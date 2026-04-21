Тигър скочи в публиката по време на цирково шоу в Русия (ВИДЕО)

21 Април, 2026 14:28 3 145 25

Животното бяга сред хората, след като предпазна мрежа пада

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Руските власти започнаха разследване, след като тигър избяга от циркова арена по време на представление и навлезе сред публиката, предизвиквайки паника сред зрителите. Инцидентът е станал в Ростов на Дон в неделя и бързо привлече обществено внимание след разпространението на видеозаписи в социалните мрежи.

Кадрите показват как три тигъра участват в номер, разположени върху поставки, докато дресьорът и негов асистент се движат в манежа. Между арената и зрителите е била опъната предпазна мрежа, която обаче внезапно пада, вероятно вследствие на техническа неизправност. В рамките на секунди едно от животните се възползва от ситуацията, прескача ограждението и се озовава в зрителската зона.

Очевидци описват сцените като хаотични. „Децата крещяха, възрастните започнаха да бягат в паника“, съобщава свидетел пред местни медии. На видеозаписите се вижда как част от публиката се изправя, за да наблюдава случващото се, докато други се насочват към изходите. В последващи кадри секторите са почти празни, а животното се движи между редовете.

По информация на очевидци, след евакуацията на шатрата тигърът е излязъл извън нея и е бил забелязан в близост до съоръжението. Въпреки сериозния инцидент, няма пострадали.

Директорът на цирка Николай Довгалюк заявява, че животното е било овладяно без допълнителни усложнения. „Дресьорът постави нашийник на тигъра, отведе го обратно в клетката и ситуацията беше овладяна“, посочва той. По думите му става въпрос за обучени животни, но признава, че риск за публиката е съществувал. Причината за инцидента той отдава на „грешка на служител“ и съвпадение на обстоятелства.

Следствен комитет на Руската федерация потвърди, че е започнато разследване за евентуални нарушения на правилата за безопасност.

Случаят отново поставя въпроса за използването на диви животни в циркови представления. В редица държави подобни практики вече са ограничени или забранени поради съображения за безопасност и хуманно отношение. В Русия обаче участията на животни, включително мечки, слонове и сибирски тигри, остават част от програмите на традиционни трупи като Московски държавен цирк.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фейк на часа

    29 26 Отговор
    Поредната порция русофобия.
    Нека да преброим колко псувни, подигравки и притивизъм ще има срещу Русия в следващите коментари.
    Копаете дъното.
    Поздрави на всички членове и симпатизанти на сектата Петрохан с изборите.!

    Коментиран от #17, #22

    14:41 21.04.2026

  • 2 ти да видиш

    39 5 Отговор
    Обаче има и такива, които останаха😉 Тия няма как да ги победят американците никога! 😅

    Коментиран от #21

    14:44 21.04.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    17 23 Отговор
    Па не е можал да иде и да изеде Путаран у кремлятя.

    Коментиран от #6, #7

    14:46 21.04.2026

  • 4 Един

    9 18 Отговор
    На седалките останаха само шораните. Пияните пияния Господ ги пази.

    14:48 21.04.2026

  • 5 Украински агент

    16 12 Отговор
    Този тигър Зеленский го е дресирал да скочи в публиката и да започне да яде руснаци.

    14:52 21.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 за сметка на това

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ти редовно ядеш пyтapани в затвора!

    14:55 21.04.2026

  • 8 ИВАН

    18 6 Отговор
    Човека е най долното същество, направи и тигрите на маймуни за да се забавлява, да ви имам и забавленията. и не съм русофоб, но обичам животните.

    Коментиран от #25

    14:57 21.04.2026

  • 9 6135

    27 2 Отговор
    "възрастните започнаха да бягат в паника"

    Болшинството от хората си седяха и спокойно гледаха как котенцето се разхожда.

    Абсолютно правилно държание в този случай.
    Да тръгнеш да бягаш от тигър е най-неразумното нещо, което можеш да направиш.

    Коментиран от #11

    15:03 21.04.2026

  • 10 Фотографа

    22 1 Отговор
    Като гледам, руснаците даже и не трепнаха 👍🤣🤣🤣

    15:15 21.04.2026

  • 11 Факти

    6 22 Отговор

    До коментар #9 от "6135":

    Стоят с децата си на метри от тигъра. Готови са да умрат, но не и да вземат живота си в свои ръце. Това е руският робски манталитет.

    Коментиран от #15

    15:17 21.04.2026

  • 12 Явно

    6 6 Отговор
    таварищ путьонок не бил сред зрителите. Иначе щеше да се хвърли върху звяра и като истински витяз да го уд.. , нее нямаше, той мн обича и хората, и животните.

    15:20 21.04.2026

  • 13 ВоФката

    7 10 Отговор
    Щом и тигрите взеха да бягат от моя Расийски Мир,става лошо!

    15:21 21.04.2026

  • 14 Айше

    10 1 Отговор
    Не изглежда да е случайно.
    Мрежата се вдигна веднага след като тигъра я прескочи.
    Много шум за нищо и Всичко за шоуто! :)

    15:21 21.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не си познал

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Георги":

    Този е някакъв социопат, който едва ли някога излиза от коптора си.

    15:45 21.04.2026

  • 17 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Фейк на часа":

    Що да копаят дъното не разбрах? Лоши новини от раша не трябва ли да се съобщават? Или трябва да се крият, за да изглежда раша рая на Земята?

    Коментиран от #18

    15:50 21.04.2026

  • 18 Георги

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    това лоша новина ли е? Единственото лошо тук е, че се е провалило представлението.

    16:01 21.04.2026

  • 19 Евродебил

    10 0 Отговор
    Аз нищо хаотично не видях.Котарака избягване хора и си направи малка разходка след което го прибраха зад решетките.Време е да се спрат тези демонстрации с животни.

    16:05 21.04.2026

  • 20 Зрител

    5 3 Отговор
    Мястото на животните не е в цирка.Не ги измъчвайте , за да печелите! Хората са най- големите тирани!

    16:10 21.04.2026

  • 21 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "ти да видиш":

    Ами те си зяпаха с интерес .Чак се надигат на пръсти . Кво ли си викат: далеко е от мен,ако ще апе,аз няма да съм .Всъщност това не е от смелост а от страх.В случая правилно действие.Ако се разбягат,събуждат инстинкта за преследване у животното.Макар че животнити са нахранени и най вероятно леко седирани преди да излязат на манежа,риск има.

    16:25 21.04.2026

  • 22 Боби

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фейк на часа":

    Тавариш,навън вали,сигурен знак за русофобия от страна на дедо Боже,тъй да знаеш

    16:26 21.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 “Мяу, ВЕ!”

    5 0 Отговор
    У нас черни пантери бягат из горите и никой нищо не им прави.

    17:12 21.04.2026

  • 25 В България

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "ИВАН":

    цирка е без животни.
    И е много голям - 240 броя

    17:30 21.04.2026