Кървава драма на рожден ден в Индия: Троен фатален инцидент след невинен жест

Трагедия разтърси индийския град, след като празненство по случай рожден ден се превърна в сцена на смъртоносна разправа. По данни на „Таймс ъф Индия“, трима души загубиха живота си след ожесточен конфликт, възникнал по време на парти.

Всичко започнало с обичайна за празника закачка – приятели решили да намажат лицето на рожденика с торта, както често се прави на подобни събития. Вместо смях и веселие обаче, този невинен жест предизвикал бурна реакция у празнуващия, Джиту Сайни. Възникналият спор бързо прераснал в агресия, а напрежението ескалирало до фатален край.

Все още не е напълно ясно кой е произвел първия изстрел, но резултатът е трагичен – трима мъже са откарани в болница с тежки наранявания, където по-късно издъхват. Главният заподозрян, самият рожденик, е в неизвестност и се издирва от органите на реда.

Полицията продължава разследването, а местната общност е потресена от случилото се.