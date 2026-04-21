Тигър скочи в публиката по време на цирково шоу в Русия (ВИДЕО)

Руските власти започнаха разследване, след като тигър избяга от циркова арена по време на представление и навлезе сред публиката, предизвиквайки паника сред зрителите. Инцидентът е станал в Ростов на Дон в неделя и бързо привлече обществено внимание след разпространението на видеозаписи в социалните мрежи.

Кадрите показват как три тигъра участват в номер, разположени върху поставки, докато дресьорът и негов асистент се движат в манежа. Между арената и зрителите е била опъната предпазна мрежа, която обаче внезапно пада, вероятно вследствие на техническа неизправност. В рамките на секунди едно от животните се възползва от ситуацията, прескача ограждението и се озовава в зрителската зона.

Video captured the moment a tiger leapt over a barrier at a circus in Russia. Trainers tried to regain control as it roamed the seating area. Russian media report that no injuries were recorded. pic.twitter.com/NlzEISZZC8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 21, 2026

Очевидци описват сцените като хаотични. „Децата крещяха, възрастните започнаха да бягат в паника“, съобщава свидетел пред местни медии. На видеозаписите се вижда как част от публиката се изправя, за да наблюдава случващото се, докато други се насочват към изходите. В последващи кадри секторите са почти празни, а животното се движи между редовете.

По информация на очевидци, след евакуацията на шатрата тигърът е излязъл извън нея и е бил забелязан в близост до съоръжението. Въпреки сериозния инцидент, няма пострадали.

Директорът на цирка Николай Довгалюк заявява, че животното е било овладяно без допълнителни усложнения. „Дресьорът постави нашийник на тигъра, отведе го обратно в клетката и ситуацията беше овладяна“, посочва той. По думите му става въпрос за обучени животни, но признава, че риск за публиката е съществувал. Причината за инцидента той отдава на „грешка на служител“ и съвпадение на обстоятелства.

Следствен комитет на Руската федерация потвърди, че е започнато разследване за евентуални нарушения на правилата за безопасност.

Случаят отново поставя въпроса за използването на диви животни в циркови представления. В редица държави подобни практики вече са ограничени или забранени поради съображения за безопасност и хуманно отношение. В Русия обаче участията на животни, включително мечки, слонове и сибирски тигри, остават част от програмите на традиционни трупи като Московски държавен цирк.