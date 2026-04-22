Сп. People обяви Ан Хатауей за най-красивата звезда (СНИМКИ)

Ан Хатауей беше избрана за „Най-красивата жена в света“ от списание People, като се появи на корицата в рокля на Тамара Ралф, украсена с триизмерни пера. Отличието съвпада с премиерата на продължението на филма „Дяволът носи Прада“, където тя се завръща към една от най-емблематичните ѝ роли.

В интервюто 43-годишната актриса споделя, че външният ѝ вид се дължи не само на козметика, а и на съзнателен подход към публичните изяви. Тя подчертава значението на масажите за лице, доброто осветление и по-умереното поведение пред камерите. „Когато си естествено експресивен човек, както съм аз, трябва да осъзнаваш, че това, което ти изглежда нормално, може да изглежда преувеличено на червения килим“, казва тя. „Важно е да запазиш спокойствие и контрол.“

Актрисата споменава и някои от продуктите, които използва, включително кремове против стареене и грижа за кожата, но подчертава, че увереността идва с опита и времето.

Фотосесията към броя представя холивудската звезда в различни визии – от черно-бяла рокля на „Долче и Габана“ с едри точки до костюми на Стела Маккартни и метализирани елементи от Рабан, комбинирани с дизайнерски панталони.

Ан Хатауей прави паралел между собственото си развитие и това на героинята Анди Сакс. Тя отбелязва, че днешната публика е значително по-информирана по отношение на модата в сравнение с 2006 г. Според нея персонажът ѝ би развил по-индивидуален стил, изграден с времето и включващ винтидж находки.

Запитана за своя „неудобен период“, актрисата отговаря с ирония, че той е продължил десетилетия. „Вероятно имах най-дългата неловка фаза в Холивуд – чак до края на 30-те си години“, казва тя.

Днес Ан Хатауей подчертава, че цени спокойствието и баланса. „Никога не съм била на тази възраст, така че просто се опитвам да разбера какво следва. Винаги има нещо ново зад ъгъла“, отбелязва тя.