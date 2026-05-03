Улично куче спаси 30 деца от змия

3 Май, 2026 13:07 1 998 17

  • индия-
  • куче-
  • змия-
  • деца-
  • нападение-
  • спасение

Жертвеността на Кали изумила местните жители, затова я погребали, сякаш е човек

Улично куче спаси 30 деца от змия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В Индия бездомно куче беше почетено като герой след фатална среща с отровна змия, според Times of India.

Бездомно куче на име Кали тичало из детска градина, докато 30 деца седели наблизо. Изведнъж се появила отровна змия. Преди учителите да успеят да реагират, Кали вече се бе нахвърлила. Според очевидци кучето се борило смело и успяло да укроти змията. Тя обаче успяло да ухапе Кали. Отровата скоро подействала и кучето умряло. Оказало се, че е спасила децата с цената на живота си.

Жертвеността на Кали изумила местните жители, затова я погребали, сякаш е човек, уточнява БГНЕС. Покрили кучето с бял плат, украсили го с цветя, прекарали го през селото на каруца и едва след това го погребали.

По-рано беше съобщено, че в Бразилия грижовни хора спасили домашно куче, станало жертва на огромна анаконда. Те замеряли змията с камъни, карайки я да освободи плячката си.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 24 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 разбира се

    24 0 Отговор
    Кучето - най-добрият приятел на човека.

    Коментиран от #6, #13, #16, #17

    13:13 03.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дзак

    28 0 Отговор
    Уличните кучета са умни! Те разсъждават като гледат какво правят хората и нямат нужда от команди.

    Коментиран от #8

    13:14 03.05.2026

  • 5 писарке с половинчата извъртяна снимка

    7 0 Отговор
    изразявай се грамотно с родовете

    кучето умряло. Оказало се, че е спасила децата

    13:21 03.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИНТЕРЕСНО":

    Веднъж скитахме из планината. Много тихо и спокойно куче. Край контейнера ни напападнаха две малки домашни.

    13:25 03.05.2026

  • 8 като ги нападат хорицата и ги хапят

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    доста кучета са умни! Те разсъждават като гледат какво правят хората

    13:25 03.05.2026

  • 9 Питам се

    3 2 Отговор
    От Антония кое куче ще ни спаси?

    13:29 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИНТЕРЕСНО":

    За стария лабрадор ли говориш? Изглежда кротък, освен това е обучен. Не се страхувайте от него!

    Коментиран от #15

    13:40 03.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "разбира се":

    Но българина не е приятел на кучето. По принцип го влачи зад кола! Или го измъчва е някое мазе! Такива са българите!

    Коментиран от #14

    13:52 03.05.2026

  • 14 Сила

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Или аплодира садистите ....

    13:57 03.05.2026

  • 15 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "хмм":

    По принцип само циганите и арабите се страхуват от кучета ....тоя е некъв такъв явно !?!

    13:59 03.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кучето - най-добрият приятел на човека

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "разбира се":

    като псетата на чобан тиква
    джафкайки на за него

    14:14 03.05.2026