Сп. People обяви Ан Хатауей за най-красивата звезда (СНИМКИ)

22 Април, 2026 12:31 1 453 19

Актрисата сподели своите тайни за красота с изданието

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ан Хатауей беше избрана за „Най-красивата жена в света“ от списание People, като се появи на корицата в рокля на Тамара Ралф, украсена с триизмерни пера. Отличието съвпада с премиерата на продължението на филма „Дяволът носи Прада“, където тя се завръща към една от най-емблематичните ѝ роли.

В интервюто 43-годишната актриса споделя, че външният ѝ вид се дължи не само на козметика, а и на съзнателен подход към публичните изяви. Тя подчертава значението на масажите за лице, доброто осветление и по-умереното поведение пред камерите. „Когато си естествено експресивен човек, както съм аз, трябва да осъзнаваш, че това, което ти изглежда нормално, може да изглежда преувеличено на червения килим“, казва тя. „Важно е да запазиш спокойствие и контрол.“

Актрисата споменава и някои от продуктите, които използва, включително кремове против стареене и грижа за кожата, но подчертава, че увереността идва с опита и времето.

Фотосесията към броя представя холивудската звезда в различни визии – от черно-бяла рокля на „Долче и Габана“ с едри точки до костюми на Стела Маккартни и метализирани елементи от Рабан, комбинирани с дизайнерски панталони.

Ан Хатауей прави паралел между собственото си развитие и това на героинята Анди Сакс. Тя отбелязва, че днешната публика е значително по-информирана по отношение на модата в сравнение с 2006 г. Според нея персонажът ѝ би развил по-индивидуален стил, изграден с времето и включващ винтидж находки.

Запитана за своя „неудобен период“, актрисата отговаря с ирония, че той е продължил десетилетия. „Вероятно имах най-дългата неловка фаза в Холивуд – чак до края на 30-те си години“, казва тя.

Днес Ан Хатауей подчертава, че цени спокойствието и баланса. „Никога не съм била на тази възраст, така че просто се опитвам да разбера какво следва. Винаги има нещо ново зад ъгъла“, отбелязва тя.

  • 1 бушприт

    10 4 Отговор
    Списание "People" обяви Ан Хатауей за най-красивата жена. Звездите са на небето!

    12:35 22.04.2026

  • 2 Страшна симпатяга

    12 5 Отговор
    и невероятно естествена.

    12:37 22.04.2026

  • 3 др Енчев

    6 3 Отговор
    Точно така, хубава е, защото е с корекции. Но най-хубава е Барби от Бургас, защото е с най-много корекции. Тези без корекции са с дебели вежди, космати и небръснати. Те не са хубави.

    12:38 22.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    8 3 Отговор
    Поредната кошерна кvrvа малко по "красива" от дявола

    12:39 22.04.2026

  • 7 Сталин

    16 2 Отговор
    Ако искате да видите красиви жени ,идете в Русия

    Коментиран от #9

    12:43 22.04.2026

  • 8 Един мъж

    18 0 Отговор
    Безспорно жената е много хубава! Но много дразнещо е, някой да ми казва, коя е най красивата! Както съм казвал, за един мъж най красивата жена е тази, която обича! Повтарям - не тази която оправя, защото това може да са много жени! Тази, която обича истински!

    Коментиран от #12

    12:46 22.04.2026

  • 9 Ако искате да си намерите к

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Направете си разходка до Киев

    12:49 22.04.2026

  • 10 волан

    7 0 Отговор
    Защо да ходим в Русия,като през лятото рускините ще дойдат на нашето море?

    12:52 22.04.2026

  • 11 в кратце

    10 0 Отговор
    Най-красивата жена е тази,която всеки мъж си е харесал.

    12:53 22.04.2026

  • 12 Една жена

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Един мъж":

    Само да попитам, че нещо не схванах... Правилно ли разбрах, че когато истински обича жена, не "оправя" друга или други

    Коментиран от #13, #14, #19

    12:55 22.04.2026

  • 13 Мишо Дудикоф 🥷

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Една жена":

    Правилно си го разбрала. Такива комплексари като него има много, но не всички българи сме такива.

    13:00 22.04.2026

  • 14 Един мъж

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Една жена":

    Напълно възможно е, да не ти се получат нещата с жената, която обичаш! И да не обикнеш нито една от тези, с които се получават!

    13:04 22.04.2026

  • 15 Ха,хаха

    1 0 Отговор
    Аз съм на красивата, боли ме.... кво обявили некви измислени измисленяци.

    13:17 22.04.2026

  • 16 НАСКО

    0 1 Отговор
    Малко е плоскичка, но...

    13:33 22.04.2026

  • 17 Само да вметна

    1 0 Отговор
    Ан Хатауей имаше връзка с италианския "бизнесмен" Рафаело Фолиери, който се оказа измамник. Двамата бяха заедно от 2004 г. до 2008 г.. Връзката им приключи внезапно, когато Фолиери беше арестуван и впоследствие осъден на 4,5 години затвор за измами, пране на пари и заговор. Той беше обвинен, че се е представял за представител на Ватикана, за да мами инвеститори при покупката на църковни имоти в САЩ. При разследването ФБР установи как са харчени парите на инвеститорите – например за частни полети, луксозни хотели и вечери, които Хатауей е описвала в личните си спомени. По-късно актрисата трябваше да предаде на властите бижута на стойност хиляди долари , които са били закупени с откраднати пари и впоследствие бяха продадени на търг за обезщетяване на жертвите.

    13:34 22.04.2026

  • 18 Само да вметна

    1 1 Отговор
    По-късно Хатауей сподели, че се е чувствала така, сякаш „килимът е бил издърпан под краката ѝ“, и е прекарала седмици в шок след разкритията. Интересно е колко меркантилна п@таранка е Хатауйчето , и как измисленяците от Пипъл Магазин ни я налагат за най-красивата на света. Можем да сме сигурни че е била част от момичетата на Епщ@йн който е пробутвал "манекенки и акриси" за съпруги на заможни мъже , лошото е когато тези мъже сами се оказват измамници както Рафаело Фолиери. Анито и Фолиери са живеели заедно във Тръм Таур и са плащали 35 000$ месечен наем за апартамента.

    13:38 22.04.2026

  • 19 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Една жена":

    Освен вдовицата оправям и щерка й. За любов и дума не може да става, плащам си със секса за екскурзии, жилище и средства.

    13:52 22.04.2026