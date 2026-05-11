Разкриха хонорарите на звездите от "Дяволът носи Прада 2"

"Дяволът носи Прада 2" се превръща в един от най-успешните кинохитове на годината, а звездите от оригиналния филм отново печелят впечатляващи хонорари почти две десетилетия след премиерата на първата продукция.

Според информация на Variety продължението на култовата модна лента вече е преминало границата от 300 милиона долара световни приходи, а водещите актриси Мерил Стрийп, Ан Хатауей и Емили Блънт са получили идентични възнаграждения за завръщането си във филма.

Стрийп, която отново влиза в ролята на безкомпромисната редакторка Миранда Прийстли, е смятана за ключовия фактор за реализирането на проекта. Източници, цитирани от изданието, твърдят, че 20th Century Studios е предложило на носителката на три награди Academy Awards хонорар от 12,5 милиона долара.

По информация на Variety обаче именно Мерил Стрийп е настояла и останалите две водещи актриси да получат равностойни условия. Така Ан Хатауей и Емили Блънт също са подписали договори за по 12,5 милиона долара за ролите на Андреа Сакс и Емили Чарлтън.

Освен фиксираните възнаграждения, трите актриси са договорили и сериозни бонуси, обвързани с боксофис резултатите на филма. Според източници на изданието всяка от тях може да достигне общ доход от над 20 милиона долара, ако продукцията продължи успешното си представяне в кината.

Продължението е режисирано от Дейвид Франкел, който стоеше и зад оригиналния филм от 2006 г. Сценарият отново е дело на Алайн Брош Маккена. Първата лента, създадена с бюджет от около 35 милиона долара, реализира над 326 милиона долара приходи по света и се превърна в една от най-популярните продукции, свързани с модната индустрия и шоубизнеса.

Новият филм е заснет с бюджет от приблизително 100 милиона долара, като според Франкел голяма част от средствата са насочени именно към актьорския състав.

Любопитен детайл е, че въпреки внушителния хонорар за „Дяволът носи Прада 2“, това не е най-голямото възнаграждение в кариерата на Мерил Стрийп. Според Variety актрисата е получила по-високо заплащане за участието си във филма Don't Look Up на Netflix, където схемата на възнаграждение включвала и т.нар. „buyout“ компенсации вместо традиционни боксофис бонуси.

Във втория си уикенд по кината "Дяволът носи Прада 2" се очаква да се конкурира за лидерската позиция в боксофиса с "Mortal Kombat II". Анализаторите прогнозират нови приходи от около 42 милиона долара само за втория уикенд на разпространение.