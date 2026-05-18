Тигър избяга от частен зоопарк и нападна човек

18 Май, 2026 18:29 1 567 7

  • тигър-
  • дива котка-
  • нападение-
  • избягал-
  • избягал тигър

Дивите котки са живели в неподходящи за тях условия и дресьорката им често е получавала критики за това

Тигър избяга от частен зоопарк и нападна човек - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Германската полиция застреля тигър, избягал от частен обект близо до източния град Лайпциг, като 73-годишен мъж е сериозно ранен при инцидента, предаде ДПА, позовавайки се на местните сили на реда.

Полицията съобщи, че мъжът е бил в заграждението в разположения край Лайпциг град Шкойдиц, когато животното се е освободило вчера по обяд. Пострадалият е описан като доброволец, упълномощен да бъде на място, и е откаран в болница със сериозни наранявания.

„Тигърът е напуснал заграждението си. След това е бил открит от полицаи близо до градинска зона“, заяви говорител на полицията. След това животното е било застреляно на място, за да се елиминира всякаква опасност за обществеността.

Полицията потвърди, че няма други избягали животни. Планирано е претърсване с дрон, за да се провери дали мястото е напълно обезопасено, съобщи полицията. Дресьорка на тигри е отглеждал осем големи котки в индустриален обект в Шкойдиц. Според местните медии в миналото тя е била обект на многократни обвинения относно начина, по който е отглеждала тигрите.

Общинският кмет Томас Друскат заяви, че „заграждението трябва да бъде премахнато“, а животните да бъдат преместени в по-подходящи съоръжения.

Според местен жител, представил се за познат на гледача на животните, животните са били отглеждани в тесни и „неподходящи условия“.

Полицията заяви, че разследва как животното е успяло да се освободи. Все още не е ясно дали ще последва наказателно производство, предава БТА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 мда

    3 1 Отговор
    Скъсал е синджира.

    18:40 18.05.2026

  • 2 Шуменско плато

    6 0 Отговор
    Пълна скука. Тук цял сериал за една черна пантера направихме, имаше драма и екшън а тези загубени германци взели, че веднага го гръмнали.

    18:41 18.05.2026

  • 3 поредната неграмотност

    3 0 Отговор
    дресьорката не е отглеждал а е отглеждалА тигри

    19:17 18.05.2026

  • 4 Хорейшо

    1 1 Отговор
    Ситуацията е...... ой тигре, тигре.....

    19:20 18.05.2026

  • 5 Убихте красивата котка ва

    3 0 Отговор
    Еййййй

    19:26 18.05.2026

  • 6 Абе

    2 0 Отговор
    трябвало е дресьора да застрелят , а котката да упоят и преместят в подходящи условия ! А и дъртия чии го е дирил там ?

    20:24 18.05.2026

  • 7 така така

    2 0 Отговор
    Германската полиция защо убива животно?

    20:35 18.05.2026