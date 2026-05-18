Тигър избяга от частен зоопарк и нападна човек

Германската полиция застреля тигър, избягал от частен обект близо до източния град Лайпциг, като 73-годишен мъж е сериозно ранен при инцидента, предаде ДПА, позовавайки се на местните сили на реда.

Полицията съобщи, че мъжът е бил в заграждението в разположения край Лайпциг град Шкойдиц, когато животното се е освободило вчера по обяд. Пострадалият е описан като доброволец, упълномощен да бъде на място, и е откаран в болница със сериозни наранявания.

„Тигърът е напуснал заграждението си. След това е бил открит от полицаи близо до градинска зона“, заяви говорител на полицията. След това животното е било застреляно на място, за да се елиминира всякаква опасност за обществеността.

Полицията потвърди, че няма други избягали животни. Планирано е претърсване с дрон, за да се провери дали мястото е напълно обезопасено, съобщи полицията. Дресьорка на тигри е отглеждал осем големи котки в индустриален обект в Шкойдиц. Според местните медии в миналото тя е била обект на многократни обвинения относно начина, по който е отглеждала тигрите.

Общинският кмет Томас Друскат заяви, че „заграждението трябва да бъде премахнато“, а животните да бъдат преместени в по-подходящи съоръжения.

Според местен жител, представил се за познат на гледача на животните, животните са били отглеждани в тесни и „неподходящи условия“.

Полицията заяви, че разследва как животното е успяло да се освободи. Все още не е ясно дали ще последва наказателно производство, предава БТА.