Тигър скочи в публиката по време на цирково шоу в Русия (ВИДЕО)

Руските власти започнаха разследване, след като тигър избяга от циркова арена по време на представление и навлезе сред публиката, предизвиквайки паника сред зрителите. Инцидентът е станал в Ростов на Дон в неделя и бързо привлече обществено внимание след разпространението на видеозаписи в социалните мрежи.
Кадрите показват как три тигъра участват в номер, разположени върху поставки, докато дресьорът и негов асистент се движат в манежа. Между арената и зрителите е била опъната предпазна мрежа, която обаче внезапно пада, вероятно вследствие на техническа неизправност. В рамките на секунди едно от животните се възползва от ситуацията, прескача ограждението и се озовава в зрителската зона.
Video captured the moment a tiger leapt over a barrier at a circus in Russia. Trainers tried to regain control as it roamed the seating area. Russian media report that no injuries were recorded. pic.twitter.com/NlzEISZZC8
— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 21, 2026
Очевидци описват сцените като хаотични. „Децата крещяха, възрастните започнаха да бягат в паника“, съобщава свидетел пред местни медии. На видеозаписите се вижда как част от публиката се изправя, за да наблюдава случващото се, докато други се насочват към изходите. В последващи кадри секторите са почти празни, а животното се движи между редовете.
По информация на очевидци, след евакуацията на шатрата тигърът е излязъл извън нея и е бил забелязан в близост до съоръжението. Въпреки сериозния инцидент, няма пострадали.
Директорът на цирка Николай Довгалюк заявява, че животното е било овладяно без допълнителни усложнения. „Дресьорът постави нашийник на тигъра, отведе го обратно в клетката и ситуацията беше овладяна“, посочва той. По думите му става въпрос за обучени животни, но признава, че риск за публиката е съществувал. Причината за инцидента той отдава на „грешка на служител“ и съвпадение на обстоятелства.
Следствен комитет на Руската федерация потвърди, че е започнато разследване за евентуални нарушения на правилата за безопасност.
Случаят отново поставя въпроса за използването на диви животни в циркови представления. В редица държави подобни практики вече са ограничени или забранени поради съображения за безопасност и хуманно отношение. В Русия обаче участията на животни, включително мечки, слонове и сибирски тигри, остават част от програмите на традиционни трупи като Московски държавен цирк.
1 Фейк на часа
Нека да преброим колко псувни, подигравки и притивизъм ще има срещу Русия в следващите коментари.
Копаете дъното.
Поздрави на всички членове и симпатизанти на сектата Петрохан с изборите.!
2 ти да видиш
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
4 Един
5 Украински агент
14:52 21.04.2026
7 за сметка на това
До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Ти редовно ядеш пyтapани в затвора!
14:55 21.04.2026
8 ИВАН
9 6135
Болшинството от хората си седяха и спокойно гледаха как котенцето се разхожда.
Абсолютно правилно държание в този случай.
Да тръгнеш да бягаш от тигър е най-неразумното нещо, което можеш да направиш.
11 Факти
До коментар #9 от "6135":Стоят с децата си на метри от тигъра. Готови са да умрат, но не и да вземат живота си в свои ръце. Това е руският робски манталитет.
15:17 21.04.2026
14 Айше
Мрежата се вдигна веднага след като тигъра я прескочи.
Много шум за нищо и Всичко за шоуто! :)
15:21 21.04.2026
16 Не си познал
До коментар #15 от "Георги":Този е някакъв социопат, който едва ли някога излиза от коптора си.
15:45 21.04.2026
17 Хахахаха
До коментар #1 от "Фейк на часа":Що да копаят дъното не разбрах? Лоши новини от раша не трябва ли да се съобщават? Или трябва да се крият, за да изглежда раша рая на Земята?
15:50 21.04.2026
18 Георги
До коментар #17 от "Хахахаха":това лоша новина ли е? Единственото лошо тук е, че се е провалило представлението.
16:01 21.04.2026
21 Някой
До коментар #2 от "ти да видиш":Ами те си зяпаха с интерес .Чак се надигат на пръсти . Кво ли си викат: далеко е от мен,ако ще апе,аз няма да съм .Всъщност това не е от смелост а от страх.В случая правилно действие.Ако се разбягат,събуждат инстинкта за преследване у животното.Макар че животнити са нахранени и най вероятно леко седирани преди да излязат на манежа,риск има.
16:25 21.04.2026
22 Боби
До коментар #1 от "Фейк на часа":Тавариш,навън вали,сигурен знак за русофобия от страна на дедо Боже,тъй да знаеш
16:26 21.04.2026
25 В България
До коментар #8 от "ИВАН":цирка е без животни.
И е много голям - 240 броя
17:30 21.04.2026