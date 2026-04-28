Кървава драма на рожден ден в Индия: Троен фатален инцидент след невинен жест

28 Април, 2026 05:51 708 2

  • инцидент-
  • индия-
  • рожден ден-
  • джиту сайни

Всичко започнало с обичайна за празника закачка

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Трагедия разтърси индийския град, след като празненство по случай рожден ден се превърна в сцена на смъртоносна разправа. По данни на „Таймс ъф Индия“, трима души загубиха живота си след ожесточен конфликт, възникнал по време на парти.

Всичко започнало с обичайна за празника закачка – приятели решили да намажат лицето на рожденика с торта, както често се прави на подобни събития. Вместо смях и веселие обаче, този невинен жест предизвикал бурна реакция у празнуващия, Джиту Сайни. Възникналият спор бързо прераснал в агресия, а напрежението ескалирало до фатален край.

Все още не е напълно ясно кой е произвел първия изстрел, но резултатът е трагичен – трима мъже са откарани в болница с тежки наранявания, където по-късно издъхват. Главният заподозрян, самият рожденик, е в неизвестност и се издирва от органите на реда.

Полицията продължава разследването, а местната общност е потресена от случилото се.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Офанзивен дефанзиф

    2 0 Отговор
    На рожден ден с пистолети?! Сериозно?!
    Нашите пиратски алкохолни напитки при свада вадят ножове и брадви. Но след тази важна новина вече е напълно доказано, че произхождат от същата тази Индия - лика прилика са си с тамошните си първороднини...

    06:01 28.04.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Така е в Столипиново. 🦍😪🦍

    06:41 28.04.2026