Улично куче спаси 30 деца от змия

В Индия бездомно куче беше почетено като герой след фатална среща с отровна змия, според Times of India.

Бездомно куче на име Кали тичало из детска градина, докато 30 деца седели наблизо. Изведнъж се появила отровна змия. Преди учителите да успеят да реагират, Кали вече се бе нахвърлила. Според очевидци кучето се борило смело и успяло да укроти змията. Тя обаче успяло да ухапе Кали. Отровата скоро подействала и кучето умряло. Оказало се, че е спасила децата с цената на живота си.

Жертвеността на Кали изумила местните жители, затова я погребали, сякаш е човек, уточнява БГНЕС. Покрили кучето с бял плат, украсили го с цветя, прекарали го през селото на каруца и едва след това го погребали.

По-рано беше съобщено, че в Бразилия грижовни хора спасили домашно куче, станало жертва на огромна анаконда. Те замеряли змията с камъни, карайки я да освободи плячката си.