерна за оригинала. Продукцията е съпътствана и от редица противоречия, включително критики към начина, по който е изграден образът на азиатски персонаж.

Недоволството е насочено към студиото 20th Century Studios заради интерпретацията на героя Джин Чао, изигран от Хелън Джей Шен. Част от публиката в Източна Азия определя името и характеристиките на персонажа като стереотипни и културно проблематични, като се посочват и възможни асоциации с расистки изрази от миналото. Според публикации в Oriental Daily News, изборът на име и поведенчески модели създава внушения, възприемани като обидни.

Паралелно с това се появиха и твърдения, че Ан Хатауей е изразила несъгласие с подбора на модели с „прекомерно слаба“ визия по време на снимките. В интервю за Good Morning America тя отхвърли спекулациите, че нейна намеса е довела до освобождаване на участници от продукцията, като определи разпространяваната информация като неточна. По думите ѝ, конкретната ситуация е свързана с отделна сцена, която не може да бъде коментирана в детайли, но подчерта, че никой не е загубил работата си.

Мерил Стрийп също е коментирала темата за външния вид на моделите, отбелязвайки в интервю за Harper's Bazaar, че част от тях изглеждали „не само красиви и млади, но и обезпокоително слаби“. Тя допълни, че по-младата ѝ колежка е реагирала незабавно, като е потърсила уверения от продуцентите за по-балансирано представяне.

Снимките на филма са преминали при засилен обществен интерес, като по думите на Стрийп продукционният процес често е бил нарушаван от присъствието на фенове и папараци. Актрисата признава, че не е очаквала подобен мащаб на внимание близо две десетилетия след излизането на оригиналния филм, като се е наложило използването на полицейски кордони и допълнителни мерки за контрол на тълпите.