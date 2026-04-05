Жената с рекордно дълги мигли: Историята на Ю Цзянся и уникалното ѝ постижение

Когато става дума за необичайни световни рекорди, обикновено си представяме сила, скорост или издръжливост. Но понякога най-изненадващите постижения са свързани с нещо много по-фино - като човешките мигли.

Коя е жената с най-дългите мигли в света?

Рекордът за най-дълги мигли в света принадлежи на Ю Цзянся, която е официално вписана в Guinness World Records.

Тя е родена в китайската провинция Дзянсу и за първи път привлича вниманието през 2016 г., когато миглите на горния ѝ клепач са измерени на 12,40 см - достатъчни, за да ѝ донесат световен рекорд.

През 2021 г. рекордът ѝ е официално подобрен, след като измервания в Шанхай показват впечатляващата дължина от 20,5 см. Така тя надминава собственото си постижение и затвърждава мястото си в историята на необичайните рекорди.

Напълно естествен феномен

Още по-любопитното е, че миглите ѝ са изцяло естествени - без козметични удължения или интервенции. За да бъде признат подобен рекорд, Guinness World Records изисква строги проверки за автентичност.

Самата Ю Цзянся споделя, че е забелязала необичайната им дължина преди години и приема особеността си като природен дар, а не като недостатък.

Уникалност, а не странност

За нея рекордът не е нещо необичайно или смущаващо, а част от собствената ѝ идентичност. Тя го възприема като символ на индивидуалност и природна уникалност, който я отличава от останалите.

Историята ѝ остава един от най-любопитните примери в архивите на световните рекорди - доказателство, че понякога именно най-малките детайли могат да се превърнат в глобална сензация.

Източник: Ladyzone.bg.