Ан Хатауей и Дакота Джонсън влизат в опасна игра на изкушения във филма "Верити" (ВИДЕО)

Стрийминг и филмовото подразделение Amazon MGM Studios представи първия трейлър на трилъра "Верити" – четвъртата екранизация по роман на Колийн Хувър в рамките на последните две години. Филмът е планиран за премиера в кината на 2 октомври и идва след поредица от успешни адаптации на авторката, сред които "Никога повече", "Премълчани истини" и "Споменът за него".

В главните роли влизат Дакота Джонсън и Ан Хатауей. Джонсън се превъплъщава в Лоуън Ашли – писателка в затруднение, която получава предложение да довърши поредица от книги на популярната авторка Верити Кроуфорд, след като тежък инцидент я оставя неспособна да работи. В хода на задачата си Лоуън открива непубликуван ръкопис със смущаващо съдържание, който поставя под въпрос психическото състояние на Верити.

Актьорският състав включва още Джош Хартнет, както и по-млади имена като Брейди Вагнер, Асел Суонго и Даниел Ечевария. В трейлъра сюжетът се развива в дома на семейство Кроуфорд, където героинята на Джонсън постепенно навлиза в напрегната и зловеща атмосфера, белязана и от афера. В един от ключовите моменти се загатва за психологически обрат, при който реалността и възприятията започват да се размиват, а репликата „Тъмнина предстои“ задава тона на историята.

Проектът идва в ключов момент за Amazon MGM Studios, която през настоящата година за първи път залага на пълномащабно киноразпространение. След по-слаб старт с продукции като „Mercy“, „Crime 101“ и „Melania“, студиото отчита сериозен търговски успех с Project Hail Mary, който вече е реализирал приблизително 600 милиона долара глобални приходи.

Анализаторите отбелязват, че интересът към адаптациите по книги на Колийн Хувър остава стабилен, особено в контекста на засиленото търсене на истории, насочени към женска аудитория. Успехът на предходните ѝ заглавия затвърждава позицията ѝ като едно от най-влиятелните имена в съвременната популярна литература с директно отражение върху филмовата индустрия.

Преди премиерата на „Verity“, студиото планира още няколко заглавия, сред които „Овце детективи“, "Господари на вселената" с участието на Никълъс Голицин, както и „How to Rob a Bank“ на режисьора Дейвид Лийч, известен с работата си по поредицата "Джон Уик".