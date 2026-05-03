Улично куче спаси 30 деца от змия

В Индия бездомно куче беше почетено като герой след фатална среща с отровна змия, според Times of India.
Бездомно куче на име Кали тичало из детска градина, докато 30 деца седели наблизо. Изведнъж се появила отровна змия. Преди учителите да успеят да реагират, Кали вече се бе нахвърлила. Според очевидци кучето се борило смело и успяло да укроти змията. Тя обаче успяло да ухапе Кали. Отровата скоро подействала и кучето умряло. Оказало се, че е спасила децата с цената на живота си.
Жертвеността на Кали изумила местните жители, затова я погребали, сякаш е човек, уточнява БГНЕС. Покрили кучето с бял плат, украсили го с цветя, прекарали го през селото на каруца и едва след това го погребали.
По-рано беше съобщено, че в Бразилия грижовни хора спасили домашно куче, станало жертва на огромна анаконда. Те замеряли змията с камъни, карайки я да освободи плячката си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 разбира се
13:13 03.05.2026
4 Дзак
13:14 03.05.2026
5 писарке с половинчата извъртяна снимка
13:21 03.05.2026
7 Анонимен
До коментар #3 от "ИНТЕРЕСНО":Веднъж скитахме из планината. Много тихо и спокойно куче. Край контейнера ни напападнаха две малки домашни.
13:25 03.05.2026
8 като ги нападат хорицата и ги хапят
До коментар #4 от "Дзак":доста кучета са умни! Те разсъждават като гледат какво правят хората
13:25 03.05.2026
9 Питам се
13:29 03.05.2026
11 хмм
До коментар #3 от "ИНТЕРЕСНО":За стария лабрадор ли говориш? Изглежда кротък, освен това е обучен. Не се страхувайте от него!
13:40 03.05.2026
13 Хахахаха
До коментар #2 от "разбира се":Но българина не е приятел на кучето. По принцип го влачи зад кола! Или го измъчва е някое мазе! Такива са българите!
13:52 03.05.2026
14 Сила
До коментар #13 от "Хахахаха":Или аплодира садистите ....
13:57 03.05.2026
15 Сила
До коментар #11 от "хмм":По принцип само циганите и арабите се страхуват от кучета ....тоя е некъв такъв явно !?!
13:59 03.05.2026
17 Кучето - най-добрият приятел на човека
До коментар #2 от "разбира се":като псетата на чобан тиква
джафкайки на за него
14:14 03.05.2026