Тигър избяга от частен зоопарк и нападна човек

Германската полиция застреля тигър, избягал от частен обект близо до източния град Лайпциг, като 73-годишен мъж е сериозно ранен при инцидента, предаде ДПА, позовавайки се на местните сили на реда.
Полицията съобщи, че мъжът е бил в заграждението в разположения край Лайпциг град Шкойдиц, когато животното се е освободило вчера по обяд. Пострадалият е описан като доброволец, упълномощен да бъде на място, и е откаран в болница със сериозни наранявания.
„Тигърът е напуснал заграждението си. След това е бил открит от полицаи близо до градинска зона“, заяви говорител на полицията. След това животното е било застреляно на място, за да се елиминира всякаква опасност за обществеността.
Полицията потвърди, че няма други избягали животни. Планирано е претърсване с дрон, за да се провери дали мястото е напълно обезопасено, съобщи полицията. Дресьорка на тигри е отглеждал осем големи котки в индустриален обект в Шкойдиц. Според местните медии в миналото тя е била обект на многократни обвинения относно начина, по който е отглеждала тигрите.
Общинският кмет Томас Друскат заяви, че „заграждението трябва да бъде премахнато“, а животните да бъдат преместени в по-подходящи съоръжения.
Според местен жител, представил се за познат на гледача на животните, животните са били отглеждани в тесни и „неподходящи условия“.
Полицията заяви, че разследва как животното е успяло да се освободи. Все още не е ясно дали ще последва наказателно производство, предава БТА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мда
18:40 18.05.2026
2 Шуменско плато
18:41 18.05.2026
3 поредната неграмотност
19:17 18.05.2026
4 Хорейшо
19:20 18.05.2026
5 Убихте красивата котка ва
19:26 18.05.2026
6 Абе
20:24 18.05.2026
7 така така
20:35 18.05.2026