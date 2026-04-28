Кървава драма на рожден ден в Индия: Троен фатален инцидент след невинен жест

Трагедия разтърси индийския град, след като празненство по случай рожден ден се превърна в сцена на смъртоносна разправа. По данни на „Таймс ъф Индия“, трима души загубиха живота си след ожесточен конфликт, възникнал по време на парти.
Всичко започнало с обичайна за празника закачка – приятели решили да намажат лицето на рожденика с торта, както често се прави на подобни събития. Вместо смях и веселие обаче, този невинен жест предизвикал бурна реакция у празнуващия, Джиту Сайни. Възникналият спор бързо прераснал в агресия, а напрежението ескалирало до фатален край.
Все още не е напълно ясно кой е произвел първия изстрел, но резултатът е трагичен – трима мъже са откарани в болница с тежки наранявания, където по-късно издъхват. Главният заподозрян, самият рожденик, е в неизвестност и се издирва от органите на реда.
Полицията продължава разследването, а местната общност е потресена от случилото се.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Офанзивен дефанзиф
Нашите пиратски алкохолни напитки при свада вадят ножове и брадви. Но след тази важна новина вече е напълно доказано, че произхождат от същата тази Индия - лика прилика са си с тамошните си първороднини...
06:01 28.04.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
06:41 28.04.2026