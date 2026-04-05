Жената с рекордно дълги мигли: Историята на Ю Цзянся и уникалното ѝ постижение

5 Април, 2026 10:22 1 808 13

Китайка влиза в „Гинес“ с мигли, които надхвърлят 20 сантиметра и се превръщат в световна сензация

Жената с рекордно дълги мигли: Историята на Ю Цзянся и уникалното ѝ постижение - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Когато става дума за необичайни световни рекорди, обикновено си представяме сила, скорост или издръжливост. Но понякога най-изненадващите постижения са свързани с нещо много по-фино - като човешките мигли.

Коя е жената с най-дългите мигли в света?

Рекордът за най-дълги мигли в света принадлежи на Ю Цзянся, която е официално вписана в Guinness World Records.

Тя е родена в китайската провинция Дзянсу и за първи път привлича вниманието през 2016 г., когато миглите на горния ѝ клепач са измерени на 12,40 см - достатъчни, за да ѝ донесат световен рекорд.

През 2021 г. рекордът ѝ е официално подобрен, след като измервания в Шанхай показват впечатляващата дължина от 20,5 см. Така тя надминава собственото си постижение и затвърждава мястото си в историята на необичайните рекорди.

Напълно естествен феномен

Още по-любопитното е, че миглите ѝ са изцяло естествени - без козметични удължения или интервенции. За да бъде признат подобен рекорд, Guinness World Records изисква строги проверки за автентичност.

Самата Ю Цзянся споделя, че е забелязала необичайната им дължина преди години и приема особеността си като природен дар, а не като недостатък.

Уникалност, а не странност

За нея рекордът не е нещо необичайно или смущаващо, а част от собствената ѝ идентичност. Тя го възприема като символ на индивидуалност и природна уникалност, който я отличава от останалите.

Историята ѝ остава един от най-любопитните примери в архивите на световните рекорди - доказателство, че понякога именно най-малките детайли могат да се превърнат в глобална сензация.

Източник: Ladyzone.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бррррр

    12 2 Отговор
    Това гадно.

    10:27 05.04.2026

  • 2 Абе да бе

    14 0 Отговор
    Жена и мъж си говорят. Тя:
    -Имаш много дълги мигли.
    Той: - Майка ми казва, че много съм плакал като малък.
    - Ми да беше и пишкал повече.

    10:29 05.04.2026

  • 3 Мъж

    4 5 Отговор
    С това ще се справим! Зор ще бъде ако някоя маца има такива косми на живата рана, и вземе да я навърже като след хирургична интервенция или връзки на кубинки...

    10:30 05.04.2026

  • 4 елче а твоите долни мигли

    4 4 Отговор
    не са ли по дълги от на челеменката

    10:33 05.04.2026

  • 5 Болест

    9 0 Отговор
    Аномалия а не красота

    Коментиран от #8

    11:01 05.04.2026

  • 6 Айше

    3 0 Отговор
    Ще пускам косъма на веждите.
    Кога не съм за Гинес, за хвалене ли съм?

    11:43 05.04.2026

  • 7 Див селянин

    6 1 Отговор
    Посрижи ги ма.

    12:06 05.04.2026

  • 8 Идън

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Болест":

    Така е.Елизабет Тейлър е имала дистихаза- двоен ред мигли.Дългите мигли могат да се предават по генетичен път н а следващото или през поколение- както цвета на очите Но не винаги и двете.Напр. детето -моето- наследи от мен само дългите мигли- цветът на очите му е от таткото-кафяви.

    Коментиран от #9

    12:37 05.04.2026

  • 9 Кофти

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Идън":

    А на съседа кафяви ли са 😅

    Коментиран от #10

    12:51 05.04.2026

  • 10 Идън

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Кофти":

    На съседа са точно каквито харесвам- сини със стоманено проблясване ... и има тъмна коса- най- доброто съчетание...Има любов- която е по- добре да не е споделена- отколкото да двамата да се разочароват или наранят.Друго ще питаш ли или да ида да садя цветя?

    13:07 05.04.2026

  • 11 Някой

    3 4 Отговор
    Искате ли да чуете историята на най-дългия, ...й !!

    Коментиран от #12

    13:57 05.04.2026

  • 12 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Споделете с групичката по интереси!

    Коментиран от #13

    14:30 05.04.2026

  • 13 Идън

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дзак":

    Добре си отговорил. В този случай имаме сатириазис съчетан със старчески маразъм.

    15:37 05.04.2026